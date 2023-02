La comparaison des Noirs aux singes a une longue et sombre histoire simiesque

Cet article est un essai de base. Il s'agit d'un essai plus long que d'habitude, qui aborde de manière plus large une question sociale importante.

Dans l'histoire des cultures européennes, la comparaison des humains aux primates et aux singes a été dénigrante dès le début.

Lorsque Platon - en citant Héraclite - a déclaré que le plus beau des singes est laid si on le compare à l'espèce humaine et les hommes sont apaisés par rapport aux dieux, cela a été une maigre consolation pour les singes. Cela les déconnectait transcendantalement de leurs co-primates humains. Les Pères de l'Église sont allés un peu plus loin : Saint Grégoire de Nazianze et Saint Isidore de Séville ont comparé les païens à des singes.

Au Moyen Âge, le discours chrétien reconnaissait les simiens comme des figures diaboliques et des représentants de comportements lascifs et pécheurs. Comme les femmes faisaient l'objet d'une diffamation analogue, les choses se sont déroulées comme on pouvait s'y attendre. Au 11e siècle, le cardinal Pierre Damian a raconté l'histoire d'un singe qui était l'amant d'une comtesse de Ligurie. Le simien jaloux a tué son mari et a engendré son enfant.

Un foyer de monstres

Plusieurs siècles plus tard, en 1633, John Donne, dans sa Métempsycose, laisse même une des filles d'Adam se faire séduire par un singe dans une liaison sexuelle. Elle lui rendit la pareille avec empressement et devint désespérément accrochée à lui.

Dès lors, la manifestation sexiste de la simianisation fut intimement mêlée à sa dimension raciste. Déjà Jean Bodin, doyen de la théorie de la souveraineté, avait attribué les rapports sexuels entre animaux et humains à l'Afrique au sud du Sahara. Il caractérisait cette région comme un foyer de monstres, nés de l'union sexuelle des humains et des animaux.

L'histoire d'un récit d'Antonio de Torquemada montre comment, dans ce processus, les Africains ont été diabolisés et les démons racialisés. Dans la première version du récit (1570), une Portugaise est exilée en Afrique où elle est violée par un singe et elle lui fait des bébés.

Un siècle plus tard, l'histoire est entrée dans le domaine de la grande pensée philosophique européenne lorsque John Locke, dans son essai de 1689 intitulé Concerning Human Understanding, a déclaré que “les femmes ont conçu par forage ovarien”. Ses contemporains intellectuels savaient bien que le théâtre de cette transgression de l'histoire d'amour et de viol était l'Afrique car, selon la sagesse de l'époque, les auteurs de ce forage ovarien vivaient en Guinée.

Au cours des siècles suivants, la simianisation fera son entrée dans différentes sciences et humanités. L'anthropologie, l'archéologie, la biologie, l'ethnologie, la géologie, la médecine, la philosophie et, surtout, la théologie sont quelques-uns des domaines concernés.

Le racisme des films King Kong

La littérature, les arts et le divertissement quotidien se sont également emparés de la question. Ils ont popularisé sa combinaison répugnante de représentations sexistes et racistes. Le point culminant a été le classique à succès de l'industrie du divertissement d'Hollywood, King Kong.

À l'époque de la production de King Kong, le public américain était fasciné par un procès pour viol. Les Scottish Boys étaient neuf adolescents noirs accusés d'avoir violé deux jeunes femmes blanches. En 1935, un récit en images réalisé par l'artiste japonais Lin Shi Khan et le lithographe Toni Perez est publié. “Scottsboro Alabama” était préfacé par Michael Gold, rédacteur en chef du journal communiste New Masses.

L'une des 56 images montrait le groupe des jeunes gens accusés à côté d'un journal portant le titre “Coupable de viol”. Le reste de l'image était rempli d'une monstrueuse figure simiesque noire montrant ses dents et entraînant une jeune fille blanche sans défense.

Les artistes ont parfaitement compris l'interaction entre l'idéologie raciste, les reportages réactionnaires et l'injustice du Sud. Ils savaient que le public blanc avait été profondément conditionné par la violence déshumanisante des comparaisons avec des animaux et des représentations simiesques, comme dans le racisme de King Kong.

L'étiquette de la maladie

L'animalisation et même la bactérialisation sont des éléments répandus de la déshumanisation raciste. Elles sont étroitement liées à l'étiquetage des autres avec le langage de la contamination et de la maladie. Les images qui mettent les hommes sur le même plan que les rats porteurs de fléaux épidémiques font partie de l'escorte idéologique du racisme anti-juif et anti-chinois.

L'Afrique est étiquetée comme un continent contagieux, foyer des pestes de toutes sortes dans les jungles chaudes et humides, propagées par des personnes imprudentes et sexuellement débridées. Le Sida, en particulier, trouverait son origine dans les rapports imprudents des Africains avec les simiens, qu'ils mangent ou dont ils utilisent le sang comme aphrodisiaque.

Ce n'est là que le dernier chapitre d'une longue et affreuse série de stéréotypes dirigés contre des personnes différentes, comme les Irlandais ou les Japonais, et contre les Africains et les Africains Américains en particulier. Jeter des bananes devant des sportifs noirs est une provocation raciste courante, même aujourd'hui.

Pourquoi les Noirs sont-ils maltraités ?

Qu'est-ce qui explique cette association désastreuse de personnes noires considérées comme simiesques ? Une combinaison de facteurs pourrait en être la cause :

la prévalence d'une variété de grands singes en Afrique, dont la taille est la plus proche de celle de l'homme. La population de grands singes asiatiques est plus limitée, tandis qu'aux Amériques, on trouve des singes, mais pas de grands singes ;

l'ampleur de la “distance” esthétique entre les Blancs et les Noirs, leur degré plus élevé, du point de vue des Blancs, d’“altérité” physique (déviant non seulement par la couleur de la peau et la texture des cheveux, mais aussi par les traits du visage) par rapport aux autres races “non blanches” ;

la plus grande estime que les Européens accordent généralement aux civilisations asiatiques par rapport aux civilisations africaines ;

et surtout l'impact psychique de centaines d'années d'esclavage racial dans la modernité, qui a fait des “Nègres” des sous-personnes permanentes, des esclaves naturels, dans la conscience mondiale.

L'esclavage à grande échelle exigeait de réduire les gens à des objets. C'est précisément pour cette raison qu'il a également nécessité le type de déshumanisation le plus complet et le plus systématique dans la théorisation de cette réalité.

L'origine des espèces

Bien avant que le “racisme scientifique” post-darwinien ne commence à se développer, on constate que les Noirs étaient décrits comme plus proches des singes sur la grande chaîne des êtres. Prenons l'Amérique du milieu du 19e siècle, dans des milieux où la polygénèse (origines distinctes pour les races) était prise au sérieux.

Les grands scientifiques de l'époque, Josiah C. Nott et George R. Gliddon, dans leur ouvrage Types of Mankind (1854), ont documenté ce qu'ils considéraient comme des hiérarchies raciales objectives, à l'aide d'illustrations comparant les Noirs aux chimpanzés, aux gorilles et aux orangs-outans.

Comme le commente Stephen Jay Gould, ce livre n'était pas un document marginal, mais le principal texte américain sur les différences raciales.

Shutterstock

L'ouvrage révolutionnaire de Darwin, De l'origine des espèces (1859), n'a pas discrédité le racisme scientifique, mais seulement ses variantes polygéniques. Le darwinisme social, triomphalement monogénétique, allait devenir la nouvelle orthodoxie raciale. La domination blanche mondiale est considérée comme la preuve de la supériorité évolutive de la race blanche.

S'il fallait maintenant concéder que nous étions tous apparentés aux singes, on pouvait néanmoins insister sur le fait que la consanguinité des Noirs était beaucoup plus proche - peut-être une identité directe.

Tarzan = peau blanche

La culture populaire a joué un rôle crucial dans la diffusion de ces croyances. Il est peu probable que le profane américain moyen ait lu des revues scientifiques. Mais ils lisaient certainement H. Rider Haggard (auteur des Mines du roi Salomon et de Elle) et Edgar Rice Burroughs (créateur de Tarzan). Ils allaient chaque semaine au cinéma, y compris dans le genre “films de la jungle”. Ils suivaient des bandes dessinées quotidiennes comme The Phantom - le super-flic blanc d'Afrique, le Fantôme-qui-marche.

L'Afrique et les Africains occupaient une place particulière dans l'imaginaire blanc, marqué par les déformations les plus éhontées. Burroughs allait devenir l'un des auteurs les plus vendus du 20e siècle. Non seulement par ses nombreux livres, mais aussi par les films qui en ont été tirés et par les diverses déclinaisons en bandes dessinées et en comics de sa création la plus célèbre, Tarzan des singes.

Tarzan allait ancrer dans l'esprit des Occidentaux l'image indélébile d'un homme blanc régnant sur un continent noir. “ Tar-zan ” = “ peau blanche ”, nous informe l'impressionnant polyglotte Burroughs. C'est un monde dans lequel les humains noirs sont bestiaux, simiesques, tandis que les singes actuels sont presque humains.

L'œuvre de Burroughs est sans précédent par l'ampleur de son succès, mais pas du tout inhabituelle pour l'époque. Elle a plutôt consolidé une iconographie manichéenne omniprésente dans le monde occidental colonial de la première moitié du XXe siècle et qui perdure encore aujourd'hui. Dans ce conflit entre la lumière et l'obscurité, les Européens blancs dominent des sous-personnes noires simiesques.

Les propos de Lumumba

La série Tintin du dessinateur belge Hergé, par exemple, comprend le tristement célèbre livre Tintin au Congo qui dépeint également les Africains comme des créatures inférieures ressemblant à des singes.

Sans surprise, “macaques” (singes) était l'un des termes racistes utilisés par les Blancs du Congo belge pour désigner les Noirs, tout comme “macacos” en Afrique portugaise. Dans le discours qu'il a prononcé en 1960 à l'occasion de la fête de l'indépendance, le dirigeant congolais Patrice Lumumba a dénoncé l'héritage oppressif du colonialisme belge (à la surprise et à l'indignation du roi des Belges et de sa coterie, qui s'attendaient à une déférence reconnaissante de la part des indigènes). Il est réputé avoir conclu :

Nous ne sommes plus vos macaques ! (Nous ne sommes plus vos singes)

L'histoire semble être apocryphe - aucune documentation n'a été trouvée à son sujet - mais sa large diffusion témoigne de l'aspiration décoloniale de millions d'Africains. Hélas, en moins d'un an, Lumumba sera mort, assassiné avec la complicité des Occidentaux, et le pays passera sous la domination néocoloniale.

Alliances racistes entre classes sociales

L'utilisation de la simianisation comme injure raciste à l'encontre des Noirs n'est pas encore terminée, comme l'a montré le tollé suscité en Afrique du Sud par Penny Sparrow, une femme blanche, qui s'est plainte des fêtards noirs du Nouvel An :

À partir de maintenant, je m'adresserai aux Noirs d'Afrique du Sud en les appelant des singes, car je vois les mignons petits singes sauvages faire la même chose, ramasser et jeter des ordures.

L'emportement public de Sparrow indique l'enracinement profond des préjugés et des stéréotypes raciaux.

Reuters/Kevin Lamarque

Cela ne s'arrête pas aux frontières des classes sociales. L'internet a débordé de comparaisons avec des singes depuis que Barack et Michelle Obama ont emménagé à la Maison Blanche. Même un journal social-libéral, comme le belge De Morgen, a jugé assez amusant de simaniser le couple présidentiel.

Les alliances entre classes sociales contre les autres déclassés sont une caractéristique du racisme.

Theodore W. Allen l'a défini un jour comme “la mort sociale de l'oppression raciale”, c'est-à-dire :

… la réduction de tous les membres du groupe opprimé à un statut social indifférencié, inférieur à celui de tout membre du groupe oppresseur.

L'animalisation reste un instrument malveillant et efficace de cette forme de désocialisation et de déshumanisation. La simianisation est une version de cette stratégie, qui a historiquement manifesté une combinaison mortelle de sexisme et de racisme.

Avec Silvia Sebastiani, Wulf D. Hund et Charles W. Mills ont édité un volume du Racism Analysis Yearbook sur La simianisation. Singes, genre, classe et race. Zürich, Berlin, Vienne, Münster : Lit 2015/16 (ISBN 978-3-643-90716-5).

Charles Mills est décédé avant la traduction de cet article. Un hommage à ce brillant universitaire peut être trouvé ici : The Radical Generosity of Charles Mills.