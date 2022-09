Metáforas, muerte y creatividad: cómo se despiden los fans de David Bowie

La muerte de David Bowie el 10 de enero de 2016 fue un golpe para una comunidad de fans que ha tenido su música como un referente de su juventud. ¿Cómo afrontamos la muerte de un artista que ha marcado nuestra vida? ¿Cómo nos despedimos de él? ¿Cómo afecta nuestra percepción de la muerte?

En un estudio reciente, rendimos nuestro homenaje personal a David Bowie y analizamos las metáforas que han escrito sus fans en el mural que le han dedicado en Brixton, donde vivió de niño. El mural es obra del artista urbano James Cochran (Jimmy C), que se inspiró en la portada del álbum Alladin Sane para su creación para la exposición David Bowie is.

La noche de su muerte, los fans de David Bowie se reunieron frente al mural para llorar su muerte. También para despedirse de la manera que más le hubiese gustado a Bowie: bailando y cantando sus canciones.

A partir de ese momento, el mural se convirtió en un lugar de devoción. Una de las investigadoras se desplazó hasta Brixton en 2016 para visitar el mural y fotografiarlo. Al leer los mensajes, nos llamó la atención cómo los fans utilizaban metáforas creativas para despedirse de su ídolo, como “Back to the stars, Starman” (“De vuelta a las estrellas, Starman”).

Laura Hidalgo , Author provided

Al utilizar esta metáfora, se relaciona la idea de la muerte con la del viaje. Pero no es un viaje cualquiera, es el viaje espacial inspirado en las canciones de Bowie. De este modo, se evita mencionar la muerte, un tabú en nuestra sociedad, y se conecta con la idea de las estrellas, un tema central en la obra de Bowie. La creatividad y emotividad de muchos de estos mensajes nos inspiraron a investigar sobre las metáforas sobre la muerte de Bowie.

Maneras de hablar de la muerte

Las metáforas no son meras figuras retóricas ornamentales, sino herramientas conceptuales que utilizamos en nuestra vida cotidiana para entender la realidad y comunicarnos.

Cuando hablamos de la muerte de un ser querido, en las sociedades occidentales a menudo lo hacemos indirectamente, utilizando expresiones metafóricas como “se ha ido a un lugar mejor” o “está en el cielo”. Así suavizamos el impacto de la muerte y gestionamos el dolor y el temor que nos produce. Las metáforas establecen una comparación entre ese misterioso evento y experiencias más cotidianas o cercanas, como por ejemplo el viaje al cielo, a la otra vida o a un lugar mejor.

Las investigaciones realizadas sobre las metáforas utilizadas en epitafios y obituarios en inglés y castellano indican que a menudo entendemos la muerte como un viaje (“se ha marchado para siempre”), un descanso (“descansa en paz”), un acto final contra un adversario (“jugó sus últimas cartas”) o una nueva vida (“ha pasado a mejor vida”). Muchas de estas metáforas son tan comunes que ni siquiera nos damos cuenta de que las usamos. La mayoría resaltan los rasgos positivos de la muerte (una nueva vida) y ocultan los negativos (la pérdida).

Metáforas para despedir a un ídolo

De las 390 metáforas que encontramos en el mural de Bowie, 240 son del tipo más convencional y 150 más creativas. Algunos fans utilizan las metáforas más conocidas: el descanso: “Sleep well, Ziggy” (“Dulces sueños, Ziggy”), “Rest in peace David” (“Descansa en paz, David”); el viaje, como “So long Starman” (“Hasta luego Starman”), “Goodbye Mr. Bowie” (“Adiós, señor Bowie”); una vida mejor, “You are now with the creator” (“Ahora estás con el creador”) o la continuidad de su presencia a través de su música “Your music lives on” (“Tu música continúa viva”) y en nuestro recuerdo (“forever in my heart”).

Laura Hidalgo , Author provided

Pero las metáforas que llaman más la atención son aquellas más creativas, que se inspiran en las canciones y el mundo espacial creado por Bowie, como “Rest in space, Starman!” (“¡Descansa en el espacio, Starman!”), un juego con las palabras peace (paz) y space (espacio) en inglés. Otras nos indican la continuidad de la presencia del artista como una estrella más, “Keep shining, Starman” (“Sigue brillando, Starman”) o como nuestro héroe, “We can be heroes for more than one day” (“Podemos ser héroes durante más de un día”).

¿Cómo expresan los fans de Bowie su creatividad y emoción?

Jugando con las letras de Bowie

Inspirados en el mundo creativo de Bowie, los fans utilizan estrofas o títulos de sus canciones, por ejemplo “Planet earth is blue” y “Ground control to Major Tom” (Space Oddity) o introducen pequeños cambios, como “There really is a Starman waiting in the sky” (Starman). Así, se apropian de las estrofas y recontextualizan el significado original de las canciones para crear un significado nuevo en el mural.

Laura Hidalgo , Author provided

En algunas metáforas creativas, los fans se despiden de Bowie como si hubiera emprendido un viaje de regreso a Marte (“Have fun in Mars!”, “Pásalo bien en Marte”) o a las estrellas (“Back to the stars, safe travels Major Tom”, “De vuelta a las estrellas, buen viaje Major Tom”). Este nuevo destino le permite desarrollar una nueva vida con amigos como Freddy Mercury (“You can play Under Pressure again with Freddy!”, “puedes volver a tocar Under Pressure con Freddie”), que también adquiere su lugar estelar en el mural.

Laura Hidalgo , Author provided

En otros casos, las estrofas nos devuelven una perspectiva nueva sobre la muerte y la vida de Bowie a través de sus canciones. Así, la estrofa “Planet earth is blue”, palabras del astronauta Major Tom en su viaje espacial (Space Oddity), se abre a interpretaciones múltiples. Al repetir estas palabras y hacerlas propias, un fan puede estar refiriéndose a Bowie como si fuera el personaje Major Tom, que viaja de nuevo por el espacio después de su muerte. Pero también puede querer decir que el planeta tierra está triste (blue) por la muerte del artista.

Connotaciones positivas

La gran mayoría (92%) de las metáforas del mural tienen connotaciones emocionales positivas. Esto confiere al mural una sensación de frescura, optimismo y celebración. Este es el caso de estrofas como “We can be Heroes for more than one day” (Heroes), “Oh no love you’re not alone” (Rock ‘n’ roll suicide) o “Hot tramp I love you so” (Rebel Rebel).

Las metáforas utilizadas por los fans para despedirse de Bowie nos muestran que sigue inspirándonos con su vida y sus canciones. El mural muestra el potencial de la música de Bowie como catalizadora de emociones, y como nexo de unión entre los fans para canalizar el duelo de una forma optimista y creativa. El artista es, como escribe un fan sobre su álbum póstumo Blackstar, en el que anticipa su muerte: “Art even in death” (“Arte incluso en su muerte”).