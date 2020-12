Manual de instrucciones para identificar los bulos de la covid-19

Disclosure statement

José Rúas Araújo ha sido beneficiario, como Investigador Principal, de un proyecto de I+D+I, de libre concurrencia, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y, además de su labor como funcionario y profesor titular de Comunicación Política de la Universidad de Vigo, es concejal en el Concello de Ourense

Ana Belén Fernández Souto does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.