Las ventajas de estudiar las enfermedades raras usando plataformas de comunicación en línea

Disclosure statement

Clara Cavero Carbonell recibe fondos, obtenidos en concurrencia competitiva, de la Comisión Europea para la realización de proyectos de investigación. Es socia de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

Óscar Zurriaga recibe fondos, obtenidos en concurrencia competitiva, de la Acción Estratégica en Salud (AES), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), para la realización de un proyecto de investigación. Es vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). El proyecto de investigación mencionado en el texto es el PI18/02190, financiado por la AES del ISCIII: "Análisis, determinantes e impacto de la demora diagnóstica en las enfermedades raras".

Lucía Páramo Rodríguez and María Eugenia González Sanjuán do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.