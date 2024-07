Kamala Harris: a principal opção democrata caso Biden se afaste da campanha

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, saiu em defesa de Joe Biden depois de seu desempenho calamitoso no debate contra Donald Trump no final de junho. Em uma entrevista à CNN, ela disse: “Há três coisas que eram verdadeiras antes do debate, e que ainda são verdadeiras hoje… Primeiro, os riscos dessa disputa não poderiam ser maiores. Segundo, o contraste nesta eleição não poderia ser mais acentuado. E terceiro, acreditamos em nosso presidente Joe Biden e acreditamos no que ele representa”.

Mas um em cada três democratas agora acredita que Biden deveria se retirar da corrida presidencial. E, apesar de sua declaração de apoio, Harris está mesmo emergindo como a principal candidata para substituir Biden, de 81 anos, caso ele se afaste.

Uma pesquisa da CNN publicada na semana passada mostra Harris a uma “distância impressionantemente pequena de Trump em um confronto hipotético” - 47% dos eleitores registrados apoiam Trump, em comparação com 45% de Harris. Os números da vice-presidente se concentram em seu apelo mais amplo às mulheres e aos independentes.

Além de ter sido avaliada para um cargo nacional e intensamente examinada pela mídia e pelo partido republicano, há um certo ímpeto para que Harris substitua Biden no topo da chapa democrata. Há também um notável apoio do Congresso.

Jim Clyburn, um proeminente congressista afro-americano da Carolina do Sul cujo endosso a Biden foi fundamental para sua indicação em 2020, disse à MSNBC em 2 de julho que ele apoiaria Harris para ser a indicada democrata caso Biden desistisse da disputa.

Nascida em Oakland, Califórnia, em 20 de outubro de 1964, Harris começou sua carreira como promotora assistente com foco em crimes sexuais. Mais tarde, foi recrutada para o escritório do promotor de São Francisco, onde se concentrou no combate à prostituição de adolescentes.

Depois de se tornar promotora distrital de São Francisco, Harris causou polêmica ao recusar-se a aplicar a pena de morte contra o assassino de um policial da cidade em 2004. Apesar das dificuldades políticas que isso lhe causou, Harris supervisionou o aumento da taxa de condenação em São Francisco entre 2004 e 2007, de 52% para 67%. E, em novembro de 2010, ela foi eleita procuradora-geral da Califórnia.

Uma importante iniciativa de justiça criminal implementada por Harris durante esse período foi o projeto “Open Justice”. Essa plataforma on-line deu ao público acesso aberto aos dados da justiça criminal, além de reunir informações sobre incidentes envolvendo indivíduos mantidos sob custódia policial. Ela também buscou investigações sobre má conduta policial e abriu investigações sobre direitos civis em dois departamentos de polícia da Califórnia.

Harris foi eleita para o Senado dos EUA em novembro de 2016. Pouco mais de dois anos depois, ela anunciou sua candidatura à indicação democrata para presidente. No entanto, ela suspendeu sua campanha em dezembro de 2019, alegando falta de recursos financeiros, e foi nomeada vice-candidata de Biden no ano seguinte.

Fazendo história

A vitória de Biden-Harris na eleição presidencial de 2020 foi histórica. Essa foi a primeira vez que uma mulher foi eleita para o segundo cargo mais poderoso do país, ainda mais uma mulher negra.

De acordo com Camille Busette, vice-presidente interina e diretora de estudos de governança do influente think tank Brookings, a identidade de Harris como mulher negra e asiática - e tudo o que isso significou sobre as esperanças de acabar com o racismo sistêmico nos Estados Unidos - foi um “fator real na eleição [de 2020]”. Busette apontou as pesquisas de boca de urna que mostraram que “72% dos eleitores não brancos apoiaram Biden e Harris, e 20% dos eleitores listaram a desigualdade racial como a questão mais importante que motivou seu voto”.

Como vice-presidente, Kamala Harris serviu ao governo Biden como um canal útil para se conectar com os principais grupos democratas que Biden tem dificuldade de alcançar. Em março de 2024, ela discursou em um evento em Selma, Alabama, para marcar o 59º aniversário do “Domingo Sangrento” - quando tropas estaduais atacaram manifestantes no que se tornou um momento sísmico no movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos.

Harris usou seu discurso para reconhecer a raiva contínua sentida por muitos nos EUA, especialmente por seus jovens, com a piora da situação em Gaza. Ela conclamou Israel a fazer mais pelos habitantes de Gaza “que estão morrendo de desnutrição e desidratação”. Ela também exigiu que o governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu não “imponha restrições desnecessárias à entrega de ajuda”.

Harris, que no início do ano assumiu uma função mais focada em ser a emissária do governo para os jovens eleitores americanos, está fazendo um esforço concentrado para se comunicar com esse grupo demográfico importante com declarações empáticas sobre a crise atual em Gaza.

Ela também assumiu um papel mais ativo na defesa dos direitos reprodutivos nos Estados Unidos. No início de 2024, por exemplo, Harris embarcou em uma turnê nacional para destacar as ameaças que uma segunda presidência de Trump representaria para esses direitos.

A decisão da Suprema Corte dos EUA em 2022 de derrubar Roe v Wade, a decisão de 1973 que garantiu o direito das mulheres ao aborto, garantiu que a questão se tornasse central para a campanha presidencial de 2024 e uma possível questão de cunha para os democratas. Como Elaine Kamarck, pesquisadora sênior da Brookings, escreve: “os analistas subestimaram o tamanho do voto pró-escolha. Em retrospecto, não há dúvida de que ele foi fundamental para bloquear a esperada onda vermelha nas eleições de meio de mandato de 2022”.

Uma grande vantagem que Harris teria sobre qualquer outro rival democrata em potencial para a indicação presidencial do partido é seu acesso a um caixa de campanha de US$ 300 milhões (£ 234 milhões). Como a conta da campanha Biden-Harris foi registrada na Comissão Eleitoral Federal em nome de ambos, o vice-presidente poderia usar esses fundos.

Havia uma sensação de entusiasmo com as ramificações históricas da decisão de Biden em 2020 de escolher Harris como sua companheira de chapa. Como Kamarck observou na época: “O que Biden sabe é que o cargo de presidente é grande demais para qualquer pessoa; na Casa Branca, como na vida, um parceiro de confiança é um grande trunfo”.

A pergunta que muitos estão fazendo agora é: se Biden determinar que o cargo de presidente é grande demais para ele, seu “parceiro de confiança” assumirá o cargo?