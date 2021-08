La réticence à se faire vacciner diminue au Canada, mais il est trop tôt pour se réjouir

Disclosure statement

Les enquêtes sur lesquelles repose cet article ont été menées par l'Environics Institute for Survey Research (https://www.environicsinstitute.org), un organisme sans but lucratif, et financées par l'Institut ainsi que par les partenaires de recherche suivants : la Canada West Foundation, le Centre d'analyse politique - Constitution et fédéralisme, l'Institut de recherche en politiques publiques, le Brian Mulroney Institute of Government, la Johnson Shoyama Graduate School of Public Policy, le Future Skills Centre et le Diversity Institute. Le Future Skills Centre est financé par le programme Future Skills du gouvernement du Canada. L'analyse présentée ici n'engage que la responsabilité des auteurs.

Arthur Sweetman, Victor Rego, and Yan Li do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.