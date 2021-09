Membantah teori konspirasi 9/11: pakar teknik menjelaskan runtuhnya Menara Kembar WTC

Disclosure statement

David Oswald menerima dana dari berbagai organisasi termasuk Association of Researchers in Construction Management and the Australian Housing and Urban Research Institute. Dia terafiliasi dengan The Institute of Civil Engineers sebagai Associate Editor untuk jurnal.

Erica Kuligowski saat ini menerima dana National Institute of Standards and Technology's (NIST) Measurement Science dan Engineering Grants Program (sebagai subkontraktor). Dia terafiliasi dengan the Society of Fire Protection Engineers (SFPE) sebagai Section Editor untuk Handbook of Fire Protection Engineering (Human Behaviour Section) dan sebagai anggota Board of Governors for the SFPE Foundation. Juga dari 2002 hingga 2020, Erica bekerja sebagai peneliti teknik dan sosial di Engineering Laboratory di National Institute of Standards and Technology. Selama di NIST, Erica bekerja untuk Investigasi Teknis pada Bencana WTC 2001 oleh NIST sebagai anggota Project 7: Occupant Behavior, Egress, and Emergency Communications.

Kate Nguyen menerima dana dari Australian Research Council dan program yang didanai pemerintah/industri lainnya. Dia anggota Society of Fire Safety, Engineers Australia. Pandangan dan opini dia dalam artikel ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili institusi tempat ia bekerja.