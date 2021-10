Les addictions : à quoi sont-elles dues, comment les repérer ?

Addiction à l’alcool, au tabac, au cannabis, au sexe, au shopping, aux jeux vidéo, voire au téléphone portable… Aujourd’hui, il semblerait que l’on puisse devenir « addict » à tout et n’importe quoi. Si l’omniprésence de ce terme relève probablement d’un effet de mode langagier, elle ne doit pas faire oublier que l’addiction est une réelle maladie, correspondant à des critères précis.

Cliniciens et chercheurs tentent d’élucider les mécanismes de cette pathologie cérébrale qui touche des millions de personnes en France, afin de mieux la prendre en charge et d’éviter les rechutes. Petits rappels.

Un peu d’étymologie

Le terme « addiction » sous-entend une absence d’indépendance, de liberté, comme en témoigne son étymologie : en droit romain, « addicere » désignait la condition d’esclave pour dettes. Incapable de payer son créancier, le sujet débiteur devenait « addictus », « adonné à » : il était dès lors dévoué à ce dernier, lequel avait le droit de disposer entièrement de sa personne ; la contrainte par le corps était évoquée.

De nos jours, pour signifier qu’une personne est « accro » à quelque chose, sans en être forcément malade, on utilise communément les termes anglo-saxons « addiction » ou « addict ». Une tendance qui pourrait faire oublier que l’addiction est bel et bien une authentique maladie !

Cette pathologie peut concerner non seulement le fait d’être accro à des substances psychoactives, qu’elles soient licites (tabac, alcool, tranquillisants…) ou illicites (cannabis, cocaïne, MDMA, opiacés, nouveaux produits de synthèse…), mais aussi à des comportements, tels que les activités sexuelles, les jeux de hasard et d’argent, la consommation de sucre, l’utilisation des réseaux sociaux, la pratique des jeux vidéo, de l’exercice physique, ou même le shopping.

Le smartphone, cordon ombilical psychosocial, à la fois « e-doudou » et extension de notre « I-Soi », constitue lui aussi une matrice intermédiaire de l’addiction potentielle à tout ce qui peut se passer sur les écrans, de la prise de « selfies » à la consultation de sites pornographiques en passant par les jeux ou la communication sur les réseaux sociaux.

Repérer une addiction : les « 5C »

L’addiction est un processus pathologique récurrent, comprenant dans un premier temps un phénomène de consommation répétée, d’intensité variable selon les personnes. Celui-ci s’accompagne d’une installation progressive de signes de manque et/ou d’accoutumance. La personne perd le contrôle ; saisie d’une envie irrésistible de consommer (appelé « craving » en anglais), elle est en recherche de produit(s) et/ou de comportement(s) addictif(s), en dépit de risques médicaux, psychologiques, psychiatriques et sociaux dont elle a néanmoins conscience (le déni est une des caractéristiques de l’addiction).

L’addiction traduit un déséquilibre permanent de l’échelle personnelle du plaisir. Lorsqu’elle se sent mal, la personne qui souffre d’addiction va consommer pour tenter de rééquilibrer les choses, sans y parvenir. Et il en va de même lorsqu’elle se sent bien : elle va consommer, sans que cela n’arrange le déséquilibre de son échelle du plaisir. Le caractère chronique de la maladie, ainsi que l’évolution par rechutes, sont caractéristique de ce trouble.

Pour se souvenir des caractéristiques qui définissent les addictions, et ainsi mieux les repérer, on peut recourir à un moyen mnémotechnique simple, basé sur cinq mots en « C ». Une addiction se caractérise en effet par : perte de contrôle, craving (envie irrépressible de consommer une substance ou de s’adonner à un comportement), usage compulsif, usage continu, conséquences sur la santé. Si ces problèmes durent sur une période d’au moins 12 mois, on peut parler d’addiction. Mais quelles en sont les raisons ?

Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l’on est « addict » ?

En temps normal, lorsque l’on consomme une substance ou lorsque l’on s’adonne à un comportement qui nous procure du plaisir, quatre circuits cérébraux s’activent : le circuit archaïque de la récompense, le circuit de la mémoire et de l’apprentissage, le circuit de la motivation (attention, il s’agit bien du circuit de la motivation, pas de la volonté !) et le circuit du contrôle, qui est impliqué dans le fait d’être capable de répondre de manière adaptée à des situations sociales adaptées ou inadaptées (la réaction extrême étant l’impulsivité).

Dans les addictions aux substances ou aux comportements, ces circuits sont désynchronisés, c’est-à-dire que les circuits de récompense et de mémoire-apprentissage vont fonctionner de leur côté, isolément, tandis que le circuit de la motivation et celui du contrôle vont faire de même. L’addiction est la traduction clinique de cette désynchronisation de la circuiterie cérébrale ; elle correspond à une recherche enregistrée et apprise de récompense immédiate, accompagnée d’une perte de motivation et de contrôle.

Un point important à comprendre est que ce n’est pas simplement parce qu’une personne rencontre un produit – ou adopte un comportement – potentiellement addictogène (c’est-à-dire capable de déclencher une addiction), dans un environnement donné, qu’elle va développer une addiction ! En effet, les facteurs de risque sont multiples.

On ne devient pas addict comme ça !

Le risque d’addiction est la résultante d’une équation complexe, qui fait intervenir non seulement des facteurs ayant trait au développement personnel, mais aussi des caractéristiques neurobiologiques, cérébrales, psychologiques, comportementales et environnementales. La génétique joue aussi un rôle (dans 40 à 70 % des cas), mais n’explique pas tout à elle seule.

Parmi les facteurs qui influent sur le risque d’addiction, citons la précocité de l’usage d’une substance : plus une consommation démarre tôt dans la vie, plus le risque de consommation excessive et/ou d’installation d’une addiction est élevé, surtout si l’usage se répète.

La consommation à visée autothérapeutique (effet tranquillisant, hypnotique, antidépresseur) constitue un autre type de consommation à risque d’addiction. Dans cette situation, le fait que la consommation devienne régulière et solitaire doit alerter, car il s’agit d’un indicateur de risque.

Le cumul des consommations aggrave lui aussi le risque d’intoxication psychologique et sociale, et ce quel que soit l’objet addictogène. Une quatrième modalité d’usage à risque est la recherche d’excès, qui peut se traduire par un désir d’anesthésie, une envie de « défonce ».

Enfin, la répétition des modalités de consommation est généralement le point de départ de quelque chose de problématique.

Une évolution anarchique nécessitant une prise en charge globale

Une maladie addictive est rarement restreinte à une substance ou à un comportement. En outre, elle est fréquemment associée à d’autres atteintes, qu’elles soient psychiatriques (dépression, trouble anxieux…), somatiques (problèmes cardiaques, hépatiques…), cognitives (troubles de la mémoire, de la concentration, de l’attention, de la prise de décision) ou sociales.

L’évolution de la maladie n’est pas rectiligne dans le temps, elle est plutôt sinusoïdale et anarchique : on ne passe pas d’un état de « tout problématique » à la disparition des addictions. La rémission, la guérison peuvent être longues.

Pour ces raisons, le traitement d’une addiction ne doit pas se focaliser sur la substance ou sur le comportement, mais sur la personne dans sa globalité, à savoir le psychologique, le physique, l’addiction et l’environnement.

L’approche la plus efficace consiste à combiner des traitements médicamenteux avec différents types de psychothérapie, des participations à des groupes de parole ou des associations d’anciens malades. Le statut patient expert peut aussi être bénéfique (forts d’une connaissance fine de leur maladie chronique acquise au fil du temps, les patients experts collaborent avec les soignants pour améliorer les interventions en santé, ndlr).

Enfin, dans la lutte contre l’addiction comme dans n’importe quelle autre maladie, les premières pierres à apporter à l’édifice du succès thérapeutique sont une bonne alliance avec l’équipe qui nous suit, l’adhésion à son traitement, et l’endurance psychique.

