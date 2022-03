Les effets du recours aux cabinets de conseil sur l’évaluation des politiques publiques locales

Disclosure statement

David Carassus a reçu des financements de collectivités locales et de leurs partenaires dans le cadre de la chaire OPTIMA (Observatoire du PiloTage et de l'Innovation Managériale locAle) de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.

Christophe Maurel does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.