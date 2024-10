La IA rompe el silencio del dolor: un nuevo horizonte para las personas con parálisis cerebral

Disclosure statement

Álvaro Sabater-Gárriz es consejero de Fundación ASPACE Baleares

Cristina Manresa-Yee recibe fondos del proyecto PID2023-149079OB-I00 (EXPLAINME) financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE

Francesc Xavier Gayà Morey recibe fondos de los proyectos PID2023-149079OB-I00 (EXPLAINME) y PID2022-136779OB-C32 (PLEISAR), financiados por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE. También es beneficiario de la beca FPU CAIB 2022.

Inmaculada Riquelme Agulló recibe fondos de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y Agencia Española de Investigación (proyectos de investigación Plan Nacional de Generación del Conocimiento MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y FEDER/UE, ayudas I+D+i PID2023-152387NB-100 y PID2020-114967GA-I00).

Pau Martinez-Bueso does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.