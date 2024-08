L'armée américaine laisse le Niger encore moins sûr : pourquoi elle n'a pas réussi à lutter contre le terrorisme

Les États-Unis réduisent leurs opérations militaires au Niger avant la date limite de la mi-septembre convenue avec la junte militaire au pouvoir dans le pays.

Le pays enclavé d'Afrique de l'Ouest a récemment annoncé qu'il mettait fin à la coopération militaire avec les États-Unis après 11 ans. Cette décision a été prise après que les militaires nigériens ont renversé le président démocratiquement élu du pays.

Le Niger a été un partenaire militaire stratégique de plusieurs pays, dont les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Russie. En plus d'aider les pays d'Afrique de l'Ouest à lutter contre le terrorisme, ces pays étaient également présents pour promouvoir et garantir leurs propres intérêts économiques et commerciaux.

Avant le coup d'État du 26 juillet 2023 au cours duquel la junte nigérienne a pris le contrôle du pays, les États-Unis exploitaient deux bases de drones et disposaient de plus de 1 000 militaires dans le pays.

En tant que spécialiste de la politique et de la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel, j'ai précédemment analysé l'impact de la présence militaire étrangère, en particulier la base de drones américaine à Agadez.

En 2018, j'ai soutenu que la présence des bases de drones n'éradiquerait pas le terrorisme dans la région. Et en effet, six ans plus tard, le terrorisme a augmenté dans la région.

Cela est dû au manque de compréhension de la dynamique des conflits locaux, à l'incapacité de s'attaquer aux causes profondes du terrorisme et à la déconnexion entre l'adhésion aux droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme.

Comment les États-Unis s'en sortent-ils ?

En utilisant les données du Armed Conflict Location and Event Data - une organisation indépendante à but non lucratif qui recueille des données sur les conflits violents et les protestations dans tous les pays et territoires du monde - j'ai analysé l'impact de la présence militaire étrangère et de la base de drones américaine sur la lutte contre le terrorisme au Niger. L'analyse est basée sur le nombre d'attaques menées par des groupes terroristes dans le pays et les décès qui en résultent.

ACLED

ACLED

Les tableaux ci-dessus montrent qu'en dépit de l'opération américaine qui a débuté en 2013, les activités terroristes et les décès n'ont cessé d'augmenter depuis 2014. En fait, le nombre d'attaques a augmenté de manière significative depuis 2018, lorsque les États-Unis ont ouvert la base aérienne 201 à Agadez.

Mes prédictions selon lesquelles la base de drones pourrait aggraver la situation sécuritaire et faire du pays un pôle d'attraction pour les insurgés semblent s'être concrétisées.

La junte militaire a invoqué la montée de l'insécurité et le déclin des perspectives économiques pour justifier sa prise de pouvoir. Les tableaux ci-dessus montrent qu'elle avait raison de dire que l'insécurité a augmenté malgré la présence de personnel militaire étranger dans le pays. De nombreux Nigériens qui ont protesté contre la présence des militaires américains et français dans le pays ont également exprimé des préoccupations similaires.

Le succès de l'Amérique au Sahel

Bien que les graphiques ci-dessus ne montrent pas d'effets positifs significatifs de la présence américaine au Niger, il y en a quelques-uns.

Les États-Unis ont soutenu certains pays de la région (Cameroun, Tchad, Niger, Nigeria et Bénin) à mettre en place une force opérationnelle commune pour lutter contre le terrorisme.

La Multi-national Joint Task Force a été créée en 1994 par le Nigeria pour lutter contre le banditisme armé transfrontalier dans la région du bassin du lac Tchad. En 2015, le mandat de la task force a été modifié pour lutter contre le terrorisme dans la région. Les États-Unis ont joué un rôle dans la mise en place de la plateforme.

En outre, les États-Unis ont fourni un soutien logistique et consultatif à la task force et au groupe G5 Sahel, aujourd'hui disparu. Les bases de drones américaines ont joué un rôle particulièrement important dans la collecte d'informations dans l'ensemble du Sahel. Ces informations étaient utiles aux opérations antiterroristes de la task force.

Le ministère américain de la Défense a également apporté un soutien financier à d'autres troupes et groupes étrangers impliqués dans la lutte contre le terrorisme dans la région. En 2018, par exemple, les États-Unis ont fourni 59 millions de dollars pour soutenir et renforcer les capacités des États partenaires africains.

L'échec de l'Amérique au Sahel

Malgré certains succès enregistrés, la présence militaire étrangère et l'installation de la base de drones n'ont pas affaibli les organisations terroristes au Niger et plus largement dans la région du Sahel.

A mon avis, trois facteurs principaux expliquent les raisons de l'échec américain au Niger.

Premièrement, l'accent a trop été mis sur les opérations militaires sans s'attaquer aux raisons économiques du terrorisme. Les recherches ont démontré le lien entre la pauvreté et le terrorisme. Des perspectives économiques médiocres, le chômage et une importante population de jeunes ont contribué à l'expansion des groupes terroristes au Niger.

Un récent rapport de la Commission du bassin du lac Tchad souligne l'importance des mesures non cinétiques (sans recours à la force) dans la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme dans la région ne peut être traité uniquement par des moyens militaires. Il faut s'attaquer aux problèmes qui en découlent afin de réduire les incitations à rejoindre les groupes terroristes.

Deuxièmement, les États-Unis et leurs alliés n'ont pas pleinement compris la dynamique locale du pays ou le rôle des chefs traditionnels dans l'aide ou la lutte contre les groupes terroristes.

Dans mes recherches précécentes, j'ai constaté que le parrainage politique jouait un rôle dans la formation et la croissance des groupes d'insurgés.

Il en va de même au Niger et dans d'autres pays africains. La dynamique politique locale, l'ethnicité et la religion déterminent la portée et les dimensions du terrorisme. Une approche militaire sans dialogue correspondant avec les groupes locaux concernés, en particulier les chefs traditionnels, ne produira aucun résultat positif significatif.

Troisièmement, l'accent mis sur les droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme pousse le Niger et d'autres juntes à se rapprocher de la Russie et de la Chine. Les États-Unis et leurs alliés refusent régulièrement de vendre des armes spécifiques aux pays africains sur la base de leurs antécédents en matière de droits de l'homme. En 2021, le Congrès américain a bloqué la vente d'armes importantes nécessaires à la lutte contre le terrorisme au Nigeria. La Russie et la Chine, en revanche, n'imposent pas de telles restrictions sur les ventes d'armes. Le Niger a renforcé ses liens militaires avec la Russie ces derniers temps.

Enfin, certains Nigériens, analystes et experts pensent que l'objectif premier des États-Unis et de leurs alliés dans le pays n'est pas de lutter contre l'insurrection mais de promouvoir leurs propres intérêts. Ce message a trouvé un écho auprès du public nigérien après le coup d'État et la junte militaire s'en est emparée pour obtenir son soutien.

L'insécurité et le terrorisme au Niger pourraient être décrits comme un problème complexe“ et difficile à résoudre.

Bien que certaines défaillances des États-Unis ne leur soient pas entièrement imputables, ils devraient faire une introspection et réévaluer leur leurs alliances en matière de sécurité, en veillant à ce que la volonté des citoyens ordinaires soit prise en compte.