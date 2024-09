Les enfants et l'Internet : comment les aider à éviter les pièges de ce terrain miné

Le plus haut responsable de la santé publique aux États-Unis, le chirurgien général Vivek Murthy, estime que les plateformes de médias sociaux devraient être accompagnées d'étiquettes d'avertissement. L'Unesco estime que les smartphones devraient être interdits dans les écoles.Les autorités chinoises font pression pour limiter l'utilisation des smartphones par les enfants à deux heures par jour.

Il ne s'agit là que de quelques exemples très médiatisés de l'inquiétude croissante que suscite au niveau mondial les risques auxquels les jeunes sont confrontés lorsqu'ils utilisent l'Internet. Ces inquiétudes sont étayées par un vaste corpus mondial de recherches. L'utilisation des médias sociaux a été associée à des sentiments d’envie, de dépression et d’anxiété chez les jeunes du monde entier, y compris ceux des pays africains.

Ces données peuvent être déprimantes, surtout si vous êtes le parent ou la personne qui s'occupe d'un adolescent. Nombreux sont ceux qui peuvent être tentés de confisquer les téléphones portables de leurs enfants, d'enfermer leurs tablettes et de les tenir aussi loin que possible de l'Internet. Mais ce n'est ni pratique ni utile dans un monde numérique hyperconnecté.

Bien que nous soyons issus de disciplines académiques différentes en tant que chercheur en droits de l'enfant, philosophe moral et chercheur clinicien, notre travail actuel se concentre sur la même chose : l'éthique des technologies nouvelles et émergentes et leur impact.

Nous savons que la protection des enfants est une responsabilité partagée. Le gouvernement, les prestataires de services et les systèmes éducatifs ont tous un rôle à jouer. Mais les parents sont essentiels. C'est pourquoi, en nous appuyant sur nos recherches en cours, nous avons trois messages à l'intention des parents qui essaient de naviguer dans ce champ moderne miné.

Premièrement, l'Internet et les réseaux sociaux ne sont pas tous mauvais pour les enfants. Certains espaces en ligne peuvent même aider les jeunes à gérer leur santé mentale.

Deuxièmement, les enfants et les adolescents ont le droit d'accéder à l'information, de partager leurs opinions et de les faire respecter.

Troisièmement, en créant une base solide de communication ouverte, bienveillante et et de confiance, vous aidez vos enfants à contourner les risques, à identifier les pièges éthiques et à profiter des avantages des plateformes de médias sociaux.

Les avantages des espaces en ligne

S'il est vrai que l'utilisation d'Internet comporte des risques, il est également prouvé qu'elle peut être bénéfique pour les jeunes.

Par exemple, les fonctions interactives et les plateformes de contenu généré par les utilisateurs, telles que les médias sociaux, les blogs et les forums, favorisent l'interaction sociale et la connexion. Ces espaces en ligne permettent aux enfants de s'engager avec leurs pairs, de partager leurs intérêts et de créer des communautés. Ils offrent également des espaces de créativité et d'expression personnelle, aidant les enfants à développer leurs compétences numériques et à façonner leur identité.

Certains espaces Internet peuvent aider les enfants et les adolescents à gérer leur santé mentale. La pandémie de COVID a accéléré le développement de services numériques de soutien pyschologique, tels que des plateformes gratuites qui mettent les enfants en contact avec des conseillers, des robots de conversation, des outils textuels et des applications qui offrent un soutien aux enfants et aux parents. Le service de chat en ligne gratuit de Childline Afrique du Sud en est un exemple.

Les droits de l'enfant

Il y a énormément de sociétés et de communautés qui oublient que les enfants, comme les adultes, ont des droits.

En Afrique du Sud, par exemple, les droits de l'enfant sont inscrits dans la section 28 de la Constitution.

Au niveau mondial, la Convention relative aux droits de l'enfant (adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1989) garantit les droits des enfants à l'accès à l'information, à la liberté d'association, à la libre expression de leurs pensées et au respect de leurs opinions, à la santé, notamment la santé mentale, au respect de la vie privée, à la non-discrimination, à la protection, à l'éducation et au jeu.

Plus récemment, les Nations unies ont publié des orientations sur les droits de l'enfant dans l'environnement numérique.

Plusieurs pays (dont l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine et le Royaume-Uni disposent désormais d'une législation sur la sécurité en ligne visant à protéger les enfants et les adolescents.

Certains parents peuvent se demander pourquoi tous les pays ne se contentent pas de légiférer pour réduire les risques posés par les plateformes de médias sociaux. La réalité est qu'il est difficile de mettre en œuvre et d'appliquer ces réglementations.

Les pays africains ont tardé à réglementer la sécurité en ligne pour les mineurs. L'Afrique du Sud travaille sur un Livre blanc qui vise à protéger les enfants des contenus préjudiciables et à s'assurer que les contenus répondent à leurs besoins. Toutefois, il s'agit encore d'un projet. Il faudra attendre des années avant qu'une nouvelle législation et une nouvelle réglementation ne soient adoptées.

Mais les parents ne doivent pas attendre avant de commencer à enseigner à leurs enfants comment utiliser l'Internet en toute sécurité.

Confiance et communication

Certains parents peuvent craindre de ne pas avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour aider correctement leurs enfants. Rappelez-vous simplement que les parents découvrent sans cesse de nouvelles choses : fixer des limites aux jeunes enfants, leur apprendre à lire et à écrire et, plus tard, gérer les sautes d'humeur des adolescents, discuter de sexualité ou conseiller les adolescents lors de leurs premières peines d'amour.

Lorsqu'il s'agit de naviguer et d'utiliser Internet en toute sécurité, les parents et les éducateurs peuvent aider les enfants de deux manières principales.

La première consiste à privilégier une communication ouverte, basée sur la confiance et l'affection dès le plus jeune âge. Comme les enfants se développent constamment, le type de sujets que vous abordez évolue avec le temps. Vous pouvez commencer à parler d'Internet et des médias sociaux lorsque vous pensez que vos enfants sont prêts. Cela varie d'un enfant à l'autre.

Le deuxième objectif est de développer leur esprit critique afin qu'ils puissent analyser et évaluer les informations et les arguments de manière claire, rationnelle et objective. Les parents et les éducateurs peuvent encourager les enfants à poser des questions, à remettre en question les hypothèses et à explorer différentes façons de voir les choses. Il existe également des programmes tels que Web Rangers qui aident les enfants à développer ces compétences afin qu'ils deviennent des citoyens numériques responsables.

Les enfants qui savent faire preuve d'esprit critique acquièrent la confiance nécessaire pour s'appuyer sur leur propre raisonnement au lieu d'adopter sans réfléchir les attitudes des autres. Ces compétences les aideront à faire des choix responsables.

Il est également essentiel de consacrer du temps à établir une relation de confiance avec vos enfants. L'approche Parenting for a digital future (Eduquer pour un avenir numérique) va au-delà de la réaction de peur qui consiste à réglementer le temps passé devant l'écran et à exercer une surveillance parentale. La capacité critique se développe par la négociation et l'engagement. Et bien sûr, ces compétences sont universellement applicables, protégeant les enfants dans d'autres aspects de leur vie.