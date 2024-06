La Force africaine en attente a 20 ans : a-t-elle contribué à maintenir la paix ? Le pour et le contre

Cela fait 20 ans que la Force africaine en attente a été créée par l'Union africaine (UA). La force en attente est mandatée pour mettre en œuvre le droit d'intervention de l'UA dans les situations africaines qui nécessitent le recours à la force militaire. Cette année, l'UA passe en revue les succès et les échecs de la force.

Cedric de Coning et Andrew E. Yaw Tchie, qui ont étudié la nature évolutive des opérations de paix menées par l'Afrique, donnent un aperçu de la force en attente et de sa place dans l'architecture de sécurité du continent.

Pourquoi la Force africaine en attente a-t-elle été créée ?

L'UA a adopté le cadre politique de la Force africaine en attente en 2004. La Force a été envisagée comme l'un des éléments essentiels de l'architecture africaine de paix et de sécurité, qui comprend, entre autres, le Conseil de paix et de sécurité.

La Force africaine en attente a été créée pour permettre au Conseil de paix et de sécurité de déployer des opérations de soutien à la paix pour prévenir, gérer ou aider à résoudre des situations de crise.

Le protocole de paix et de sécurité de l'UA prévoit également des opérations d'exécution en réponse à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des violations graves des droits de l'homme et des génocides. La plupart des opérations de paix entreprises par les institutions africaines ont été entreprises pour aider les États hôtes à faire face à des insurrections armées ou à stabiliser des transitions politiques. À ce jour, l'UA n'a pas encore autorisé l'exécution d'une telle opération.

Le concept initial de la Force en attente prévoyait des forces multidimensionnelles (c'est-à-dire des composantes civiles, policières et militaires) stationnées dans leur pays d'origine et prêtes à un déploiement rapide. Cinq forces régionales en attente de la taille d'une brigade ont été créées, une pour chaque région : l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord et l'Afrique australe. Chaque brigade compte environ 5 000 membres pour un effectif total de 25 000 personnes.

La Force en attente a été déclarée pleinement opérationnelle en 2016. En 2017, les capacités de la Force ont été mises à profit pour planifier et déployer une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie (Cedeao), tandis que la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a déployé une mission au Lesotho. Plus récemment, la SADC a déployé des missions au Mozambique en 2021 et en République démocratique du Congo (RDC) en 2024, toutes deux conformes au cadre de la Force africaine en attente. De même, la Communauté de l'Afrique de l'Est a déployé une force régionale pour rétablir la stabilité dans l'est de la RDC en 2022.

L'UA, par l'intermédiaire de ses huit communautés économiques régionales et d'autres institutions, a déployé 27 opérations de paix depuis la création de la Force africaine en attente. Cependant, ni le Conseil de paix et de sécurité, ni les États membres africains n'ont utilisé les dispositifs de réserve comme cela avait été envisagé à l'origine.

Qu'est-ce qui a affecté le déploiement de la Force africaine en attente ?

Le temps a montré que trois hypothèses infondées sous-tendaient la conception initiale de l'UA sur le fonctionnement de la Force africaine en attente.

Premièrement, elle supposait que le Conseil de paix et de sécurité, en tant qu'organe suprême du continent responsable de la paix et de la sécurité, initierait le déploiement de la Force en attente. Cependant, bon nombre des opérations de paix déployées au cours des 20 dernières années ont été lancées ou dirigées par les huit communautés économiques régionales, ou par des groupes d'États membres formant une coalition de volontaires.

Cela s'explique notamment par le fait que la plupart des interventions exigent des États membres qu'ils approuvent l'utilisation de leurs forces armées et qu'ils prennent en charge une partie des coûts de déploiement. La décision de déployer les forces armées d'un État en dehors de ses frontières nécessite généralement l'engagement et l'approbation du gouvernement.

Par exemple, le pays hôte a participé à l'approbation de la décision de déployer la mission de la SADC au Mozambique en 2021, comme tous les autres pays concernés. Le Conseil de paix et de sécurité a approuvé le déploiement, conférant à l'opération une crédibilité politique supplémentaire et un accès à l'équipement et au soutien logistique de l'UA.

Il est donc nécessaire d'adapter la Force africaine en attente à la manière dont les États membres prennent la décision de déployer des opérations de paix. Elle doit refléter le besoin des États de participer directement aux processus de prise de décision et au plus haut niveau.

La deuxième hypothèse était que les cinq régions de l'UA - l'est, le centre, le nord, le sud et l'ouest - seraient les structures les plus appropriées pour développer la Force africaine en attente. C'était logique sur le plan politique, car ces cinq régions sont utilisées pour élire les membres de divers organes de l'UA. Toutefois, il ne s'agit pas d'un bon modèle pour une force continentale en attente.

En effet, plusieurs conflits se sont produits aux frontières de deux communautés régionales. Il était donc plus logique d'impliquer les pays concernés par le conflit plutôt que l'une des communautés régionales. Deuxièmement, tous les membres d'une communauté régionale ne sont pas touchés de la même manière par un conflit. En règle générale, ceux qui sont géographiquement les plus proches ont un intérêt suffisant dans la gestion ou la résolution du conflit et seraient prêts à contribuer à une opération de soutien à la paix. En outre, très peu de pays africains disposent d'une capacité de transport aérien stratégique leur permettant de soutenir leurs forces si elles étaient déployées loin.

La troisième hypothèse était que la mise en place de forces en attente et leur maintien en état de marche permettraient des déploiements rapides. En théorie, c'est logique. En réalité, ni l'Union africaine, ni l'Union européenne, ni les Nations unies n'ont utilisé les forces en attente qu'elles ont tenté de mettre en place au fil des ans.

La raison pour laquelle cela n'a pas fonctionné est que chaque conflit est unique. Il faut qu'une coalition spécifique d'États ayant un intérêt dans la gestion du conflit se réunisse pour contenir les retombées.

Qu'est-ce qui doit changer ?

Une approche militaire des opérations de paix est inadéquate pour faire face aux défis multiformes qui découlent d'un conflit. Ces opérations devraient être guidées par des stratégies politiques globales. Elles doivent s'appuyer sur des capacités multidimensionnelles et disposer d'accords de réserve flexibles (juste à temps). Elles ont besoin d'un financement adéquat, d'un soutien et d'accords de partenariat intelligents.

Dans l'ensemble, cependant, grâce à la Force africaine en attente, le continent dispose d'un projet commun d'opération de soutien à la paix. Avant cela, le continent était divisé. Les forces armées étaient formées à la doctrine d'opérations de paix choisie par leurs partenaires internationaux. Désormais, la doctrine de l'UA en matière d'opérations de soutien à la paix est au service de l'architecture continentale de paix et de sécurité.

En outre, grâce à la force en attente, l'Afrique a développé d'importantes capacités en matière d'opérations de paix au cours des 20 dernières années. Par exemple, les pays africains contributeurs de troupes fournissent actuellement environ la moitié de tous les soldats de la paix de l'ONU. Des missions africaines sont déployées en Somalie, en Éthiopie, au Soudan du Sud, au Mozambique, dans l'est de la RDC et dans le bassin du lac Tchad. Le projet de Force africaine en attente a contribué à générer les capacités africaines nécessaires à ces opérations.

Il est donc important de revitaliser et de reconceptualiser la Force afin qu'elle continue à jouer son rôle de catalyseur et d'unificateur à l'appui de l'architecture africaine de paix et de sécurité à l'avenir.

Une version de cet article a d'abord été publiée par ACCORD.