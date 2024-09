Jeunes investisseurs : quelques conseils pour vous lancer sur le marché

Vous avez sans doute entendu parler de Minecraft. C’est un jeu simple dans lequel on place lentement des blocs et on fait des constructions, qu’il s’agisse de conteneurs, de châteaux ou de villes entières. Vous connaissez probablement aussi le jeu de tir à la première personne Call of Duty (COD), dans lequel les joueurs évoluent à un rythme effréné dans des zones de guerre.

Comme pour les jeux, l’investissement dépend de la façon dont on l’aborde. On peut construire lentement et sûrement, comme dans Minecraft, ou aller vite et prendre des risques, comme dans COD.

Que vous veniez de toucher votre premier chèque de paye ou que vous ayez économisé une somme intéressante grâce à votre premier emploi, vous vous demandez peut-être comment investir votre argent.

Chacun vit sa vingtaine et sa trentaine à sa façon. Certains économisent pour contracter un prêt hypothécaire quand d’autres se démènent pour payer leur loyer. Certains passent tout leur temps sur les applications de rencontres quand d’autres essaient de comprendre comment élever un enfant. Notre série sur les 25-35 ans aborde vos défis et enjeux de tous les jours.

Le marché boursier peut être intimidant. Des fortunes se font et se défont en quelques jours. En adoptant une approche rapide, vous pouvez tout risquer pour obtenir un gain important. Ou alors, si cela correspond à votre tempérament, vous pouvez vous constituer une source de revenus supplémentaires, bloc par bloc.

Mais par où commencer ? Et comment est-ce que cela fonctionne ?

Investissement 101

Vous avez peut-être entendu parler d’applications d’investissement comme Robinhood ou Wealthsimple, ou de celles comme Coinbase, qui permettent d’investir dans les cryptomonnaies.

L’investissement, en gros, c’est ce qu’on en fait. Cela peut ressembler à Minecraft, où l’on place lentement des blocs pour développer des actifs diversifiés à long terme au moyen de fonds de placement, tels que des fonds négociés en bourse (FNB) ou des fonds communs d’investissement.

La plupart des fonds d’investissement sont composés de portefeuilles d’actions, d’obligations et d’autres types de placements. Les FNB sont négociés en bourse comme les actions, et la plupart d’entre eux suivent passivement un indice, avec peu ou pas de gestion active de la part des gestionnaires. Les fonds communs ont une gestion plus active et des frais généralement plus élevés que les FNB.

Si vous êtes plus enclin à prendre des risques, l’investissement peut aussi être rapide comme dans COD : on tire avec des options, des actions cotées en cents, des cryptomonnaies et d’autres outils spéculatifs.

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.

Comme dans les jeux, vous n’êtes qu’un participant dans un monde beaucoup plus vaste. Il y a des jours où vous perdrez et d’autres où vous gagnerez, des stratégies qui fonctionnent dans certaines situations, mais pas dans d’autres, des joueurs experts et des novices.

Si vous en êtes à vos premiers pas, vous pouvez commencer par une simulation. Certaines plates-formes de négociation proposent une version de leur application ou de leur site web qui permet d’en faire. Certaines sont gratuites ou coûtent de 10 à 15 dollars, comme TradingView et eToro. AvecMarketWatch, on peut créer un jeu d’investissement et y inviter ses amis.

Ensuite, vous devrez ouvrir un compte d’investissement. La plupart des grandes banques offrent des comptes de placement autogérés. Pour économiser, informez-vous sur les courtiers à escompte qui facturent des commissions réduites ou nulles (mais lisez les petits caractères et sachez quels autres frais ils peuvent exiger).

N’oubliez pas de vous renseigner sur les comptes d’investissement non imposables offerts dans votre pays, comme le CELI au Canada ou le Roth IRA aux États-Unis. C’est un moyen efficace de faire fructifier vos avoirs sans payer d’impôts supplémentaires.

Quel type d’investissement devrais-je faire ?

Inspirez-vous de Bob, le pire investisseur de tous les temps. Il fait son premier investissement à 22 ans et, chaque fois qu’il en fait un, le marché s’effondre. On pourrait croire qu’il perd tout son argent, n’est-ce pas ? Mais non. Au cours de sa vie professionnelle, Bob investit en tout 184 000 dollars, et se retrouve avec un total de 1,1 million de dollars à la retraite.

Comment est-ce possible ? Bob a placé son argent dans un fonds indiciel S&P 500 et l’y a laissé jusqu’à sa retraite, bon an mal an.

La morale de l’histoire est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir de la chance ou d’être très malin. Ce qu’il faut, c’est avoir un portefeuille diversifié et rester sur le marché. Ne vendez pas ou n’achetez pas dans un mouvement de panique, et continuez à contribuer. Achetez des fonds diversifiés plutôt que des actions individuelles, du moins au début. Ensuite, au fur et à mesure que vous développez des connaissances, vous pouvez choisir des actions et même investir une partie de votre portefeuille dans des actifs plus risqués.

Vous avez des décennies devant vous pour accumuler lentement vos millions.

Quelques stratégies éprouvées

La stratégie d’investissement en valeur, rendue célèbre par l’analyste financier Benjamin Graham et défendue par l’investisseur américain Warren Buffett, peut se résumer par la devise « demain est un autre jour ».

En gros, il s’agit de choisir une bonne entreprise à un moment où elle est sous-évaluée pour une raison ou une autre : mauvaise nouvelle, perte d’un contrat, mauvaise gestion temporaire, etc. Buffett a comparé les bonnes entreprises à des châteaux entourés de douves profondes, c’est-à-dire qu’elles disposent d’un avantage concurrentiel durable dans le temps, d’un produit unique, d’une fidélité de la clientèle ou d’un pouvoir de fixation des prix. On peut penser à Apple, à American Express ou à Coca-Cola.

La stratégie de croissance, défendue par la gestionnaire de fonds Cathie Wood, vise à repérer les entreprises dont les bénéfices vont croître très rapidement (mais qui pourraient s’effondrer tout aussi vite) : Tesla, Coinbase, UiPath, Roku, etc. L’IA a récemment donné un coup de fouet à cette stratégie, mais à long terme, il est difficile de savoir si elle est meilleure que l’investissement en valeur.

Une autre approche, privilégiée par les investisseurs qui préfèrent un flux de revenus assez stable, est la stratégie des dividendes. Les dividendes sont l’argent distribué aux actionnaires à partir des bénéfices de l’entreprise. En général, les actions à dividendes ont surpassé l’indice S&P 500, avec une volatilité moindre. Pensez-y : vous obtenez un retour sur investissement grâce à la croissance du cours de l’action ainsi qu’aux dividendes, que vous pouvez réinvestir.

En résumé, choisissez une stratégie qui vous convient et mettez-vous au travail. Vous pouvez choisir des actions ou des fonds diversifiés. Voici le conseil de l’investisseur Peter Lynch : « Sachez ce que vous possédez et pourquoi vous le possédez ». Investissez dans des actions ou des fonds dont vous comprenez le modèle économique. Vous adorez les voitures ? Étudiez les différents fabricants, voyez sur quoi les entreprises travaillent, ce que les clients aiment cette année, et découvrez qui fait des bénéfices avant que les relevés trimestriels ne désignent les gagnants et les perdants.

De quoi faut-il se méfier ?

Beaucoup de nouveaux investisseurs achètent en se fiant au battage médiatique. Imaginez qu’un matin, en buvant votre café, vous lisez de bonnes nouvelles au sujet de Tesla et décidez d’en acquérir l’action.

Dites-vous que les gens qui suivent TSLA connaissaient l’information avant vous. Au moment où vous lisez la nouvelle, les riches investisseurs de Wall Street ont déjà misé sur l’action. Et lorsque vous l’achetez à votre tour, le marché a intégré la nouvelle et le prix risque de baisser.

Il en va de même pour l’engouement à long terme : si votre chauffeur de taxi vous donne des conseils sur des actions ou les cryptomonnaies, c’est qu’il est temps de sortir du marché.

Un autre piège est la dépendance au gain rapide, à la spéculation et à la dopamine. Les subreddits comme r/wallstreetbets en fournissent de nombreux exemples. Si vous transformez votre vie en casino, vous gagnerez parfois, mais à terme, c’est toujours la maison qui gagne. Toutefois, vous pouvez vous amuser à parier de temps en temps.

Quand on est jeune, on a un avantage : le temps. En vieillissant, on saisit les tendances à long terme et les forces motrices du marché — économie, géopolitique, innovation, etc. À mesure que vous progresserez dans votre carrière, vous comprendrez mieux votre secteur d’activité ce qui peut se traduire par des profits. Au fil des ans, avec un taux annuel de 8 %, et l’intérêt composé, on peut aller très loin.

Enfin, sur le plan éthique, on doit aligner ses choix sur ses opinions. On ne peut pas parler de sauver la planète si on donne tout son argent aux gros pollueurs. Méfiez-vous toutefois : certains ne font qu’imiter de manière trompeuse des comportements pour obtenir une bonne notation sur le plan environnemental, social et de gouvernance.

Étudiez bien ceux chez qui vous investissez et l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement. Pensez à ce qui entre dans la fabrication de leurs produits, aux personnes qui en sont à l’origine et à l’impact qu’ils ont sur notre monde. Êtes-vous à l’aise, d’un point de vue moral, de donner votre argent à cette entreprise ?

Prenez le temps et ne vous précipitez pas, certains investissements durent toute la vie.