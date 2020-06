Jasmine, 8 ans : Peut-on voyager dans le temps ?

Lucy Strang est doctorante à l'université de Melbourne et reçoit un financement par le biais de la bourse de recherche de Melbourne. Elle est également membre de l'ARC Centre for Excellence in Gravitational Wave Discovery Project Number ce170100004.

Partners

University of Melbourne provides funding as a founding partner of The Conversation AU.

Swinburne University of Technology provides funding as a member of The Conversation AU.

View all partners