La diva béninoise Angélique Kidjo pourrait remporter un sixième Grammy Award et battre un record

Angélique Kidjo, l'énergique auteur-compositeur-interprète et militante de la République du Bénin, représente un phénomène africain rare.

À bien des égards, elle appartient à l'illustre lignée musicale des “Mama Africa”, à l'instar de Miriam Makeba, Letta Mbulu et Yvonne Chaka Chaka d'Afrique du Sud, de Cesaria Evora du Cap-Vert et de Oumou Sangare du Mali.

Ces grandes personnalités féminines se distinguent par leur allure royale, un grand sens de la responsabilité dans le partage de l'héritage culturel de l'Afrique et la protection de la dignité de la femme africaine. Elles n'expriment pas toujours cette vision du monde politique et esthétique en autant de mots, mais leur port en dit long.

Amanda Edwards/Getty Images

Les Mama Africa pourraient être définies par la force de leur voix, leur pedigree culturel riche et coloré et leur devoir de préserver ce qui leur a été transmis au cours de siècles de labeur, de conflits et de résilience créative.

La notoriété de Kidjo ne cesse de croître dans le monde, en particulier pendant la saison des Grammy Awards. Nominée aux Grammy Awards aux États-Unis 14 fois depuis 1995, elle a remporté son premier prix en 2008, puis le prix du meilleur album de musique du monde en 2015, 2016, 2020 et 2022 (lorsque le titre a été changé en meilleur album de musique mondiale).

Ses cinq Grammys égalent le record du groupe a capella isiZulu d'Afrique du Sud Ladysmith Black Mambazo.

Kidjo est en passe de remporter d'autres prix en 2023 pour le meilleur album de musique mondiale et pour la meilleure chanson écrite pour un média visuel pour le film The Woman King. Son album, une collaboration avec le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf, s'intitule Queen of Sheba.

Agolo

Cette pop star ouest-africaine de 62 ans a joué avec des stars de la musique telles que Quincy Jones, Buddy Guy, Mavis Staples ou Chaka Khan. Son premier album Parakou est sorti en 1990, mais il lui a fallu son tube Agolo pour s'imposer dans le monde entier et galvaniser les pistes de danse du monde entier en 1994.

Dans la langue yoruba, “agolo” fait référence à la signification métaphysique du temps, un phénomène cyclique qui associe la vie et la mort - la vie étant un cadeau qui doit être chéri et vécu avec sagesse. Agolo était un cri fervent de catharsis provenant des entrailles de l'Afrique, portant des pans entiers d'histoire, de souffrance et de défi. Il secouait les âmes et faisait bouger les pieds par son sens rythmique de l'exaltation et de la libération.

Dans la vidéo, il y a une énergie androgyne autour de l'artiste aux cheveux coupés de près. Une suggestion qu'elle est possédée par l'endurance infatigable d'une vraie reine comme Nzinga d'Angola, Yaa Asantewaa de l'ancienne Gold Coast (actuel Ghana) ou Amina du royaume Hausa de Zazzau. Elles ont dû mener des hommes à la guerre, souvent avec beaucoup de succès.

Cependant, Kidjo, comme ses camarades Mama Africa, ne porte pas d'armes pour s'inscrire sur la toile mondiale de la production culturelle, qui est aussi compétitive qu'une autre. Elle est originaire du territoire des controversées Agoodjies, les amazones du Dahomey. Pendant l'ère coloniale, elles ont servi d'armée privée au roi et ont dominé le commerce des esclaves dans le Bénin actuel et ses environs. Le film hollywoodien The Woman King a relancé l'attention sur les questions de leur pouvoir féminin et de leurs énergies mixtes.

Il est faux de considérer la féminité d'une manière simpliste ou unidimensionnelle. Elle est à la fois multiple et diverse et Kidjo semble avoir été nourrie de cette philosophie fondamentale.

Férocité

Artiste multigenre, Kidjo entonne des chansons folkloriques traditionnelles béninoises, du blues profond, du R&B ouest-africain fervent, du hard rock et des club bangers urbains dans plusieurs langues, le fon, le yoruba, le français et l'anglais étant ses principaux modes d'expression.

En personne, Kidjo est vive et compacte. Elle rayonne de férocité. Lors d'un concert pré-Grammy, elle a un jour galvanisé une salle entière de cadres et de spécialistes de la musique. “C'est trop endormant pour moi”, a-t-elle déclaré, sautant de la scène et marchant dans le public, guidée par sa voix confiante.

Son chant n'est pas rêveur ou soyeux comme celui d'une diva factice et sur-sexualisée. Il agit plutôt comme un élan d'affirmation viscéral vers la visibilité, la justice et la liberté.

Elle est franche dans sa conviction que toute la musique vient d'Afrique et qu'elle a été transportée avec elle par des personnes réduites en esclavage. Que l'Afrique représente le cœur du blues et des nombreuses formes musicales qu'il a influencées et que ses descendants l'ont diffusé dans le monde entier, apportant avec lui joie, illumination et élévation.

Spiritualité

Certaines chansons de Kidjo célèbrent d'anciennes formes de spiritualité africaine. Le Bénin est réputé pour être un épicentre de la spiritualité, notamment à travers le Vaudou, une croyance polythéiste qui sert de multiples divinités et met l'accent sur les liens et les continuités entre la femme et l'homme, la nature et la divinité, la vie et la mort, les ancêtres et les vivants.

En cela, le projet esthétique de Kidjo semble indéniablement politique, presque de la même manière que l'était celui de Makeba. Mais, plutôt que de s'attaquer directement à des institutions politiques établies telles que les Nations Unies pour provoquer un changement social, comme l'a fait Makeba, Kidjo vise une révolution de l'esprit et de l'âme. C'est le genre d'approche à laquelle on peut s'attendre de la part d'une personne née et élevée au pays des loas, un panthéon de divinités comprenant Legba, dieu des carrefours, entre autres.

Kidjo est également bien informée sur la spiritualité Ifa du peuple Yoruba, auquel sa mère appartient – dont certains vivent au Bénin.

Lorsque l'on pense à Kidjo, on est frappé par la force, la profondeur et l'étendue remarquables de sa vision créative - en plus, bien sûr, de sa présence magnétique et majestueuse. Il n'est pas surprenant qu'elle soit actuellement la chanteuse africaine qui a remporté le plus grand nombre de Grammy Awards et qui compte de plus en plus de fans dans le monde entier.