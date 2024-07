La desaparecida Puerta Real de Sevilla renace en todo su esplendor

Disclosure statement

Daniel Antón recibe fondos de la Universidad de Sevilla a través de un contrato como investigador postdoctoral que emana del VI Plan Propio de Investigación y Transferencia (referencia VIPPIT-2020-II.5).

Antonio Gámiz Gordo and Pedro Barrero Ortega do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.