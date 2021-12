Disclosure statement

Eugénie Duval est adhérente et actionnaire solidaire de l’association Terre de Liens dont les principales missions sont d’aider les agriculteurs à s’installer en participant à l’achat du foncier agricole et de développer l’agriculture biologique et paysanne.

Benjamin Lecorps does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.