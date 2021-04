Le blanchiment est-il mauvais pour les dents ? Les réponses de cinq experts

Vous culpabilisez peut-être devant les sourires des célébrités et les publicités pour les dentifrices parce que vous consommez café, du thé, du vin rouge et autres aliments on nous dit qu’ils tachent nos dents.

La solution pour ne plus ressentir cette gêne semble à portée de rayon de supermarché, sous forme de boîtes de bandes blanchissantes. Mais sont-elles sans risque pour la santé de nos dents ? Leur utilisation les rend-elle plus sensibles aux taches ultérieures ?

Nous avons demandé à cinq experts s’ils considèrent que le blanchiment peut être mauvais pour les dents.

Cinq experts sur cinq ont répondu non

Mais ils ont tous émis un avertissement important : le blanchiment dentaire est sûr à condition d’être réalisé par un dentiste. Ce qui n’est plus aussi bon marché que les bandes blanchissantes du supermarché du coin…

Voici leurs réponses détaillées :

