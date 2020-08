Le confinement, laboratoire d’une ruralité moins dépendante à la voiture

La période de confinement a renouvelé le vieux débat opposant la ville à la campagne et révélé les perceptions, parfois divergentes, de l’urbanité et de la ruralité. Cette dernière a ainsi été décrite tantôt comme un lieu de résidence secondaire, tantôt comme un eldorado pour futurs télétravailleurs… et bien qu’on ait beaucoup parlé d’elle, peu de médias se sont intéressés au vécu des habitants de ces territoires.

Si la campagne a été appréciée pendant ce temps particulier, aussi bien par les ruraux eux-mêmes que par les urbains ayant fui la ville, la limitation des déplacements a contraint de nombreux habitants à vivre et à s’organiser différemment, car la mobilité constitue dans les territoires peu denses une ressource critique.

Dans les campagnes souvent moins touchées par l’épidémie, l’application du même niveau de contraintes sanitaires a été par ailleurs difficile à accepter. En rappelant que la distanciation y est la norme (« Nous, nous sommes confinés depuis toujours ! »), certains de ces habitants ont à la fois pointé l’approche jacobine de la réponse apportée à l’épidémie et l’enjeu majeur du déplacement dans ces territoires. Comment vit-on en zone rurale sans mobilité ?

Dans une enquête menée en ligne entre le 14 avril et le 11 mai, nous nous sommes intéressés à cette question en interrogeant les habitants de territoires ruraux sur leur vécu du confinement.

433 personnes ont répondu à l’enquête, et 396 ont finalement été retenues pour l’analyse.

Le vécu du confinement

Dans l’ensemble, la perception du confinement a été plutôt positive : sur une échelle de 1 à 10, moins de 20 % des personnes interrogées ont opté pour les valeurs allant de 1 (très mal) à 5. Mais ils rapportent aussi de nombreuses difficultés.

L’absence d’une sociabilité proche et quotidienne apparaît comme le problème le plus cité. Lorsqu’on leur demande quelles mesures ont le plus affecté leur quotidien, nos enquêtés citent en premier lieu la restriction des contacts sociaux.

S’ensuit la réduction des déplacements, jugée par 61 % comme ayant une forte influence sur leur bien-être. Il faut dire que la mobilité a connu un effondrement massif : le kilométrage moyen hebdomadaire a été divisé par plus de 6, et près d’un tiers des sondés ont indiqué se déplacer moins d’une fois par semaine. Si l’automobile est restée dominante pendant le confinement, son usage a très fortement chuté.

De son côté, le vélo a pâti des imprécisions gouvernementales alors que les transports en commun et le covoiturage ont été totalement désertés. Seule la pratique de la marche a augmenté pendant la période.

Mobilité et sociabilité

En premier lieu, les enquêtés ont mis en avant l’effet de cette restriction des déplacements sur leur vie sociale. Certains déclarent s’être sentis isolés et avoir fortement manqué d’interactions sociales.

Cette distance aux autres est associée à des sentiments négatifs. Une sensation de privation de liberté générée par l’interdiction de la plupart des déplacements, en particulier l’accès aux espaces naturels (respect strict du kilomètre, interdiction d’emprunter les chemins balisés, etc.) a souvent été source d’incompréhension pour les habitants. À l’instar des urbains, de nombreux enquêtés ont témoigné manquer eux aussi d’activités de plein air.

Ainsi, l’idée que vivre en milieu rural permet nécessairement de disposer d’un jardin et d’avoir un accès direct à la nature relève d’une vision fantasmée de la campagne.

Privation de liberté, ou liberté retrouvée ?

Les enquêtés soulignent toutefois le gain de temps que la réduction des déplacements, en particulier entre le domicile et le travail, leur a offert, ainsi que le calme retrouvé grâce à l’absence de circulation automobile. Le registre d’une nouvelle liberté, accordée par un réinvestissement des temporalités du quotidien et de l’espace local, revient dans les discours.

De manière assez intéressante, la notion de liberté s’inscrit à la fois dans le négatif (entravée) et dans le positif (retrouvée). Ainsi, ce n’est pas tant la mobilité en elle-même qui a manqué que les possibilités qu’elle ouvre : rencontrer les autres et accéder aux loisirs.

Ici, la problématique de la dispersion caractéristique de la ruralité révèle ses inconvénients. Certains le regrettent : « Pas d’autre moyen que de me déplacer pour toute activité car habitation perdue dans la campagne », « isolement à la campagne », « habituellement à la campagne, j’ai besoin de déplacement pour avoir des contacts sociaux » quand d’autres estiment que c’est un trait de la vie rurale : « à la campagne on est habitués », « c’est ça la vie à la campagne ! »

Comme dans la plupart des enquêtes menées pendant le confinement, il faut toutefois bien noter que la nôtre a touché de manière disproportionnée les salariés et salariées en télétravail, par rapport à celles et ceux qui ont continué leur activité. Les perceptions de l’expérience du confinement doivent donc être entendues en ayant cette distorsion à l’esprit.

Visio, ego, domo

À l’inverse de la difficulté affichée envers le manque de sociabilité, notamment familiale, peu de répondants disent regretter l’accès aux commerces, à la ville et au travail.

Le nouveau rapport au temps qui s’est installé autour d’un ralentissement des rythmes quotidiens valorise le temps pour soi et pour les activités personnelles. L’espace domestique est très investi et cela se traduit par l’engagement de travaux, de projets et souvent d’un jardin potager. La période a remis au goût du jour certains modes de vie traditionnels de la campagne.

Pour ceux qui sont passés au télétravail pendant le confinement, le « auto, boulot, dodo » est remplacé par « visio, ego, domo » (visioconférences pour le télétravail, ego au sens du temps pour soi-même et ses proches, domo pour la maison).

Solidarités et initiatives locales

Ce contexte de déplacements limités et de questionnement sur le système économique et sa résilience a entraîné une forte demande de consommation en produits locaux.

Comme ailleurs, les circuits courts alimentaires ont été plébiscités. Ce report s’inscrit dans une hausse des solidarités de proximité et dans l’émergence de nouvelles formes de relations locales dont la grande majorité des enquêtés espèrent qu’elles se perpétuent après le confinement.

Parmi les pratiques à faire perdurer, la diminution de la consommation, le plaisir de prendre du temps pour soi et de maîtriser le rythme de ses journées ainsi que l’envie de continuer le télétravail sont les plus cités. Si les répondants entendent réduire leurs déplacements en lien avec le travail, ils ne souhaitent pas restreindre ceux qui permettent de se retrouver ou de pratiquer des loisirs.

Inventer la ruralité de demain

Tandis que les enjeux climatiques nécessitent d’imaginer des modes d’habiter moins dépendants de la mobilité, la période du confinement a permis d’expérimenter cette situation jusque là théorique.

Notre enquête a montré que le besoin de sociabilité est central et que la restriction des déplacements l’a fortement affecté, sans que les solutions de communication virtuelle suffisent à le satisfaire. Elle a révélé aussi que l’accès à la nature et à la possibilité de cultiver un jardin avait été source d’épanouissement comme de frustrations pour ceux qui en ont été privés.

Comment alors inventer une ruralité avec peu de mobilité mais forte de sociabilités ? À notre sens, cette question nécessite de penser l’aménagement autrement que depuis la ville et ses référentiels. Elle implique de sortir de l’opposition entre habitat dense et étalement urbain, pour penser une ruralité construite autour d’espaces partagés et de biens et services communs. En somme, réinventer le local… pour sortir du bocal.