Le stress peut-il faire grisonner les cheveux ?

De nombreuses idées fausses circulent sur les cheveux gris. Les arracher en fait-il repousser davantage ? Est-il vrai que les personnes rousses n’en ont pas ? Les réponses.

Les premiers cheveux gris apparaissent généralement entre trente et cinquante ans, mais l’âge auquel nos cheveux peuvent commencer à grisonner dépend beaucoup de notre bagage génétique. Chez les hommes, les tempes et les favoris sont généralement les premières zones à changer de couleur, tandis que chez les cheveux des femmes, le grisonnement débute plutôt sur la ligne frontale. Celui-ci s’accélère ensuite entre 50 et 60 ans.

Il existe un bon nombre d’idées reçues concernant les cheveux gris : le stress favoriserait leur apparition, les personnes rousses n’en auraient pas, les arracher aggraverait la situation, tout comme les teindre… Certains de nos comportements peuvent-ils vraiment augmenter le nombre de nos cheveux gris ? À l’inverse, peut-on ralentir le blanchissement de notre chevelure ? Le point sur ce qu’en dit la science.

Qu’est-ce qui donne leur couleur aux cheveux ?

Chaque cheveu est produit par un follicule pileux. Situées sous la peau, ces structures se composent chacune d’une racine et d’un bulbe. Les follicules pileux sont constitués de diverses sortes de cellules. Ils contiennent notamment deux types de cellules souches :

les kératinocytes, qui produisent de la kératine, la protéine constitutive du cheveu ;

les mélanocytes, qui produisent la mélanine, le pigment qui donne au cheveu sa couleur (la mélanine pigmente également la peau).

La couleur des cheveux est déterminée par deux types principaux de mélanine : l’eumélanine, un pigment brun-noir, et la phéomélanine, un pigment jaune-rouge.

Selon la proportion de ces pigments la couleur du cheveu varie : les cheveux bruns ou noir contiennent principalement de l’eumélanine, tandis que les cheveux roux sont ceux qui contiennent le plus de phéomélanine. Les cheveux blonds contiennent quant à eux seulement de faibles quantités de chaque pigment.

Pourquoi les cheveux deviennent-ils gris ?

À mesure que nous vieillissons, nos cellules fonctionnent moins bien. Au niveau des follicules pileux, cela se traduit par une diminution du niveau de production de la mélanine ainsi que par une moindre production de kératine - ce qui entraîne leur changement de couleur et leur amincissement.

La diminution de la teneur en mélanine au niveau du cheveu se traduit par leur grisonnement : les cheveux moins pigmentés ont l’air gris, argentés, voire blancs (lorsqu’ils ne contiennent plus du tout de mélanine), car la lumière se reflète sur la kératine, qui est plutôt jaune pâle.

La diminution de la teneur en pigment se traduit aussi par un changement de la structure du cheveu. Les cheveux gris sont moins réguliers et plus raides que les cheveux qui contiennent davantage de pigments. Ceci est dû au fait que la forme du follicule pileux change au cours du vieillissement, devenant irrégulière. Soulignons aussi que les cheveux gris poussent plus vite que les cheveux plus pigmentés, mais que le processus nécessite aussi davantage d’énergie.

Le stress peut-il faire grisonner nos cheveux ?

Oui, le stress peut faire grisonner les cheveux. Ce phénomène se produit lorsqu’un type de stress cellulaire appelé stress oxydatif se produit. Celui-ci endommage les follicules pileux et les cellules souches qui les constituent, les empêchant temporairement de produire de la mélanine.

Pouvant être causé par un stress émotionnel ou psychologique, le stress oxydatif résulte d’un désequilibre au niveau des cellules : les radicaux libres, des substances chimiques capables d’endommager les composants cellulaires, se retrouvent en excès, tandis que les substances antioxydantes capables de les combattre manquent.

Des facteurs environnementaux tels que l’exposition aux UV, à la pollution, ou le fait de fumer ou de consommer certaines drogues peuvent aussi jouer un rôle.

Les mélanoctes sont plus sensibles aux dommages que les kératinocytes, car la production de mélanine nécessite des étapes plus complexes que celle de la kératine. C’est la raison pour laquelle le vieillissement et le stress provoquent généralement le grisonnement des cheveux avant leur perte.

Des travaux ont permis de montrer que les sections les moins pigmentées d’une mèche de cheveux pouvaient être associée à la survenue, dans la vie d’une personne, d’événements stressants. Ils ont aussi révélé que chez les personnes plus jeunes, dont les cellules souches produisaient donc encore de la mélanine, la pigmentation revenait une fois l’événement stressant passé.

4 idées reçues sur les cheveux gris

1. Arracher un cheveu gris en fait-il repousser plusieurs ?

Non. Si vous observez attentivement un cheveu arraché, vous constaterez à son extrêmité un petit bulbe : il s’agit de la partie qui était attachée au cuir chevelu. Cette racine pousse à partir du follicule pileux. Si arracher un cheveu retire effectivement ladite racine du follicule, ce dernier demeure dans la peau. Or, Chaque follicule pileux ne peut produire qu’un seul cheveu. Un seul cheveu gris repoussera donc.

Il est possible qu’arracher fréquemment les cheveux puisse les faire grisonner plus tôt les cheveux, si les cellules qui produisent la mélanine sont endommagées (ou épuisées à cause des repousses répétées).

2. Les cheveux peuvent-ils devenir gris du jour au lendemain ?

La légende raconte que la chevelure de Marie-Antoinette serait devenue entièrement blanche la nuit précédent son exécution. Il s’agit cependant d’un mythe. En effet, la mélanine présente dans les cheveux est chimiquement stable : elle ne peut pas se modifier instantanément.

Des travaux menés chez la souris ont montré qu’un stress psychologique aigu épuise rapidement les cellules souches des mélanocytes. Cependant, même dans une telle situation, les conséquences ne seraient pas immédiatement visibles : les cheveux gris n’apparaitraient qu’au fur et à mesure de la pousse – laquelle se produit à la vitesse de 1cm par mois environ. Enfin, tous les cheveux ne sont pas en phase de croissance au même moment, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas tous grisonner en même temps.

3. Teindre mes cheveux les fait-ils grisonner plus vite ?

Cela dépend de la teinture utilisée.

Les teintures temporaires et semi-permanentes ne devraient pas causer de grisonnement précoce, car elles ne font que recouvrir la mèche de cheveux sans en modifier la structure. En revanche, les produits permanents génèrent une réaction chimique avec les cheveux, via un agent oxydant comme le peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée).

L’accumulation de peroxyde d’hydrogène et d’autres produits chimiques dans le follicule pileux peut endommager les mélanocytes et les kératinocytes, ce qui peut entraîner le grisonnement, voire la perte de cheveux.

4. Est-il vrai que les roux ne deviennent pas gris ?

Les personnes aux cheveux roux perdent également de la mélanine en vieillissant, mais ce processus ne se produit pas de la même façon que chez celles qui ont des cheveux noirs ou bruns, car les pigments jaune-rouge et brun-noir sont chimiquement différents.

La production du pigment brun-noir, l’eumélanine, est plus complexe et demande plus d’énergie, ce qui le rend plus vulnérable aux dommages.

La production du pigment jaune-rouge, la phéomélanine, est plus simple et engendre moins de stress oxydatif. Les cellules souches des personnes rousses ont plus de facilité à continuer à produire de la phéomélanine au cours du vieillissement, même si leur activité diminue également avec l’âge.

En vieillissant, les cheveux roux ont tendance à devenir blond ou blanc argenté plutôt que gris, étant donné que cette couleur est due à une moindre teneur en eumélanine, le pigment présent chez les personnes aux cheveux bruns ou noirs.

Peut-on lutter contre le grisonnement ?

L’âge auquel vos cheveux commenceront à grisonner est déterminé par vos gènes. Il est cependant possible, dans une certaine mesure, d’éviter de subir un grisonnement prématuré en observant quelques règles d’hysiène de vie : éviter de consommer trop d’alcool, de fumer, de trop s’exposer aux ultraviolets, limiter les causes de stress, et autant que possible, rester en bonne santé.

Adopter une alimentation saine peut également aider, car les vitamines B12, le cuivre, le fer, le calcium et le zinc sont autant de nutriments et d’oligo-éléments qui influent sur la production de mélanine et la pigmentation des cheveux.