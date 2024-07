J’ai testé l’abonnement Premium de X et Meta Verified sur Instagram : voici mes constats sur les crochets d’authentification

Certains médias socionumériques offrent à leurs utilisateurs la possibilité d’obtenir des badges de vérification, reconnaissables par un crochet bleu visible sur leurs profils. Jadis réservé aux personnalités notoires et figures publiques pour prévenir notamment les usurpations d’identité, ce symbole de légitimité est aujourd’hui accessible à tous moyennant un abonnement mensuel sur Meta (Facebook et Instagram) ainsi que sur X (anciennement Twitter).

Professeure associée à l’École des médias et doctorante en communication à l’Université du Québec à Montréal, j’ai souscrit aux abonnements Premium de X et Meta Verified (sur Instagram) pendant plusieurs mois afin d’étudier la circulation de l’information sur les médias socionumériques.

Cet article propose une analyse comparative de ces services, afin de déterminer leur réelle valeur ajoutée. Plus qu’une simple exploration des fonctionnalités, il s’agit de poser un regard critique sur ces formules payantes : enrichissent-elles véritablement l’expérience utilisateur ou ne sont-elles qu’une illusion de privilèges ?

X Premium

Twitter a été la première grande plate-forme à introduire la vérification payante avec le lancement de Twitter Blue en novembre 2022. Cette décision faisait partie des efforts de l’entreprise pour diversifier ses sources de revenus et offrir des avantages exclusifs à ses abonnés, notamment le badge de vérification.

Le lancement avait été catastrophique, entre autres parce que des comptes malicieux avaient été vérifiés en usurpant l’identité de figure publique ou d’entreprises. Ce fut le cas pour le groupe pharmaceutique Eli Lilly. Un compte malicieux doté du fameux badge bleu avait tweeté que l’insuline était désormais gratuite, entraînant une chute massive de la valeur boursière de la société avant que le compte ne soit supprimé.

La propagation de fausses informations s’était momentanément accélérée, créant un environnement de confusion et de méfiance parmi les utilisateurs. Le projet avait été interrompu. Puis, il est revenu sous le nom de X Premium, lequel se divise en trois catégories d’abonnements : Basique, Premium et Premium+. Je me suis intéressée à Premium, car le Basique ne m’offrait pas la vérification d’identité.

Meta Verified

Si X a été grandement questionné quant à sa stratégie d’offrir l’authentification payante, force est de constater que Meta s’est faite bien discrète à ce sujet par la suite.

Meta Verified a été introduit par Mark Zuckerberg en février 2023. Le service permet aux utilisateurs, et désormais aux entreprises, de payer pour obtenir le badge bleu sur Facebook et Instagram, ainsi que des avantages supplémentaires dans le but de renforcer leur présence et leur crédibilité sur les médias sociaux.

Meta Verified est particulièrement dispendieux, d’autant plus que si vous souscrivez au service pour Instagram (et Threads), cela est fait indépendamment de votre compte Facebook : vous devez donc débourser une somme supplémentaire afin d’obtenir ce badge.

Tableau comparatif

Caractéristique Meta Verified X Premium Prix mensuel 11,99 USD sur le web, 14,99 USD dans l'application 8 USD sur le web, 11 USD sur iOS Vérification Vérification avec une pièce d'identité officielle Vérification avec une pièce d'identité officielle Protection du compte Protection proactive contre l'usurpation d'identité, authentification à deux facteurs requise Authentification à deux facteurs via SMS Support client Accès direct à un support client Accès prioritaire au support client Visibilité accrue Non spécifiée Tweets priorisés dans les conversations, portée accrue Monétisation Non spécifié Fonctionnalités de monétisation Fonctionnalités exclusives Autocollants exclusifs sur Stories et Reels, 100 Stars par mois Annulation et modification des publications, mode de lecture, dossiers de signets, longues publications jusqu'à 10 000 caractères, etc. Utilisation sur plusieurs comptes Abonnement distinct requis pour Instagram et Facebook Un abonnement pour un compte X unique Cible Créateurs de contenu et entreprises Tous les utilisateurs, créateurs de contenu Disponibilité Disponible dans certaines régions, en expansion pour les entreprises Disponible dans plusieurs régions, compatible avec les entreprises Publicité Non spécifiée Environ 50 % de publicités en moins dans les fils Pour vous et Abonnements

Monétiser la légitimité

La possibilité d’acheter le badge bleu peut diluer sa signification et sa valeur. En le rendant accessible à tous moyennant investissement, ce crochet, autrefois symbole d’authenticité et de légitimité, devient un simple attribut sans garantie de confiance ou de fiabilité. Seule l’identité d’un utilisateur est vérifiée et non la provenance ou la validité de son contenu.

Pourtant, depuis que mes comptes sont vérifiés, les désabonnements à mes comptes Instagram et X sont beaucoup moins fréquents, suggérant que le badge, devenu une simple transaction et opération de vérification, continue de jouer un rôle dans la perception de crédibilité auprès des utilisateurs.

D’ailleurs, Meta mentionne que la vérification est une confirmation que le compte est la page ou le profil véritable de la personnalité publique, de l’entreprise ou de la marque qu’il représente. Auparavant, quatre conditions étaient essentielles pour obtenir ce badge : le compte devait être authentique, complet, unique et notable. Aujourd’hui, les deux dernières modalités ne s’appliquent plus pour la vérification payante.

Cependant, l’utilisation d’un même indicateur visuel (le badge bleu) pour les abonnements payants et la vérification gratuite des comptes est source de confusion.

Les éléments visuels utilisés sont sous licence sans redevance, conformément aux termes de Canva Pro

Cette coexistence peut tromper les utilisateurs sur la légitimité des comptes payants, compromettant ainsi la confiance et la sécurité des interactions en ligne, comme cela avait été le cas lors du lancement de Twitter Blue.

Payer pour de la visibilité

Je m’attendais à ce que mes publications obtiennent drastiquement plus de visibilité. N’étant toutefois pas des plus actives sur Instagram et X, je n’ai constaté aucune différence notable, hormis concernant mes stories sur Instagram.

La priorisation du contenu de comptes vérifiés est toutefois bel et bien réelle, bien que ce ne soit pas un avantage explicitement mentionné du côté de Meta. Cela est dû à plusieurs facteurs : les utilisateurs ont tendance à faire davantage confiance aux comptes vérifiés, ce qui en augmente l’engagement, donc la visibilité ; la rétention des abonnés et l’augmentation de leur nombre font en sorte que les comptes seront davantage suggérés dans les résultats de recherche et les suggestions de comptes à suivre.

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.

Quant à X, la priorisation des commentaires offerte aux comptes X Premium, par exemple, peut créer un biais algorithmique, où le contenu (commentaires et réponses) des utilisateurs payants est davantage mis en avant, indépendamment de sa qualité. Cela signifie que le contenu d’un compte vérifié payant aura plus de chances de circuler étant donné la visibilité supplémentaire qu’il obtient. Ainsi, tous n’ont pas les mêmes probabilités en termes de circulation et de découvrabilité.

Réduflation des médias socionumériques

Le coût de la vérification payante sur les plates-formes sociales est excessif, voire ironique, surtout lorsqu’on considère que les utilisateurs payent déjà pour leur utilisation avec leur temps d’attention et leurs données personnelles.

Ce modèle s’inscrit dans le cadre de l’enshittification, terme inventé par Corey Doctorow en 2022, qui décrit la dégradation progressive de la qualité des services en ligne au profit de la maximisation des revenus suite à la fidélisation des utilisateurs.

Ainsi, il y a bien un enrichissement de l’expérience des membres payants. Cependant, ce gain s’est fait au grand détriment des services offerts « gratuitement » sur ces plates-formes. « Vous verrez moins de publicités polluer la lecture de vos fils », nous dit X. « Vous aurez une meilleure protection de votre compte et assistance », précise Meta.

La tentation de souscrire à ces services est forte, et s’en défaire est difficile, car cela implique de renoncer à ces privilèges. Mais, tous les utilisateurs ne devraient-ils pas être égaux et avoir accès aux mêmes bénéfices élémentaires, alors que ces plates-formes prospèrent justement grâce à leur activité, au contenu qu’ils produisent, mettent en ligne et consomment ? Il semblerait qu’ils soient plutôt des victimes de réduflation.