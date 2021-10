Maël : « Pourquoi on met son argent à la banque ? »

« Moi, parfois quand je range bien ma chambre, que je travaille bien à l’école ou que je rends service à mes parents en débarrassant la table, je gagne de l’argent de poche que je mets dans ma tirelire. Mais pourquoi quand mes parents travaillent et gagnent de l’argent, ils ne le mettent pas dans leurs tirelires comme moi ? Quand je leur demande, ils me répondent que leur argent est à la banque. Mais qu’est-ce qu’une banque ? À quoi ça sert ? »

C’est un coffre-fort

Quand on gagne de l’argent, on n’a pas forcément envie ou besoin de le dépenser tout de suite. On préfère le garder pour l’utiliser plus tard. Se pose alors la question du meilleur endroit pour conserver son argent. Dans une tirelire ? Sous son matelas ? Dans un coffre-fort ? À la maison ? La liste des possibilités est longue. Alors, comment choisir ? Qu’est-ce qui est important ?

Si tu veux aller au cinéma avec tes amis ou à la boulangerie pour acheter des bonbons, tu veux pouvoir retrouver ton argent avec certitude et pouvoir l’utiliser facilement et rapidement sans avoir à passer des heures pour le récupérer. Tu veux donc que ton argent soit en sécurité et disponible.

Ces deux caractéristiques sont élémentaires dans le choix du lieu où mettre son argent. Et une banque t’offre cette possibilité. Une banque, c’est un lieu où tu peux déposer ton argent qui sera en sécurité dans un coffre-fort en attendant que tu le dépenses. Par contre, dès que tu en as besoin, la banque s’engage à te rendre ton argent immédiatement.

Que fait la banque quand je n’ai pas besoin de mon argent ?

En effet, une banque collecte l’argent des personnes qui en ont mais qui ne prévoient pas de le dépenser immédiatement. Cet argent pour l’instant ne sert donc à rien. Or c’est dommage car certaines personnes peuvent ne pas avoir assez d’argent pour acheter une voiture par exemple et aller travailler. C’est là que la banque peut intervenir.

En effet, une banque recevant beaucoup de dépôts d’argent peut proposer de prêter une partie de cette somme à des personnes qui en ont besoin. La seule condition est que ces personnes s’engagent à rembourser la somme reçue plus tard. Dans notre exemple, la personne peut donc aller voir la banque et demander un peu d’argent pour acheter une voiture. Avec sa nouvelle voiture, cette personne peut maintenant aller travailler et recevoir un salaire. Grâce à ce salaire, elle peut aller faire ses courses et elle peut aussi rembourser la banque. Et une fois l’emprunt auprès de la banque remboursé, elle peut garder non seulement la voiture mais aussi son travail tout en continuant de percevoir son salaire. Cette personne sera alors plus riche grâce à la solution proposée par la banque.

Et si on ne peut pas rembourser ?

Cette question est au cœur du métier de la banque. Imagine, ton ami Paul te demande 5 euros pour acheter un livre. Tu sais que le lendemain à l’école il te rendra les 5 euros car c’est ton ami depuis la maternelle, tu vas souvent jouer chez lui et vos parents sont amis également. Maintenant, serais-tu aussi à l’aise pour prêter 5 euros à un enfant que tu croises dans la rue mais que tu ne connais pas. Probablement pas et pourquoi à ton avis ? Car tu ne connais rien de lui.

Le rôle d’une banque est d’apprendre à connaître ses clients. Elle peut organiser des rendez-vous et demander des informations sur notre vie personnelle et professionnelle afin d’établir une véritable relation avec ses clients. Ainsi, elle peut mesurer le risque qu’une personne ne rembourse pas la somme prêtée. Et plus ce risque augmente, plus elle vendra ton argent à un prix élevé qu’on appelle taux d’intérêt. Cela lui permet de se protéger en partie contre une perte d’argent future et donc, ce faisant elle te protège également et peut te garantir que ton argent restera disponible.

Finalement, une banque c’est une entreprise, ni bonne ni mauvaise, dans laquelle tu peux venir déposer ton argent, en sécurité, si tu n’en as pas besoin immédiatement. Elle va utiliser cet argent pour prêter à des gens que tu ne connais pas forcément toi, car c’est son métier de les connaitre.

