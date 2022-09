Menstruasi di Antartika itu tidak mudah – Ini cara kami membantu perempuan yang bekerja di sana

Perempuan telah melakukan kerja lapangan di Antartika selama lebih dari 40 tahun. Namun mereka hanya terdiri dari 25% ekspedisi dari Program Antartika Australia. Terlepas dari kemajuan yang ada selama beberapa dekade, isu sejarah yang sarat seksisme dan bias gender terus berlanjut di lingkungan lapangan ekstrem yang sepertinya disiapkan hanya untuk pria.

Mengelola menstruasi, merupakan tantangan yang diabaikan bagi perempuan yang bekerja di Antartika dan lingkungan ekstrem lainnya yang banyak didominasi pria.

Jika kita ingin memiliki tenaga kerja yang beragam dan inklusif di kutub, kita perlu secara terbuka dan sukarela mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan, trans, dan non-biner yang mengalami menstruasi di lapangan.

Siapa saja yang bisa bekerja di Antartika?

Selama beberapa dekade, toilet telah menjadi cara utama bagi pria untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke lingkungan ekstrem. Misalnya, hingga akhir 1970-an para perempuan diberi tahu bahwa mereka tidak dapat bekerja di Antartika karena tidak ada fasilitas untuk mereka di Antartika .

Perempuan juga tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam perjalanan ruang angkasa karena tubuh hormonal mereka dianggap terlalu tidak dapat diprediksi oleh para pemimpin pria NASA.

Lalu muncul Misi Sally Ride tahun 1983 di Space Shuttle Challenger yang menandai era baru kemajuan bagi akses perempuan ke kerja lapangan di Antartika. Jika perempuan bisa pergi ke luar angkasa, mereka pasti bisa pergi ke Antartika! Sekitar waktu inilah Program Antartika Nasional Inggris, Amerika Serikat, dan Australia mulai mengizinkan perempuan untuk melakukan kerja lapangan di Antartika.

Misi tersebut juga mengungkap pengalaman NASA terkait menstruasi. Dalam mendesain ulang kit penerbangan luar angkasa untuknya, para insinyur NASA terkenal bertanya kepada Ride apakah 100 tampon akan cukup untuk misi satu minggu.

Dalam penelitian terbaru saya, saya berbicara dengan banyak ekspedisi perempuan tentang bagaimana mereka mengatur rintangan yang terkait dengan menstruasi di Antartika. Mereka mengungkapkan bahwa mengelola menstruasi tetap tabu, dan semakin dipersulit dengan adanya budaya diam.

Seperti yang dikatakan seorang ekspedisi kepada saya:

Saya belum pernah melakukan percakapan yang baik dengan perempuan lain karena tidak ada yang pernah bekerja dengan saya. Saya biasa mengatasi hal ini sendiri.

Kehidupan sebagai penjelajah di Antartika

Kenapa menstruasi di Antartika sulit?

Nah, pertama -tama, kamu hanya bisa menggunakan toilet di tempat-tempat tertentu karena undang-undang perlindungan lingkungan. Kamu harus mengumpulkan semua limbah tubuh kamu dalam wadah tertutup, dan dibawa kembali ke stasiun untuk dibakar.

Karena ekspedisi mungkin harus membawa produk menstruasi bekas selama beberapa minggu di lapangan, mereka perlu mempertimbangkan tidak hanya produk apa yang akan mereka gunakan, tetapi juga bagaimana mereka akan membuangnya.

Menstrual cup yang dapat digunakan kembali seringkali lebih disukai karena tidak menghasilkan limbah dan dapat dibiarkan di dalam tubuh lebih lama (4-8 jam) daripada produk sekali pakai. Namun, cup tersebut harus dikosongkan dan dibersihkan setidaknya tiga kali dalam 24 jam untuk meminimalisir adanya risiko sindrom syok toksik.

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu penjelajah:

Menstrual cup memang luar biasa tetapi [mereka] juga harus melibatkan proses pembelajaran yang tidak mudah. Saya mulai belajar menggunakannya untuk [ekspedisi] karena saya seperti tidak bisa lagi membawa tampon bekas di tas saya […] Yang sulit adalah membersihkannya secara diam-diam.

Perempuan yang sedang menstruasi mengganti pembalut mereka di ruang bersama yang kecil. Para perempuan yang saya wawancarai menggambarkan kerumitan melakukan ini dalam tim yang didominasi pria:

Pertama kali saya pergi ke Antartika saya naik perahu […] Saya pergi dengan [sekelompok] laki-laki. Ini terjadi ketika saya menstruasi dan saya seperti, oh, Tuhan, apa yang harus saya lakukan di sini?

Semua ekspedisi Antartika memakai banyak lapisan tebal untuk melindungi diri dari kondisi ekstrem. Namun, perempuan harus bisa mengganti produk menstruasi tanpa membuat kulit mereka kedinginan untuk waktu yang lama. Para peserta dalam penelitian saya menemukan cara-cara kreatif untuk mengatasi hal itu

Saya menjahit sendiri celana dalam yang bisa saya tambahkan velcro di bagian samping sehingga saya tidak perlu melepas semua lapisan dari kaki saya dan kaki saya untuk mengganti celana dalam saya…

Untuk menghindari tantangan ini selama perjalanan panjang, perempuan yang mengalami menstruasi sering mengandalkan teknologi. Cara ini termasuk minum pil kontrasepsi oral kombinasi, atau alat kontrasepsi yang tahan lama (LARC) seperti alat kontrasepsi atau suntikan.

Metode ini bisa mencegah menstruasi dan kehamilan. Ini sangat penting di lingkungan ekstrem di mana kasus kehamilan sangat beresiko tinggi.

LARC nyaman karena tidak memerlukan persediaan tambahan dan sedikit perawatan setelah pemasangan. Namun, pendarahan atau bercak darah bisa memiliki efek samping:

Mengalami menstruasi [di Antartika] adalah mimpi buruk. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa mereka memiliki suntikan [Depo Provera] sebelum mereka pergi […] dan saya berpikir, “Yah, itu bukan ide yang buruk, untuk tidak mendapatkan mens selama itu” […] Namuan saya mengalami menstruasi sepanjang waktu saya berada di lapangan.

Bagaimana menssuport orang yang menstruasi?

Terlepas dari pekerjaan lain yang memang menuntut, penelitian menunjukkan bahwa perempuan juga harus melakukan pekerjaan psikologis dan fisik tambahan untuk mengelola menstruasi di lingkungan yang ekstrem. Baik di Antartika atau dalam penempatan militer, perempuan akan sering:

mengganti produk menstruasi mereka tanpa privasi atau sanitasi yang memadai

membawa produk menstruasi berdarah untuk waktu yang lama

berimprovisasi untuk mencari pengganti pembalut ketika tidak ada yang tersedia

menyimpan produk menstruasi di tubuh mereka lebih lama dari yang direkomendasikan karena mereka tidak dilengkapi dengan fasilitas toilet yang memadai

mengubah keseimbangan hormonal mereka dengan obat-obatan untuk membuat menstruasi kurang nyaman.

Intinya adalah : menstruasi dilihat sebagai kasus individu dan bukan menjadi perhatian organisasi. Ini perlu diubah.

Beberapa perubahan sederhana dapat diterapkan di lingkungan lapangan mana pun yang mendapati perempuan kesulitan ketika mengalami menstruasi. Organisasi harus menjadikannya prioritas untuk:

menghilangkan stigma menstruasi dan mengakui kebutuhan unik dari beragam menstruasi, termasuk orang trans dan orang non-biner perbarui manual lapangan untuk memasukkan informasi yang relevan tentang cara menggunakan toilet dan menstruasi memberikan edukasi kesehatan menstruasi kepada seluruh ekspedisi – khususnya tim lapangan menghentikan praktik operasi standar toilet menyediakan produk menstruasi gratis bagi perempuan yang menstruasi, dan menyediakan pakaian dalam untuk mereka yang mengalami menstruasi sebagai bagian dari perlengkapan lapangan.

Saya baru-baru ini mendukung Program Antartika Australia untuk merevisi manual lapangan dan membantu mempertimbangkan kembali bagaimana lingkungan lapangan dapat peka terhadap kebutuhan menstruasi. Ini adalah langkah pertama yang penting. Tetapi kesuksesan hanya akan datang ketika langkah-langkah operasional inklusif terjadi secara otomatis.

Arina Apsarini dari Binus University menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.