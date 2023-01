La paradoja española: los niños cumplen las recomendaciones de actividad física, pero siguen siendo demasiado sedentarios

Disclosure statement

Javier Brazo-Sayavera es miembro de la Alianza Global por una Infancia Activa y Saludable. Además, coordina la Red Española por una Infancia Activa y Saludable.

Susana Aznar es miembro de la Alianza Global por una Infancia Activa y Saludable y coordina la toma de datos del informe nacional en España.

Blanca Roman Viñas does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.