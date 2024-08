Le colonialisme allemand en Afrique a une histoire qui fait froid dans le dos : un nouveau livre examine la façon dont il se perpétue

L'Allemagne a été une puissance coloniale importante et souvent brutale en Afrique. Mais cette histoire coloniale n'est pas racontée aussi souvent que celle d'autres nations impérialistes. Un nouveau livre intitulé The Long Shadow of German Colonialism : Amnesia, Denialism and Revisionism (La longue ombre du colonialisme allemand : amnésie, négationnisme et révisionnisme) vise à faire la lumière sur le passé. Il examine non seulement l'histoire du colonialisme allemand, mais aussi comment cet héritage se reflète dans la société, la politique et les médias allemands. Nous avons interrogé Henning Melber sur son livre.

Quelle est l'histoire du colonialisme allemand en Afrique ?

L'Allemagne impériale a tardé à s'engager dans la conquête de l'Afrique, avec des accords douteux marquant son entrée dans le continent de manière pseudo-légale. Le Sud-Ouest africain (aujourd'hui la Namibie), le Cameroun et le Togo ont été proclamés, par euphémisme, comme des possessions sous “protection allemande” en 1884. L'Afrique de l'Est (l'actuelle Tanzanie et certaines parties du Rwanda et du Burundi) a suivi en 1886.

La domination allemande a laissé des traces de destruction. La guerre contre le peuple Hehe en Afrique de l'Est (1890-1898) a donné le signal de ce qui allait se passer. Elle a servi de terrain d'entraînement à une génération d'officiers de l'armée coloniale allemande. Ils ont ensuite appliqué leurs compétences impitoyables dans d'autres régions. L'état d'esprit était celle de l'extermination.

La guerre contre les Ovaherero et les Nama dans le sud-ouest de l'Afrique (1904-1908) a abouti au premier génocide du XXe siècle. La guerre contre les Maji-Maji (ou Maï-Maï) en Afrique de l'Est (1905-1907) a appliqué une politique de terre brûlée. Dans chaque cas, le nombre de morts africains est estimé à 75 000.

Les “expéditions punitives” ont également été à l'ordre du jour au Cameroun et au Togo. Les traitements inhumains comprenaient les châtiments corporels et les exécutions, les abus sexuels et le travail forcé qui faisaient partie des formes de “violence blanche”.

Pendant les 30 années de colonisation allemande (1884-1914), le nombre de colons allemands dans les colonies n'a jamais dépassé 50 000, même au plus fort des déploiements militaires. En revanche, plusieurs centaines de milliers d'Africains ont perdu la vie en conséquence directe de la violence coloniale allemande.

Pourquoi pensez-vous que le débat allemand sur ce sujet avance si lentement ?

Après sa défaite lors de la première guerre mondiale (1914-1918), l'empire allemand a été déclaré inapte à poursuivre la colonisation. En 1919, le Traité de Versailles a réparti les territoires allemands entre les États alliés (Grande-Bretagne, France et autres). Le gâteau colonial est en quelque sorte redistribué.

Cela n'a pas mis fin aux ambitions coloniales de l'Allemagne humiliée. Sous la République de Weimar (1919-1933), la propagande coloniale a prospéré. Elle prend une nouvelle tournure sous le régime nazid'Adolf Hitler (1933-1945). LeLebensraum (espace vital) en tant que projet colonial s'est déplacé vers l'Europe de l'Est.

L'obsession aryenne pour la suprématie raciale a culminé dans l'Holocauste, marqué par l'extermination massive du peuple. Cependant, d'autres victimes ont également été touchées, notamment les Sinti et Roma et d'autres groupes (Africains, homosexuels, communistes). L'Holocauste a éclipsé les crimes allemands contre l'humanité antérieurs de l'ère coloniale.

Après la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), le colonialisme allemand est devenu un épisode marginal de l'histoire. La répression s'est transformée en amnésie coloniale. Mais, comme l'historienne et philosophe juive germano-américaine Hannah Arendt l'a suggéré en 1951 déjà, la domination coloniale allemande a été un précurseur du régime nazi. De telles affirmations sont souvent discréditées et qualifiés d'antisémites pour avoir minimisé la singularité de l'Holocauste. Un tel verrouillage empêche d'analyser la façon dont le colonialisme allemand a marqué le début d'une trajectoire de violence de masse.

Comment cette histoire coloniale se manifeste-t-elle aujourd'hui en Allemagne ?

Jusqu'au début du siècle, les vestiges coloniaux tels que les monuments et les noms de bâtiments, de lieux et de rues n'étaient guère remis en question. Grâce à une nouvelle génération de chercheurs, aux agences postcoloniales locales et surtout à une communauté afro-allemande active, la prise de conscience publique commence à évoluer.

Diverses initiatives remettent en question la mémoire coloniale dans la sphère publique. La recontextualisation de l’éléphant de Brême, un monument colonial, en est un bon exemple. Ce qui était autrefois un hommage aux soldats allemands tombés au combat est devenu un monument anticolonial commémorant les victimes namibiennes du génocide. Les noms de rue coloniaux sont aujourd'hui rebaptisés aux noms de résistants africains à la domination coloniale.

De nombreux crânes, dont ceux de dirigeants africains décapités, ont été envoyés en Allemagne pendant la période coloniale. Ils étaient destinés à des recherches anthropologiques pseudo-scientifiques obsédées par la supériorité des Blancs et des Aryens. Les descendants des communautés africaines concernées continuent aujourd'hui de rechercher les restes de leurs ancêtres et exigent leur restitution.

De même, des objets culturels ont été pillés et se trouvent dans des musées allemands et des collections privées. La recherche systématique de la provenance de ces objets ne fait que commencer. Les transactions telles que la restitution des bronzes du Bénin en Allemagne restent un sujet de négociation.

Le gouvernement allemand a admis, en 2015, que la guerre contre les Ovaherero et les Nama dans l'actuelle Namibie était assimilable à un génocide. Depuis lors, des négociations germano-namibiennes ont eu lieu, mais l'expiation limitée de l'Allemagne est un sujet de contestation et de controverse.

Quel message espérez-vous que les lecteurs retiennent de ce livre ?

La douleur et les séquelles du colonialisme continuent d'affecter les sociétés africaines aujourd'hui

La douleur et l'exploitation héritée du colonialisme perdurent dans les sociétés africaines d'aujourd'hui à bien des égards. J'espère que les descendants des colonisateurs prendront conscience que nous sommes les produits d'un passé qui reste vivant dans le présent. Que la décolonisation est aussi une affaire personnelle. En tant que descendants de colonisateurs, nous devons examiner d'un œil critique notre état d'esprit, nos attitudes, et ne pas supposer que les relations coloniales n'ont eu aucun effet sur nous.

Le remords et l'expiation nécessitent plus que de simples gestes symboliques. Dans les relations officielles avec les sociétés anciennement colonisées, les rapports de force inégaux perdurent. Cela revient à perpétuer les mentalités coloniales et les hiérarchies suprématistes.

Aucune ancienne puissance coloniale n'est disposée à compenser de manière significative son exploitation, ses atrocités et ses injustices. Il n'y a pas de réparations matérielles significatives ni d'efforts crédibles pour présenter des excuses.

