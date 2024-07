Keir Starmer: quem é o novo primeiro-ministro da Grã-Bretanha, e como ele deve liderar o país

Todos os primeiros-ministros trazem sua própria personalidade e abordagem para o cargo. Cada um tem um estilo diferente de liderança, que pode moldar a forma como as coisas funcionam e o que é feito. Herbert Asquith resumiu isso de forma célebre quando disse que ser primeiro-ministro tem tudo a ver com “o que o titular escolhe e é capaz de fazer disso”.

Ao procurar pistas sobre como Keir Starmer escolherá ser primeiro-ministro, não há muito o que fazer. Quando perguntado diretamente em um podcast recente, ele declarou que será “um primeiro-ministro inclusivo e determinado que cuidará de todos no país”. Isso só nos leva até certo ponto, pois é muito difícil imaginar alguém dizendo o contrário. Mas, analisando o que sabemos, podemos pelo menos começar a montar o quebra-cabeça.

Em termos de sua personalidade e abordagem, Starmer foi descrito como “metódico, profissional, bom em detalhes, mas sem talento”. É muito provável que ele seja o que o falecido deputado e historiador David Marquand chamou de “operador pragmático”. Para Starmer, não há o apelo visionário ou os fogos de artifício oratórios de um Tony Blair ou Harold Wilson. Mas ele também não é simplesmente um “político mecânico”.

Starmer é visto como um homem calmo e experiente, que fala de valores e de ser socialista (embora o público não tenha certeza se ele é, ou se isso é bom ou ruim). Ele pode justificadamente dizer que tem uma formação mais autêntica na classe trabalhadora do que muitos de seus antecessores.

Sabemos que Starmer só se tornou membro do parlamento em 2015 e, portanto, aos 52 anos, foi relativamente um retardatário na política. Ele passou a maior parte de sua carreira política na oposição. Seus antecessores, desde Theresa May, chegaram ao cargo com uma experiência substancial como ministros (embora isso não tenha sido muito bom para eles).

No entanto, o tempo de Starmer no parlamento foi mais intenso do que o da maioria. Ele esteve profundamente envolvido no Brexit e depois liderou seu partido durante a pandemia. Como líder da oposição, ele viu dois primeiros-ministros serem destituídos em uma rápida sucessão (e desempenhou um papel importante na destituição de pelo menos um, com sua abordagem metódica de advogado). Agora, ele derrubou um terceiro.

Homem com uma missão

É importante ressaltar que Starmer liderou o que é efetivamente um grande departamento do governo. Seus cinco anos como Chefe da Promotoria Pública (DPP) significam que ele chega ao número 10 como um líder experiente, tendo, de forma bastante incomum, dirigido uma organização estatal antes mesmo de sua carreira política ter começado.

A experiência de Starmer como DPP implica uma ênfase em resultados. Podemos esperar que ele se concentre em resolver problemas, encontrar soluções e fazer as coisas acontecerem. Talvez também possamos esperar mais ênfase nos resultados e o fim da politização e batalhas com a máquina burocrática do governo que caracterizou a administração anterior.

Foi sugerido que o governo de Starmer será orientado por missões, organizado em torno de um conjunto de missões orientadoras e de longo prazo com o objetivo de proporcionar certeza e mudanças sustentáveis. Essa ideia não é nova nem particularmente radical, mas pode parecer assim depois do aparente caos e do curto prazo dos últimos anos.

O teste crucial será como e com que rapidez as decisões serão tomadas - ou não serão tomadas. A aparente indecisão de Starmer com relação à agenda do net zero pode ser o sinal do que está por vir. Ser metódico e interessado em detalhes pode ser uma abreviação de atraso e indecisão.

Ele deu a entender que é um líder consultivo: “As melhores decisões que tomei em minha vida foram aquelas que foram expostas à luz e que sobreviveram ao escrutínio. As piores foram aquelas em que ninguém disse ‘boo’”. No entanto, sua propensão a “compartilhar pouco”, conforme observado por sua vice Angela Rayner, pode significar que ele mantém a tomada de decisões concentrada em um pequeno grupo de confidentes.

Homem misterioso

É provável que um governo liderado por Starmer, especialmente com uma grande maioria parlamentar, tenha poder para fazer mudanças. Como autodenominado socialista e progressista, Starmer dificilmente poderá evitar isso. Mas até que ponto ele será radical? Um ex-ministro trabalhista falou sobre como “ele é muito impressionante, mas nunca se afasta muito dos limites. Mesmo quando era um advogado radical, ele era do tipo convencional”.

A posição exata de Starmer permanece um mistério ou “um mistério envolto em um enigma envolto em algo sensato e bege”. Um apoiador explicou como “um dos maiores pontos fortes de Keir é o fato de ele nunca ter sido de uma facção específica do Partido Trabalhista, nem estar vinculado a ela”.

Mas um truísmo da liderança política é que o que começa como uma força termina como uma fraqueza. Muitas das falhas dentro do Partido Trabalhista já são visíveis, desde a pobreza infantil até Gaza. Outras questões estão borbulhando. A capacidade de Starmer de flutuar acima da briga não pode durar muito, e é provável que haja complôs e desafios (especialmente se uma grande maioria significar backbenchers subempregados).

Nesse caso, Starmer se encontra talvez em outro dilema clássico do Partido Trabalhista e dos primeiros-ministros trabalhistas: o que David Marquand chamou de “dilema progressista”, ou seja, até onde você pode e deve promover mudanças sem prejudicar o apoio da ampla coalizão que o colocou no cargo? Até agora, a abordagem tem sido cautelosa, apoiada por um gabinete paralelo disciplinado, mas uma grande maioria pode transformar a situação.

No entanto, outros líderes fizeram grandes mudanças discretamente. Theresa May, por exemplo, fez aprovar uma lei de zero emissões líquidas tão silenciosamente que “ninguém sequer notou o maior legado dos conservadores”.

Entretanto, retomando a advertência de Asquith, ser primeiro-ministro tem a ver com o que um líder é “capaz” de fazer. Os acontecimentos desviam todos os governos de seu curso, e muitos deles foram dominados por crises. Starmer faria bem em ouvir o aviso do boxeador Mike Tyson de que “todo mundo tem um plano até levar um soco na boca”.

Após sua vitória, há um peso de expectativa sobre Starmer. Mas a confiança em todos os políticos está baixa e prejudicada. Haverá questões domésticas urgentes sobre migração, financiamento de serviços públicos e o NHS. No exterior, como alertou um conselheiro trabalhista, há um “mundo tempestuoso” desde Gaza e Ucrânia até a eleição nos EUA. O verdadeiro teste do que o Primeiro-Ministro Starmer pode ser é quando sua abordagem metódica encontra um mundo confuso.