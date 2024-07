Lunettes de soleil : comment bien les choisir ? selon quels critères ?

Aujourd’hui, nous pouvons trouver des lunettes de soleil à des prix très abordables dans les bazars, les grands magasins, sur Internet ou même dans les stations-service, ce qui suscite les doutes logiques des utilisateurs. L’une des questions les plus fréquemment posées aux opticiens est la suivante : « Est-ce qu’elles me protègent bien ? » Bien que ces types de verres respectent généralement une protection minimale contre les rayons ultraviolets, la qualité visuelle qu’ils offrent est désastreuse.

Les magasins d’optique sont des établissements tenus par des professionnels de santé dont le métier est réglementé, de sorte que tous leurs produits doivent répondre à des normes minimales : les marquages CE et UKCA. Le professionnel de santé opticien y est formé pour guider le client en fonction de ses exigences visuelles et de la physionomie de son visage.

Outre la présence du marquage « CE » sur les lunettes de soleil, en France, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) donne des conseils pratiques pour bien choisir ses lunettes de soleil, NDLR.

Réglementation et protection

Les verres de lunettes de soleil sont considérés comme des « équipements de protection individuelle » par la réglementation européenne en vigueur. En outre, ce règlement établit cinq niveaux de filtres solaires. La catégorie 0 transmet entre 80 et 100 % de la lumière. En revanche, la catégorie 4 ne laisse passer que 3 à 8 % de la lumière et n’est donc pas adaptée à la conduite. La catégorie 3 est la plus utilisée, car elle convient à la plupart des situations et est adaptée à la conduite.

Plus les verres sont foncés, plus ils protègent ? Non, le degré d’absorption de la lumière que vous choisissez dépend davantage de votre objectif. La catégorie 4 convient aux environnements lumineux – haute montagne ou désert – mais peut réduire la visibilité dans d’autres conditions.

Indépendamment de ce facteur, toutes les lunettes conformes aux normes protègent contre les rayons ultraviolets.

Qualité visuelle

Le port de lunettes de soleil peut donner l’impression de « nuire à la vision ». En effet, un verre teinté est un filtre lumineux sélectif : il laisse passer un type de rayonnement et en atténue un autre. Il est donc important d’expliquer quelques concepts liés à la vision.

L’acuité visuelle est la mesure de « ce que l’on voit ». Elle est évaluée en demandant aux sujets de lire les lettres de plus en plus petites qui apparaissent à l’écran. Un niveau d’environ 100 % (soit une acuité visuelle de 10/10 ou dix dixième, NDLR) est idéal. Cependant, ce test est réalisé avec des lettres noires sur un fond blanc – en fort contraste – et ne tient donc pas compte de la variation de la qualité visuelle dans d’autres conditions d’éclairage.

Deuxièmement, la sensibilité au contraste est définie comme la capacité à différencier les objets de l’arrière-plan environnant. Il est plus difficile de distinguer des lettres noires sur un fond gris que sur un fond blanc.

Enfin, il existe des défauts de réfraction qui affectent à la fois l’acuité visuelle et la sensibilité aux contrastes et qui comprennent la myopie, l’hypermétropie et l’astigmatisme. Le port de lunettes de soleil sans ordonnance lorsque l’on souffre de l’une de ces affections peut entraîner une vision encore plus mauvaise qu’en l’absence de lunettes.

En fonction de la couleur des verres avec lesquels vous regardez

Ceci étant dit, nous allons maintenant aborder une autre question fréquente en optique : le fait que le verre soit d’une certaine couleur modifie-t-il ou améliore-t-il la protection ? En fait, cette chromaticité peut affecter le contraste et la sensation de luminosité, car la longueur d’onde qui atténue chaque couleur est différente.

Ainsi, alors que le gris atténue toutes les longueurs d’onde, les teintes telles que le brun ou le vert n’aplatissent pas autant la courbe d’absorption. Par conséquent, la perception visuelle a tendance à être très claire avec les tons bruns, très sombre avec les tons gris et plus naturelle avec les tons verts.

Verres organiques ou minéraux ?

Mais il n’y a pas que le chromatisme qui influe sur la qualité visuelle : il est également important d’examiner la composition des verres. Si les verres les plus courants sont en matière organique – en plastique –, il existe également sur le marché des modèles avec des verres minéraux qui sont essentiellement constitués de silice, de soude et de chaux.

Il existe des différences entre les deux matériaux. Les verres organiques sont plus légers et offrent une plus grande résistance aux chocs, tandis que les verres minéraux sont plus résistants aux rayures et présentent une moindre dispersion chromatique. Par conséquent, les propriétés optiques de ces derniers améliorent la qualité de la vision du porteur.

Et les verres polarisants ?

Les verres polarisants bloquent la lumière qui atteint l’œil sous un certain angle après avoir été réfléchie par une surface, comme une route ou de l’eau, réduisant ainsi l’éblouissement. Ils sont particulièrement recommandés pour la conduite et l’utilisation en milieu marin.

Toutefois, ils peuvent être déconseillés dans certaines situations. Par exemple, ils bloquent la lumière des écrans, les rendant plus sombres, voire complètement noirs, ce qui oblige à les faire pivoter pour améliorer la visibilité. Ils ne sont pas non plus idéaux pour les sports d’hiver, car l’élimination des reflets peut rendre difficile la détection des plaques de verglas.

Autres caractéristiques à prendre en compte

Enfin, les caractéristiques suivantes ne doivent pas être négligées lors de l’achat de lunettes :

Les verres solaires dégradés . Ils absorbent généralement environ 85 % de la lumière dans la zone sombre et 10 % dans la zone claire. Ils donnent une touche chic aux lunettes, ce qui ne les empêche pas de fournir une protection adéquate contre les rayons ultraviolets. S’ils ne sont pas recommandés pour l’été ou les journées très ensoleillées, ils peuvent être nos alliés par temps nuageux.

Les verres miroirs . Ils intègrent un nouveau revêtement à leur surface qui réfléchit la lumière et renforce la protection. Malheureusement, ce traitement s’abîme et se raye facilement.

Les verres avec traitement antireflet à l’intérieur. Ils offrent une vision plus claire en éliminant la lumière réfléchie par l’arrière du porteur. On les trouve généralement dans les lunettes de soleil de grande taille ou dans les modèles qui se distinguent par la qualité optique de leurs verres.

En cas de doute, nous insistons : consultez votre opticien.