La nueva narrativa de Marvel: transformar las historias lineales en multiverso

Los personajes de la editorial Marvel han recorrido un largo camino desde las páginas de los cómics hasta las pantallas de cine y televisión. Dos de los casos más fascinantes en esta evolución son los de Wanda Maximoff, conocida como la Bruja Escarlata, y Thor, el dios del trueno.

A través de ellos, Marvel no solo ha adaptado sus historias a las nuevas generaciones, sino que ha transformado la manera en que entendemos los universos de ficción. Este cambio responde tanto a las demandas de la industria como a los gustos de un público joven y ávido de contenidos dinámicos.

La profundidad de Wanda

Wanda Maximoff debutó en los cómics de Marvel en los años 60 como una superheroína con poder de manipular la mente de la gente y alterar la realidad.

Uno de los momentos clave en su historia llegó con las series de cómics Vision and the Scarlet Witch Vol. 1 (1982) y Vision and the Scarlet Witch Vol. 2 (1985-1986), escritas por Bill Mantlo y Steve Englehart. Estas obras exploraron la relación de la Bruja Escarlata con su compañero Visión, su vida como pareja y los desafíos a los que se enfrentaban al intentar llevar una vida “normal”. En estos cómics, Wanda también empieza a mostrar el increíble poder que tiene para alterar la realidad.

Con el tiempo, este personaje pasó de ser una figura secundaria a una de las más poderosas del universo Marvel. Esta evolución culminó en la serie de televisión WandaVision (2021). En ella, Wanda, desbordada por el dolor que siente tras la muerte de Visión, crea una realidad propia, una burbuja en la que puede vivir feliz junto a él. El problema es que puede hacerlo gracias a que sus poderes le permiten manipular las mentes, el aspecto y las actitudes de todos los habitantes de la zona contra su voluntad.

La serie no solo es un tributo a las comedias de situación clásicas, u otras series conocidas, sino que también presenta una exploración emocional profunda del trauma y la negación.

Este uso de los poderes de Wanda, su capacidad para alterar la realidad, marca el camino hacia el multiverso en el Universo Cinematográfico de Marvel. Es decir, que además del universo narrativo que ya conocemos dentro de las historias de los personajes de Marvel, existen otros universos paralelos por los que pululan otras versiones de los mismos personajes y eventos, que se desarrollan de forma distinta.

El multiverso explica, por ejemplo, las tres versiones cinematográficas diferentes que han existido de la historia de Spiderman en las últimas décadas. O que en Logan Lobezno muera, pero en Deadpool & Lobezno, película posterior, Lobezno esté vivo.

Esto hace que los guionistas puedan jugar con los argumentos y sus protagonistas, algo que es central en el futuro del estudio.

El cambio de personalidad de Thor

El Thor de los cómics originales, creado por Jason Aaron y Esad Ribic en la saga Thor: God of Thunder Vol. 1. El Carnicero de Dioses (2012), es un personaje atormentado y reflexivo. En esta obra, Thor se enfrenta a Gorr, el “Carnicero” del título, un ser que ha jurado exterminar a las deidades. El cómic no solo explora la lucha épica entre ambos, sino que también plantea profundas cuestiones filosóficas sobre la naturaleza de los dioses y su relación con la humanidad.

La adaptación cinematográfica más reciente de este arco narrativo llegó en la película Thor: Love and Thunder. Si bien la película mantiene a Gorr como el villano principal, adopta un tono más ligero y cómico, en línea con las versiones cinematográficas recientes de la franquicia.

A diferencia del Thor de los cómics, que afronta profundas dudas existenciales, el de las películas es más relajado, burlón y accesible, y está centrado en la acción, una clara adaptación para atraer a un público más joven y diverso.

El fin del universo lineal y el ascenso del multiverso

Una de las características más notables del Universo Cinematográfico de Marvel (que ya no es solo cinematográfico, sino también televisivo) es cómo ha pasado de la narrativa más o menos lineal del inicio a la idea del multiverso.

Esta transición se vio en películas como Spider-Man: Into the Spider-Verse y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En la primera, en un universo paralelo en el que el Spiderman original, Peter Parker, ha muerto, coinciden cinco versiones alternativas de Spiderman. En la segunda, el Doctor Strange busca a enfrentarse a un nuevo enemigo a través de diferentes realidades alternativas del multiverso.

El multiverso no es nuevo. En los cómics ha sido una herramienta narrativa utilizada durante décadas, permitiendo que los escritores exploren versiones alternativas de los personajes sin afectar la continuidad principal. Así por ejemplo Batman (en este caso, personaje de otra casa de cómics, DC) aparece en historias con ambientaciones victorianas, futuristas o deliberadamente adultas. Hay determinadas propuestas que llegan a ser tan coherentes con la evolución del personaje que resultan más convincentes para el lector que las series continuas regulares, que mantienen la linealidad de la historia central.

En Marvel tal vez Spiderman sea el personaje que más variaciones ha recibido. En el número 9 de la serie de cómics Amazing Spider-Man Vol. 333 se encuentra con versiones de sí mismo de raza negra, nacionalidad británica, sexo femenino, configuración porcina, a su propia hija como heroína, a su antigua novia, con poderes cósmicos, etc.

Ahora, con el Universo Cinematográfico de Marvel abrazando el concepto de multiverso, el público cinematográfico puede disfrutar de la misma flexibilidad narrativa.

El impacto de las plataformas de streaming

El paso de los personajes de los cómics al cine y ahora al vídeo bajo demanda ha sido crucial en esta evolución. Hoy en día, las plataformas permiten a los espectadores consumir contenido a su ritmo, y esto ha influido enormemente en la manera en que se cuentan las historias de Marvel. No solo se trata de abrir nuevas líneas narrativas sino que series como WandaVision, además de expandir el universo narrativo, profundizan en los personajes de formas que las películas no podrían hacerlo.

El éxito de WandaVision de hecho ha llevado a la creación de un spin-off protagonizado por Agatha Harkness, una vecina que se convertía en archienemiga de Wanda en esa primera serie y que en realidad es una de las brujas más antiguas y poderosas en la historia de Marvel. El nuevo proyecto, Agatha All Along, es una comedia oscura que muestra cómo Marvel sigue explorando personajes secundarios y universos alternativos, adaptándose constantemente a los intereses de un público joven y global.

Marvel no solo sigue liderando la cultura pop, sino que lo hace adaptándose constantemente a las nuevas formas en que el público consume y disfruta sus historias.