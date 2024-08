Les pays riches paient les pays pauvres pour gérer leurs crises de réfugiés : 3 raisons pour lesquelles c'est dangereux

Depuis quelques années, les pays occidentaux envoient les demandeurs d'asile qui arrivent à leurs frontières vers d'autres pays. Il s'agit d'une pratique connue sous le nom de délocalisation. Le Royaume-Uni est récemment devenu le pays phare de cette pratique.

Le Royaume-Uni, dont le projet d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda a été abandonné après une opposition nationale et internationale, n'a cessé d'agiter une menace imaginaire en matière d'asile. Cela a conduit le gouvernement britannique à lancer des slogans tels que “renvoyer les bateaux” et “arrêter les bateaux”.

L'Union européenne (UE) a conclu plusieurs accords controversés avec des pays d'Afrique et du Moyen-Orient pour empêcher les demandeurs d'asile d'atteindre les frontières européennes. Depuis 2017, l'UE finance la Libye pour stopper les arrivées de migrants en Europe. Elle a conclu des accords similaires avec la Tunisie en 2023 et la Mauritanie en mars 2024 pour freiner les flux de migrants. Ces accords sont facilités par le Pacte européen sur les migrations et l'asile, qui est la stratégie de l'Union pour externaliser la gestion des migrations à d'autres nations.

L'Australie a été pionnière en matière de délocalisation en envoyant des demandeurs d'asile à Nauru, une petite île de l'océan Pacifique. Cela a commencé en 2012.

Le plan rwandais était emblématique de la stratégie émergente de gouvernance des frontières. Proposé pour la première fois par Boris Johnson, alors Premier ministre, en avril 2022, ce plan prévoyait d'envoyer plus de 50 000 demandeurs d'asile au Rwanda depuis le Royaume-Uni.

Le plan abordait essentiellement la gouvernance et la gestion des demandeurs d'asile et des réfugiés comme des marchandises qui peuvent être expédiées comme des biens d'un pays à l'autre.

Nous sommes des spécialistes des droits des réfugiés et des politiques publiques, ainsi que de la gouvernance de la chaîne d'approvisionnement mondiale et des droits de l'homme.

Nous avons suivi la manière dont les gouvernements occidentaux ont créé une nouvelle forme de gouvernance des réfugiés. Tout comme ils ont externalisé la production, la mise en décharge des déchets électroniques et le recyclage des plastiques, ils ont cherché à confier aux pays en développement le problème du traitement et de la gestion des réfugiés. Cette approche est vicieuse. Elle ouvre la porte aux violations des droits de l'homme et au soutien de régimes autoritaires dans les pays en développement, et coûte cher aux pays occidentau sous couvert d'humanitarisme et de “résolution” des soi-disant crises migratoires.

Une mauvaise politique

Le nombre de réfugiés et de personnes déplacées de force augmente. Ce phénomène est dû aux catastrophes liées au changement climatique, à la répression politique, à l'insécurité socio-économique et à la persécution des groupes. Tous ces facteurs s'entremêlent avec la montée du sentiment anti-immigration.

Par conséquent, la délocalisation des réfugiés reste dans la ligne de mire des décideurs politiques qui s'attaquent à ce qu'il est convenu d'appeler l'immigration problématique en Europe. Par exemple, 15 pays de l'Union européenne (UE) demandent que les processus de migration et d'asile soient externalisés.

Il n'est pas non plus surprenant que le plan pour le Rwanda ait suscité autant d'intérêt de la part des politiciens de droite en Europe, étant donné que les populations exclues sont souvent des migrants originaires d'Afrique et du Moyen-Orient.

Selon nous, la délocalisation des demandeurs d'asile est cruelle, inefficace et constitue une mauvaise politique migratoire.

Comprendre les risques

Violations des droits de l'homme: La délocalisation est fondée sur le refus d'accorder aux demandeurs d'asile le droit de demander refuge. Elles encouragent l'adoption de politiques migratoires restrictives et inhumaines et traitent les demandeurs d'asile comme des marchandises. Les demandeurs d'asile sont ainsi exposés à des difficultés supplémentaires lors du transport, de la détention et d'un retour dans leur pays d'origine dans des conditions dangereuses ou d'un refus pur et simple d'entrée sur le territoire. Avec la délocalisation, il n'y a pratiquement aucune garantie contre les violations des droits de l'homme. C'est ce qui ressort de l'accord conclu par l'UE avec la Libye. Depuis 2017, l'UE a dépensé 59 millions d'euros (64 millions de dollars américains) pour fournir et former les garde-côtes libyens afin d'arrêter les arrivées en Europe. Cela s'est traduit par des violences physiques et sexuelles, du travail forcé et de l'extorsion.

Le renforcement des régimes autoritaires: Les efforts déployés par l'Occident pour délocaliser les migrants à la recherche d'un statut de réfugié en les échangeant contre de l'argent, comme s'il s'agissait de marchandises, ont pour effet de renforcer les régimes autoritaires ou les régimes démocratiques en perte de vitesse. L'Occident alimente ces régimes en liquidités qui remplissent les caisses des gouvernements corrompus et des entreprises privées qui aident à gérer les migrations par la force brute. En mars 2024, l'UE a conclu un accord de délocalisation avec la Mauritanie, dans le nord-ouest de l'Afrique. Des politiciens et des activistes, dont Human Rights Watch, ont tiré la sonnette d'alarme à propos de cet accord. Selon les termes de l'accord, l'UE verserait à la Mauritanie 210 millions d'euros (227,5 millions de dollars américains) pour freiner le flux de migrants vers l'Europe à travers le pays. Cependant, Human Rights Watch prévient que ces fonds soutiendraient le régime du président mauritanien Mohamed Oul Ghazouani, qui dirige un gouvernement autocratique qui tolère encore certaines formes d'esclavage. Cet accord avec la Mauritanie menace également de déstabiliser la politique intérieure du pays en exacerbant les tensions raciales.

Les Afro-Mauritaniens ont récemment été confrontés à des violences sociétales en raison des perceptions de l'illégalité de ces trasferts. Les Mauritaniens considèrent que l'UE installe des criminels illégaux dans leur pays, ce qui crée une situation encore plus dangereuse pour les demandeurs d'asile réinstallés.

La délocalisation est coûteuse et vouée à l'échec: En plus d'être dangereux, les accords de délocalisation des réfugiés sont immensément coûteux. Le projet britannique d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda aurait coûté aux contribuables 1,8 million de livres sterling (2,3 millions de dollars américains) par personne déportée à Kigali. Le contribuable australien a payé 485 millions de dollars australiens (320 millions de dollars américains) pour traiter seulement 22 demandeurs d'asile à Nauru en 2023. Non seulement ces stratégies sont cruelles, mais elles sont également très inefficaces sur le plan financier. Les accords de délocalisation sont censés résoudre les crises migratoires. Cependant, ils ne parviennent jamais à empêcher les demandeurs d'asile d'entrer dans les territoires occidentaux. Les délocalisations apaisent l'extrême-droite mais constituent en fait une mauvaise utilisation des ressources gouvernementales.

Et maintenant ?

Le monde est témoin d'un nouveau modèle occidental de gouvernance des réfugiés. Les pays riches paient les pays pauvres pour gérer leurs crises de réfugiés, tout en ignorant au mieux les graves violations des droits de l'homme et au pire en contribuant intentionnellement à ces violations pour dissuader les futurs demandeurs d'asile.

Malgré les dangers et l'irresponsabilité financière, l'avenir de la gouvernance des réfugiés repose de plus en plus sur la délocalisation et l'externalisation des frontières. C'est ce qui ressort du nouveau pacte européen sur l'immigration et l'asile. Il vise à payer les pays du Sud pour qu'ils résolvent le problème de la migration sous couvert de promouvoir un développement bénéfique.

Plus de 50 organisations à but non lucratif ont alerté sur le fait que ce pacte serait une catastrophe pour les droits des migrants, car les demandeurs d'asile pourraient être confrontés à des violations des droits de l'homme, à la détention, à des systèmes juridiques injustes et à des conditions d'hébergement précaires. Cette mise en garde survient alors que l'UE fait basculer sa politique de l'accueil sécurisé vers la détention externalisée, les clôtures, les frontières et les déportations vers des pays tiers peu sûrs sous le couvert de l'humanitarisme.

Cette nouvelle industrie de délocalisation doit être stoppée net. Les demandeurs d'asile sont des personnes en détresse, pas une marchandise à acheter et à vendre dans le monde entier par le biais de nouveaux accords commerciaux entre les nations.