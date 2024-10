Joe Biden en Afrique : pourquoi le président américain pourquoi visite l'Angola

Le président américain Joe Biden a choisi de visiter l'Afrique dans les dernières semaines de son mandat. Il s'agira de son premier voyage sur le continent depuis son entrée en fonction en janvier 2021.

Le voyage a été reporté à la dernière minute en raison des dégâts causés par l'ouragan Milton aux États-Unis. Il a été reprogrammé pour la première semaine de décembre.

L'Angola est situé dans la région occidentale de l'Afrique australe. Avec 37,2 millions d'habitants, c'est le 11e pays le plus peuplé d'Afrique. Son économie repose en grande partie sur le pétrole et le gaz, qui représentent plus de 90 % des exportations et 43 % du PIB. Ses principaux partenaires commerciaux sont la Chine et l'Inde.

La visite prévue en Angola reflète l'importance croissante de l'Afrique pour les États-Unis, dans le contexte de la « nouvelle guerre froide » déclenchée par la rivalité avec la Chine. Les États-Unis réagissent à l'influence croissante de la Chine, de la Russie et d'autres puissances émergentes en Afrique. Ils intensifient leur coopération économique, diplomatique et militaire.

La visite prévue en Angola marque un tournant dans les relations entre les États-Unis et l'Angola.

Histoire de l'Angola

Les Angolais ont mené une guerre de libération contre les Portugais pendant 15 ans : 1961 à 1974. Lors de l'accession à l'indépendance en 1975, un nouveau gouvernement socialiste et pro-communiste, dirigé par le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola (MPLA), a pris le contrôle du pays.

Le pays a été plongé dans une guerre civile entre 1975 et 1988. Les États-Unis ont soutenu les forces rebelles antigouvernementales, le Front national de libération de l'Angola (FNLA) et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (Unita). [Cuba et l'Union soviétique (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-015-7631-4_5) ont soutenu le MPLA.

L'Angola a abandonné le communisme et le régime à parti unique à partir de 1990. Il a organisé ses premières élections multipartites en 1992. L'Unita en a contesté les résultats. Cela a conduit à une nouvelle série de conflits armés.

Un gouvernement d'unité nationale a été mis en place en 1994. Cependant, la stabilité n'a été atteinte qu'au début des années 2000, à la suite de la mort du leader de l'Unita Jonas Savimbi.

Les États-Unis ont établi des relations diplomatiques avec l'Angola en 1993 et ont célébré 30 ans de relations le 19 mai 2023. Six secrétaires d'Etat américains s'y sont rendus jusqu'en 2020. Les relations entre les États-Unis et l'Angola se sont encore améliorées sous la présidence de Joe Biden.

En septembre 2023, Llyod Austin est devenu le premier secrétaire américain à la Défense à se rendre en Angola. Cette visite a renforcé la coopération entre les États-Unis et l'Angola en instaurant un dialogue de haut niveau entre les deux pays. Elle a également stimulé la coopération dans les domaines de la cybersécurité, de l'espace et de la sécurité maritime.

En novembre 2023, Joe Biden a reçu le président angolais João Lourenço à la Maison Blanche. Ils ont discuté de plusieurs domaines de coopération. Il s'agit notamment de l'économie, de la sécurité, de l'énergie, des transports, des télécommunications, de l'agriculture et de l'espace extra-atmosphérique.

Agenda de la visite de M. Biden en Angola

La Maison Blanche a identifié cinq objectifs pour la visite de Biden en Angola.

Le premier objectif est de renforcer les partenariats économiques qui permettent aux entreprises américaines de rester compétitives au niveau mondial et qui protègent les travailleurs américains.

Le second objectif est de célébrer un projet emblématique du G7,le Partenariat pour l'infrastructure et l'investissement dans le monde. Il a parrainé la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire de 800 km reliant l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie.

Ces deux objectifs reflètent le désir renouvelé des États-Unis d'accroître le commerce et les investissements, en particulier dans le développement des infrastructures en Angola et ailleurs en Afrique. Ils soulignent également la concurrence géopolitique avec la Chine et la Russie en Afrique. Les États-Unis ont l'intention de s'aligner sur l'initiative chinoise Nouvelles routes de la soie dans la région.

La Chine est le premier partenaire commercial de l'Angola, comme de nombreux pays africains. Elle représentait 42,72 % (21,9 milliards de dollars) des exportations de l’Angola, et 16,04 % (2,856 milliards de dollars) des importations en 2022. Les relations commerciales Chine-Angola atteindront 23 milliards de dollars en 2023. En revanche, les exportations américaines vers l'Angola s'élevaient à 595 millions de dollars US et les importations à 1,2 milliard de dollars US en 2023.

Des investissements massifs dans les transports et autres infrastructures sont essentiels pour stimuler les relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique et contrer la Chine. Cela explique le récent soutien de 250 millions de dollars des États-Unis pour réhabiliter les 1 300 km du Chemin de fer atlantique de Lobito.

En outre, la banque américaine d'exportation et d'importation finance la fourniture de 186 ponts préfabriqués d'une valeur de 363 millions de dollars à l'Angola. Les États-Unis ont également soutenu la compagnie aérienne angolaise TAAG dans son projet d'achat de dix nouveaux Boeing 787 fabriqués aux États-Unis pour un montant de 3,6 milliards de dollars.

Le troisième objectif est de renforcer la démocratie et l'engagement civique en Angola. L'ambassade des États-Unis en Angola a lancé des programmes visant à soutenir la liberté de la presse et l'indépendance du système judiciaire. L'Agence américaine pour le développement international et le Trésor américain soutiennent le renforcement des capacités dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent en Angola.

Cependant, Amnesty International et d'autres organismes de défense des droits de l'homme craignent que les intérêts géoéconomiques n'éclipsent la promotion de la démocratie et des droits de l'homme au cours de la visite de M. Biden.

Le quatrième objectif est d'intensifier l'action sur la sécurité climatique et la transition vers des énergies propres. Les Etats-Unis soutiennent l'Angola avec 900 millions de dollars sur cinq ans pour développer plus de 500MW d'énergie solaire. D'autres investissements américains seront consacrés à la conservation de la faune et de la flore, à l'atténuation de la sécheresse, à l'irrigation des cultures et à la gestion des ressources en eau.

Comme le Nigeria et le Rwanda, l'Angola a signé les Accords Artémis, une initiative de la NASA pour une coopération dirigée par les États-Unis dans l'exploration civile et l'utilisation de la Lune, de Mars, des comètes et des astéroïdes à des fins pacifiques. En revanche, l'Éthiopie, l'Égypte, le Sénégal et l'Afrique du Sud ont rejoint la Station internationale de recherche lunaire de la Chine.

Le cinquième objectif est de renforcer la paix et la sécurité en Angola et dans le reste de l'Afrique. Les États-Unis et l'Angola ont renforcé leur collaboration dans les domaines de la sécurité maritime, de l'espace et de la cyberdéfense. L'Angola a reçu 18 millions de dollars d'aide militaire américaine entre 2020 et 2023. L'Angola est également membre du Partenariat pour la coopération atlantique, dirigé par les États-Unis et destiné à renforcer la sécurité maritime et à stimuler l'économie bleue.

L'équilibre des forces

La visite proposée par Joe Biden, ainsi que ses antécédents en matière d'engagement avec l'Afrique, lui donnent une longueur d'avance sur son prédécesseur, Donald Trump, qui n'a pas visité le continent. Il est néanmoins décevant qu'il termine son mandat par une visite de dernière minute dans un seul pays africain.

Toutefois, cette visite pourrait ouvrir l'Angola à davantage d'investissements américains et à une plus grande coopération en matière de commerce, de sécurité, de cyberespace et de politique internationale.

Si cette évolution représente globalement une tendance positive dans les relations américano-africaines, elle a des conséquences géopolitiques, économiques et stratégiques pour les relations Angola-Chine, Afrique-Chine et États-Unis-Chine.

Outre le fait qu'elle reflète la réponse stratégique des États-Unis à la montée en puissance de la Chine dans le monde et qu'elle rappelle à la Chine les intérêts américains en Afrique, la visite proposée montre jusqu'où les États-Unis sont prêts à aller pour courtiser l'Afrique dans leur quête de contrer la Chine sur le continent. Les pays africains devraient donc se positionner pour exploiter les opportunités offertes par cette « nouvelle guerre froide » entre les États-Unis et la Chine.

