L'élevage de perroquets protège-t-il les espèces sauvages ? Des chercheurs examinent les preuves

La vie de l'homme et celle des perroquets sont intimement liées depuis des milliers d'années. Ces oiseaux colorés et charismatiques sont gardés comme animaux de compagnie et de divertissement dans le monde entier.

Cependant, aujourd'hui, près d'un tiers des 400 espèces de perroquets dans le monde sont menacées d'extinction. Parmi elles, on trouve le perroquet gris d'Afrique, en voie de disparition. Dans le passé, cet oiseau était présent dans de nombreuses régions d'Afrique occidentale et centrale, mais sa population à l'état sauvage a chuté. Par exemple, au Ghana, sa population a chuté de 90 à 99 % depuis le début des années 1990.

Ces dernières années, de grandes fermes commerciales ont vu le jour, produisant de plus en plus de perroquets destinés à être vendus comme animaux de compagnie.

L'Afrique du Sud est désormais le premier exportateur mondial de perroquets - le pays a exporté plus d'un million de perroquets de plus de 120 espèces depuis 2020, principalement vers des pays du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud.

Pourtant, malgré la croissance rapide de l'industrie, des préoccupations subsistent sur l'efficacité de la législation qui régit son expansion.

En tant que chercheurs ayant passé des décennies à étudier le commerce des espèces sauvages et son impact sur les perroquets, nous avons effectué un examen critique de la littérature existante pour évaluer comment l'élevage de perroquets affecte les efforts de conservation des perroquets sauvages.

Notre recherche a mis en évidence les façons dont l'élevage de perroquets peut affecter les efforts de conservation. Nous proposons des solutions pour prévenir le commerce illégal et non durable des perroquets.

Qu'est-ce que l'élevage commercial de perroquets ?

Les fermes industrielles d'élevage de perroquets peuvent héberger des milliers de perroquets dans des rangées de cages pour les vendre à un marché d'exportation de masse. Beaucoup d'entre eux, comme les perruches ondulées et les calopsittes élégantes, sont courantes. Mais des espèces menacées comme les perroquets gris, les aras militaires et les cacatoès à crête jaune sont également élevées et vendues.

Les partisans de l'élevage commercial en captivité affirment que l'élevage de perroquets à des fins commerciales peut réduire la pression sur les populations sauvages. Un autre argument est que l'élevage de perroquets pour la vente profite aux économies locales. Cependant, la situation n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît.

Nos recherches

Nous avons passé en revue l'ensemble des publications scientifiques disponibles, les rapports d'organisations non gouvernementales et les documents de politique.

Notre analyse s'est concentrée sur 16 espèces de perroquets menacées, fortement commercialisées ou dont le déclin est dû à un commerce non durable. Deux de ces espèces, le perroquet gris et l'inséparable à joues noires, proviennent d'Afrique.

Nous avons utilisé cinq critères pour déterminer si l'élevage de perroquets pouvait être un outil de conservation efficace.

Préférence : les perroquets élevés en captivité doivent pouvoir remplacer les perroquets capturés dans la nature. Si ce n'est pas le cas, la demande des consommateurs créera toujours un marché pour les perroquets sauvages.

Approvisionnement : les opérations d'élevage doivent répondre à la demande des consommateurs sans encourager le commerce illégal. Il est important de bien comprendre les tendances du marché pour éviter d'augmenter accidentellement la pression sur les populations sauvages.

Coût : les perroquets élevés en captivité doivent être plus abordables que ceux provenant de la nature. Si les oiseaux sauvages sont moins chers, les gens peuvent continuer à les acheter illégalement.

Restockage: les opérations d'élevage doivent se maintenir sans avoir à prélever davantage de perroquets dans la nature. Elles doivent également être en mesure d'élever des perroquets avec succès à un rythme qui réponde à la demande des consommateurs.

Dissimulation : les systèmes réglementaires doivent empêcher efficacement le commerce illégal de perroquets sauvages dissimulé sous l'apparence de perroquets élevés en captivité. Une application efficace de la loi est nécessaire pour garantir que le commerce légal ne serve pas de couverture à des activités criminelles.

Manque d'informations

Nous manquons d'informations sur le nombre de perroquets menacés en captivité dans le monde et qui ont été élevés avec succès et sur l'évolution de la demande pour ces oiseaux en tant qu'animaux de compagnie.

Nous devons également mieux comprendre comment le commerce d'une espèce peut stimuler la demande pour d'autres espèces. Les gens peuvent commencer par acheter des perroquets plus petits et moins chers et, au fur et à mesure que leur intérêt se développe, chercher à « passer » à des espèces plus rares.

Nous devons également en savoir plus sur la manière dont les élevages de perroquets peuvent rester financièrement rentables même après la mise en place de mesures strictes visant à mettre fin aux activités illégales (telles que la vente de perroquets capturés à l'état sauvage en tant qu'animaux élevés en captivité).

Risques associés

De nombreux pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Océanie tentent de gagner de l'argent en élevant des espèces de perroquets menacées. Si les règles sont assouplies pour certains perroquets plus courants, cela pourrait entraîner une augmentation de la demande pour des espèces plus rares qui sont déjà proches de l'extinction.

Par exemple, des recherches récentes montrent que des entrepreneurs de Singapour et des Philippines élèvent des perroquets très menacés comme les cacatoès à crête jaune, les cacatoès des Philippines et les lories rouges et bleues.

La Chine, qui était autrefois un grand exportateur de perroquets, s'oriente également vers un assouplissement des lois sur l'élevage d'animaux sauvages, y compris de perroquets menacés.

Alors que notre recherche s'est concentrée sur les impacts potentiels sur la conservation, l'élevage de perroquets peut soulever des problèmes de bien-être animal, propager des maladies et introduire des espèces envahissantes dans certaines régions, ce qui peut affecter l'agriculture et la santé humaine.

Existe-t-il une meilleure solution ?

La réglementation de l'élevage de perroquets est une question complexe qui nécessite un examen très attentif et éclairé afin d'éviter tout impact négatif sur certaines des espèces les plus menacées au monde.

Il existe d'autres approches efficaces qui ne comportent pas les mêmes risques que l'élevage commercial à grande échelle en captivité.

La demande des consommateurs pour les perroquets en tant qu'animaux de compagnie peut être réduite. L'application de la loi pour lutter contre le commerce illégal peut être renforcée. Pour les communautés impliquées dans le commerce des perroquets, des moyens de subsistance alternatifs peuvent être développés et soutenus.

En combinant ces approches, nous pouvons encore faire des progrès significatifs en matière d'espèces de perroquets menacées et assurer leur survie à l'état sauvage.

En effet, en l'absence de données et de preuves complètes, nous risquons de prendre des décisions politiques qui pourraient nuire involontairement aux espèces de perroquets menacées et permettre au marché illégal de prospérer.

Les auteurs remercient Alisa Davies et Angie Elwin pour leur collaboration à cette recherche et leurs commentaires instructifs sur cet article.