Les retrouvailles d’Oasis : comment empêcher une querelle fraternelle de se transformer en rupture définitive ?

Est-il possible que Liam et Noel Gallagher d’Oasis aient résolu leur vieux conflit et qu’ils puissent organiser et mener à terme une tournée mondiale après une rupture de 15 ans ?

Et si c’est le cas, est-ce que cela signifie que toutes les disputes entre frères et sœurs peuvent être réglées ?

Dans les années 1990 et au début des années 2000, l’hostilité entre les frères Gallagher a donné lieu à des confrontations épiques, incluant des coups sur et hors scène.

Il était impensable qu’une querelle fraternelle aussi célèbre prenne fin — et puis soudain, « les armes se sont tues », et les frères ont annoncé la tant attendue tournée de retrouvailles d’Oasis.

Les querelles entre frères et sœurs ne sont pas rares

Ces retrouvailles sont une excellente occasion de réfléchir aux manières de résoudre de façon permanente une querelle entre frères et sœurs, à un âge suffisamment jeune pour éviter qu’elle ne se transforme en dispute à vie.

Tout d’abord, il est important de savoir que les conflits sont naturels et normaux entre enfants d’une même famille et qu’ils contribuent au développement des compétences relationnelles. Les rivalités et les querelles entre frères et sœurs ne sont pas inhabituelles — nous connaissons probablement tous quelqu’un qui en a vécu une — et sont intimement liées aux complexités du système familial.

Les recherches fondatrices menées par le psychiatre américain Murray Bowen sur la dynamique familiale ont montré que les familles fonctionnent selon des schémas d’interaction dans lesquels elles peuvent rester coincées.

Sans intervention, sous forme d’une brève psychothérapie par exemple, les membres de la famille peuvent répéter des schémas dysfonctionnels tout au long de leur vie.

Maltraitance et violence

Dans le cas des frères Gallagher, leur milieu familial était marqué par de la maltraitance et de la violence qui servaient à exprimer la colère et la frustration.

Il semble qu’il n’y ait pas eu de résolution de conflits saine dans le foyer où les frères Gallagher ont grandi, car Noel et leur mère étaient souvent maltraités par leur père.

La théorie de l’apprentissage social du psychologue canado-américain Albert Bandura fait ressortir l’importante influence de la modélisation des relations au cours des années formatrices de l’enfance. Vivre dans une famille où la violence physique et émotionnelle est normale laisse une forte impression quant à la façon dont les adultes gèrent la colère et la frustration.

Nous imitons souvent ces comportements en tant qu’enfants, et parfois même jusqu’à l’âge adulte. Cela ne signifie pas que tous les enfants qui ont grandi dans des foyers violents auront forcément des relations dysfonctionnelles — beaucoup d’entre eux dépasseront leur condition et rompront le cycle de la violence à l’âge adulte.

Des moments importants

Mes recherches ont montré que les personnes qui ont grandi dans un foyer violent peuvent briser ce cycle à des moments charnières — des transitions de vie qui offrent des occasions de développer de la résilience. Ces moments — que ce soit la rencontre d’un conjoint positif, la naissance d’un enfant ou le décès d’un parent — permettent de comprendre pourquoi certaines personnes parviennent à sortir de la spirale infernale. Ce type d’événements peut engendrer une nouvelle vision du monde ou des perspectives pour mener une vie meilleure.

Pour changer la façon dont on gère ses conflits dans ses relations actuelles, y compris avec ses frères et sœurs, il faut déconstruire les modèles relationnels dysfonctionnels et intériorisés de l’enfance.

L’introspection, la conscience de soi pour faire et être mieux, et la thérapie sont souvent nécessaires pour changer les schémas enracinés et les réponses préconditionnées.

La résolution d’une querelle grave entre frères et sœurs — comme nous l’avons vu dans le cas des Gallagher et d’une autre dispute fraternelle très médiatisée entre les princes William et Harry de Grande-Bretagne — nécessite sans doute une intervention pour apaiser l’ancienne animosité.

La thérapie peut-elle mener à une solution ?

Si Noel et Liam, William et Harry (ou vous et votre frère ou sœur) souhaitent résoudre leur vieux conflit, une thérapie dyadique devrait être envisagée.

Une thérapie de ce genre nécessite d’apprendre et d’utiliser des stratégies de résolution de conflits dans le cadre de rencontres. Les modèles de stratégies de résolution de conflits incluent presque toujours la mise en pratique des principes suivants : communication (ouverte), écoute active, examen des options, collaboration, compromis et recherche d’une solution avantageuse pour tout le monde. La présentation d’excuses et l’absence de reproches font partie du processus.

Plus important encore, apprendre à réguler les fortes émotions négatives est au cœur de ce type de thérapie. Il s’agit notamment de trouver des outils pour gérer de manière constructive la colère, la jalousie et la peur afin d’éviter la négativité et l’aggravation des cycles de conflit.

Les techniques cognitivo-comportementales, la méditation et la pleine conscience, la respiration et le comptage sont autant d’outils utilisés pour désamorcer certaines émotions en activant la région rationnelle et calme du cerveau.

Le danger des drogues et de l’alcool

Il est également conseillé de s’abstenir de consommer drogues et alcool, qui peuvent engendrer de la désinhibition.

Il suffit de se pencher sur les récits d’alcool et de drogue qui ont émaillé les tournées d’Oasis par le passé pour se rappeler au moins une partie de la raison pour laquelle le groupe s’est séparé. Des membres ont quitté le groupe en raison de la relation toxique entre les deux frères, bien avant la séparation définitive en 2009.

Il n’est pas rare que la consommation de drogues et d’alcool cause des problèmes aux groupes de musique. Le groupe de rock américain Jane’s Addiction en est la plus récente victime.

Qu’est-ce qui peut faire en sorte que la tournée d’Oasis fonctionne et que les deux frères demeurent en bons termes ? Comment éviter que votre conflit avec un frère ou une sœur ne devienne un élément stressant pour le reste de votre vie ?

Des séances de thérapie de rappel (pour Oasis, il faudrait un thérapeute en tournée), des séances de médiation en cas de dispute et le fait de rester sobre et lucide chaque fois que c’est possible sont de bonnes stratégies pour y parvenir.