Les crimes commis en Ukraine pourront-ils un jour faire l’objet d’un procès international ?

La Cour pénale internationale ne peut conduire un procès sur les crimes commis en Ukraine depuis le début de l’invasion russe, le le 24 février dernier, que sous réserve de l’accomplissement d’un certain nombre de conditions.

La première d’entre elles concerne les incriminations en cause. Le Statut de la Cour en reconnaît quatre : crimes de guerre, crime de génocide (ou crime d’extermination), crimes contre l’humanité crime d’agression (crimes politiques).

La deuxième repose sur la réunion des preuves : Iryna Venediktova, procureure générale d’Ukraine, entre autres, s’y emploie à l’aide des forces de police nationale – une situation remarquable sur la permanence de la justice en temps de guerre.

La troisième exige que la compétence de la Cour soit admise par les parties concernées, sachant que ni l’Ukraine, ni la Fédération de Russie, ne sont Parties au Statut de la Cour. Ces deux États ont validé le texte, en le signant, mais ils n’ont pas souhaité être engagés par lui. En 2016, la Russie a officiellement annoncé qu’elle n’envisageait pas d’être liée par le Statut. Comment, dans ces conditions, la Cour serait-elle compétente ? Ce point est central et, tout regrettable qu’il soit, contraint la Cour dans l’exercice de sa compétence.

Un tribunal spécial est-il possible ?

Une récente tribune signée par l’ancien premier ministre britannique Gordon Brown et d’éminents juristes appelle, faisant ouvertement référence au précédent du tribunal de Nuremberg, à créer par traité un tribunal ad hoc dont la Russie serait exclue, afin de juger Vladimir Poutine. Or une telle procédure serait immanquablement perçue comme l’instauration d’une justice internationale aux mains de l’Occident.

L’idée d’un tribunal pénal spécial, hors les clous de la CPI, paraît en l’état des relations internationales inadéquate politiquement et délicate juridiquement à mettre en œuvre. Il reste que, en 2014, à la suite de l’annexion de la Crimée par la Russie et du soutien accordé par Moscou aux séparatistes du Donbass, l’Ukraine avait fait deux déclarations consécutives pour reconnaître, sans être partie au Statut, la compétence de la Cour pour les crimes commis sur l’ensemble de son territoire.

Il doit être relevé que cette ouverture de compétence, exceptionnelle et dérogatoire, n’avait reçu depuis huit ans aucune suite. Pour Karim Khan, Procureur de la Cour depuis juin 2021, et pour ses prédécesseurs, la situation en Ukraine ne paraissait pas, pour le moins, prioritaire. Sa décision « tonitruante » d’ouvrir une enquête, annoncée le 28 février 2022, est bien tardive. Sur cette base, toutefois, le Procureur pourra conduire des investigations et contraindre la Cour à apprécier les éléments de preuve qu’il lui présentera sur les crimes de guerre commis sur le territoire de l’Ukraine.

Encore faut-il que les auteurs des faits allégués lui soient présentés car il n’y a pas, devant la Cour, de procès in abstentia. Cette hypothèse de jugement international est de surcroît réduite par le fait que l’Ukraine, en tant qu’État souverain, reste en priorité compétente pour juger des crimes commis sur son propre territoire. Les investigations actuelles conduites par la Procureure générale vont en ce sens.

En outre, la déclaration de compétence de la CPI par l’Ukraine doit s’interpréter au regard des termes utilisés par l’État déclarant. Ceux-ci visent les « hauts fonctionnaires » de la Fédération de Russie (senior officials selon les termes anglais) et les leaders des « organisations terroristes » DNR et LNR. L’actuelle reconnaissance de compétence, si elle n’est pas renouvelée, est restrictive et place la Cour devant certaines difficultés. Celle-ci se gardera de ne juger que les crimes des uns et pas ceux des autres afin d’éviter un reproche de la partialité. Pour le dire autrement, dès lors qu’il n’y a pas de guerre sans crime de guerre, les crimes des troupes ukrainiennes ne pourront pas être lavés par les crimes des troupes russes.

Poutine peut-il être jugé pour crimes de guerre ?

« He’s a butcher » a dit de lui Joe Biden. Vladimir Poutine pourrait-il être poursuivi pour crimes de guerre ?

Ressortissent de cette qualification les atteintes graves au droit de Genève (le droit des victimes de la guerre, dont la première Convention remonte à 1864) et au droit de La Haye (le droit des méthodes et moyens de combat).

Le premier texte international sur les armes de guerre interdites, en raison des souffrances excessives et des morts inévitables qu’elles causaient, fut initié par… la Russie, avec la déclaration de Saint-Pétersbourg en 1868. Avec le recul, la préoccupation d’une guerre « plus humaine » semble s’être perdue dans les dédales de l’histoire et du pouvoir. Sur ces bases, le droit international humanitaire suppose de ne pas prendre pour cibles les non-combattants, civils ou ex-combattants, malades, blessés ou prisonniers de guerre. Le principe de proportionnalité implique de recourir au moindre mal pour obtenir la victoire. Le principe de précaution exige de ne porter atteinte aux civils que de façon non intentionnelle et en tant que dommage collatéral.

Dans les rapports de guerre entre belligérants, aussi, les règles de guerre limitent la façon d’opérer. La Russie affirme qu’elle mène en Ukraine une « opération militaire spéciale ». D’après Moscou, il n’y a pas de guerre, et il ne peut donc y avoir de crimes de guerre. Cet argument ne résistera pas à l’examen de la situation factuelle et au droit humanitaire, qui a substitué à la notion classique de « guerre déclarée » la qualification de « conflit armé international » fondée sur des actes d’hostilités armées entre États. La logique sous-jacente au droit des méthodes et moyens de combat est louable mais, aussi, détestable car elle légalise l’inacceptable : le droit de tuer et l’interdiction de distinguer entre les causes, justes ou mauvaises. Les soldats russes et ukrainiens sont placés à égalité sur l’autel de la justice humanitaire. Encore faudrait-il qu’ils soient ou jugés en Ukraine (compétence territoriale) ou transférés par celle-ci à la Cour (compétence internationale). Voire jugés par un État tiers, sur la base de sa compétence universelle et de leur présence sur le territoire de celui-ci.

Sur ces bases, le chef de l’État russe pourrait être poursuivi pour crimes de guerre, mais de façon indirecte. Non pas en raison de sa qualité politique, qui n’entre dans aucune des exceptions recevables dans le Statut de Rome, mais parce qu’il faudrait établir que le président est, dans la chaîne de commandement, à l’origine directe des violations des lois et coutumes de guerre codifiées à l’article 8 du Statut de la Cour. Mais comment serait-il jugé en Ukraine ou livré à la Cour ?

… et pour crimes contre l’humanité ?

Un deuxième terrain de réflexion doit être envisagé : les crimes contre l’humanité commis en Ukraine. Ceux-ci se définissent comme un plan généralisé et systémique d’atteinte à la population civile, ici ukrainienne. Cette hypothèse nous semble particulièrement significative, même si les preuves doivent être rassemblées pour en valider l’existence. Les crimes contre l’humanité apparaissent comme étant le but ultime de cette guerre et les crimes de guerre comme son instrumentum. Vladimir Poutine ne s’en est jamais caché : il suffit pour s’en convaincre de relire son essai sur l’unité historique des Russes et Ukrainiens.

Quelle que soit la réalité historique de cette analyse, il est essentiel d’établir si elle a, ou non, présidé à l’attaque. Cette situation rappelle l’hypothèse de la guerre du Péloponnèse où Sparte, l’« autoritaire », avait déclenché préventivement une guerre contre Athènes, la « démocratique », pour des motifs idéologiques. Il apparaît que, de même, la Russie mène une guerre idéologique en Ukraine et que le président russe se comporte en chef d’Empire non en chef d’État respectant les frontières, la souveraineté et l’indépendance politique de son voisin.

Les crimes contre l’humanité semblent, a priori, davantage correspondre à la situation actuelle que le crime de génocide, invoqué dernièrement par Joe Biden. En effet, ce dernier crime prévoit une volonté d’extermination, ce qui ne semble pas pour l’instant être le cas. Quoi qu’il en soit, pour que Vladimir Poutine et les auteurs de ce plan systématique soient inquiétés, il faudrait qu’ils quittent la Russie et se rendent dans des pays qui ont reconnu la compétence de la Cour et/ou la compétence universelle. À l’intérieur des frontières russes, dans des pays non liés par le Statut de la Cour ou dans des pays où la compétence universelle n’est pas admise, ils ne craignent rien.

L’option de l’imputation du crime d’agression

Un dernier axe de réflexion s’impose : le crime d’agression.

Il convient parfaitement à la situation pour désigner les agissements du président russe, agresseur au regard de la définition donnée par l’article 8 bis du Statut. La rhétorique chiche selon laquelle la Russie serait agressée et agirait au titre de sa légitime défense, inversant la cause et la conséquence, ne résistera pas. Le droit international fait obligation aux États de régler pacifiquement leurs différends (article 2 § 4 de la Charte). Mais la compétence de la Cour dépend de conditions spéciales qui exigent l’accord préalable de la Russie ou du Conseil de Sécurité (art. 15 bis et 15 ter du Statut), outre la coopération de ses autorités, pour livrer le président. Ces conditions ne sont – à ce stade, en tout cas – pas remplies.

Au-delà de l’analyse juridique, ces crimes et leur méthodologie retracent à la fois l’histoire de cette guerre et une résilience ukrainienne remarquable en raison de l’instantanéité de leur instruction.