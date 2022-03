La huella de carbono de nuestra vida digital

Disclosure statement

El trabajo de investiagación de Borja Martinez ha sido parcialmente subvencionado por la convocatoria Tech and Climate, lanzada por Digital Future Society, de la Fundación Barcelona Mobile World Capital en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona.

Cristina Cano Bastidas does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.