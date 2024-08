Mise en examen de Pavel Durov, patron de Telegram : une affaire géopolitique ?

Le 24 août, Pavel Durov était arrêté alors que son jet privé faisait un arrêt au Bourget. Les autorités françaises expliquent cette décision par le refus de coopération du PDG de Telegram, notamment dans le cadre d’enquêtes relatives à des actions criminelles (trafic de drogue, escroquerie ou encore pédocriminalité) dont les auteurs auraient employé sa messagerie pour les perpétrer.

En effet, si Telegram est largement utilisé pour communiquer entre individus ou sur des chaînes – lesquelles sont souvent considérées par leurs abonnés comme des sources d’information –, c’est aussi une marketplace d’envergure, y compris pour les milieux criminels.

Une longue histoire de non-collaboration avec les autorités

Si Pavel Durov est connu pour son rôle au sein de Telegram, son aventure commence bien avant, notamment à travers la création en 2006 du réseau social en langue russe VKontakte. Les réseaux sociaux, dont VKontakte, sont fortement mobilisés lors des manifestations massives de 2011 et 2012 qui contestent notamment le résultat des élections législatives de décembre 2011. Le pouvoir russe demande alors à VKontakte de collaborer mais Durov n’obtempère pas, refusant en particulier de fermer le compte d’Alexeï Navalny.

Nouveau bras de fer fin 2013 : le FSB exige que VKontakte fournisse des données sur les membres de groupes associés au Maïdan ukrainien, parmi lesquels We Are Patriots of Ukraine ou encore Ukrainian Offensive, ce à quoi Durov oppose une fin de non-recevoir.

À la suite de ses démêlés avec les autorités russes pour ses refus de collaboration, et après avoir vendu ses parts dans VKontakte et en avoir été révoqué du poste de directeur, le milliardaire quitte la Russie en 2014.

En 2018, alors qu’il vogue de pays en pays, il refuse encore une fois de coopérer avec le Kremlin, en ne donnant pas suite à la demande de l’agence Roskomnadzor (le gendarme des communications russe) de lui transmettre les clés permettant de décrypter les messages de Telegram. Roskomnadzor, face au refus de Durov, ordonne le blocage de la messagerie, mais n’est pas en mesure de le réaliser. Cet épisode accroît significativement la notoriété du réseau, qui apparaît désormais, dans le monde entier, comme celui qui a su résister aux tentatives de blocage de la Fédération de Russie.

Olga Maltseva/AFP

Durov, qui reste citoyen russe, obtient dès 2014 la nationalité de Saint-Christophe-et-Nièves puis, en 2021, celle des Émirats arabes unis et celle de la France. C’est ce point qui explique qu’en tant que citoyen naturalisé, il tombe sous le coup de la législation française, qui lui reproche son manque de collaboration – mais, à la différence de la Russie, cela porte sur des affaires criminelles et non pas politiques.

Telegram, un outil de la propagande russe ?

Si les relations entre la messagerie et le Kremlin ont longtemps été particulièrement tumultueuses, on relève un apaisement certain depuis 2018.

Telegram est largement employé depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par les milbloggers (ou correspondants militaires), mais aussi par des officines reliées plus ou moins directement au ministère russe de la Défense ainsi que par des groupes paramilitaires et des sociétés militaires privées telles que Wagner. Si bien que Telegram est devenu un outil incontournable de l’influence russe, que ce soit en Russie ou à l’étranger, le réseau regroupant aujourd’hui quelque 1 milliard d’utilisateurs.

Outre les contenus (vrais ou contrefaits) relatifs au conflit russo-ukrainien circulant sur Telegram, le réseau a pu être utilisé par les divers acteurs pour stocker des vidéos, pour partager des dossiers, voir, pour coordonner des actions. Il sera intéressant d’observer dans l’avenir la place que Telegram aura prise en matière de sources d’archives sur le conflit en Ukraine, mais aussi sur les activités russes en Afrique, les SMP russes y étant très présentes depuis des années.

Malgré l’apaisement des relations entre Moscou et Durov, Vladimir Poutine a signé à l’été 2024 un paquet de lois imposant à tous les administrateurs de chaînes Telegram ayant plus de 10 000 abonnés de communiquer à Roskomnadzor tous les renseignements exigés par l’agence ; en cas de refus, ils ne pourraient plus diffuser de publicité sur leurs chaînes, ce qui est une source notable de revenus, notamment pour des chaînes pro-guerre influentes comme WarGonzo (plus de 1,2 million d’abonnés) ou Grey_Zone (plus de 60 000 abonnés, identifié comme un canal « officiel » du groupe Wagner).

À compter du 1er janvier 2025, les administrateurs auront également l’obligation de limiter l’accès aux pages personnelles des utilisateurs dans les 24 heures suivant la réception d’une demande de Roskomnadzor si ces utilisateurs n’ont pas fourni leurs informations au régulateur. Dans le même ordre d’idées, les chaînes de plus de 500 000 utilisateurs devront, sur demande de Roskomnadzor ou du FSB, communiquer aux autorités des données relatives à leurs utilisateurs.

Ces textes rappellent les demandes des années 2018 ; pour autant Durov n’y a pas réagi de manière véhémente. Ce calme apparent participait à renforcer des rumeurs faisant état d’une certaine proximité entre le pouvoir russe et le milliardaire exilé, même s’il nie publiquement entretenir de telles connexions. Tout récemment, le Kremlin a officiellement démenti l’information selon laquelle Vladimir Poutine aurait rencontré Durov à Bakou quelques jours avant l’arrestation de ce dernier.

Les sources de financement de Telegram

Telegram aurait été déficitaire pendant plusieurs années et aurait fonctionné grâce aux fonds propres de Durov. En 2021, des messages publicitaires ont commencé à apparaître sur les chaînes. On voyait alors des annonces portant aussi bien sur des taux de change parfois douteux, des fausses nouvelles, mais aussi sur des cryptomonnaies.

En 2018 et 2021, Durov levait 2,5 milliards de dollars pour lancer une cryptomonnaie et couvrir les dettes de l’entreprise. Parmi les investisseurs russes de Telegram, on a pu retrouver les milliardaires Roman Abramovitch, Sergueï Solonine (fondateur du système de paiement russe Qiwi) David Yakobashvili (créateur de la grande entreprise agro-alimentaire Wimm-Bill-Dann), placé sous sanctions par l’Ukraine pour sa proximité avec le régime de Poutine, ou encore Mikhaïl Fridman, propriétaire d’Alpha Capital, structure dont le projet caritatif a été un temps dirigé par la fille aînée de Poutine. Enfin, en 2021, la société VTB Capital, détenue à 60 % par l’État russe et dirigée par un proche de Poutine, Andreï Kostine, dépensait plus d’un milliard de dollars en obligations Telegram.

Tous ces liens participent à semer le doute quant aux connexions entretenues entre la plate-forme et le pouvoir russe.

Les questions de la sécurité et du chiffrement

Un des arguments mis en avant par Telegram pour assurer ses utilisateurs du fait que leurs messages ne seront accessibles qu’aux destinataires et auteurs de ceux-ci est le chiffrement de bout en bout, ou End-to-End (E2E), mis en place sur la plate-forme pour protéger les données y circulant.

À ce titre, les clés permettant de déchiffrer les données se trouvent uniquement sur l’appareil qui a envoyé ces données et sur l’appareil du destinataire, assurant la fiabilité du système. Toutefois, le chiffrement n’est pas mis en œuvre par défaut. Il doit être activé manuellement afin de créer un chat secret, sachant que ce dernier devra être distinct pour chaque personne à qui l’initiateur du chat voudra parler, ce qui rend la manipulation assez complexe. Enfin, concernant les discussions secrètes chiffrées de bout en bout, un chercheur allemand a découvert en 2021 que Telegram créait des aperçus de liens transmis dans les chats secrets sur ses serveurs, ce qui semblerait indiquer que la messagerie a bel et bien accès aux correspondances secrètes.

En résumé, Telegram est un acteur majeur de la sphère informationnelle en général, y compris de la sphère informationnelle russe. À ce titre, la plate-forme est aujourd’hui un acteur de premier plan maîtrisant un nœud stratégique du cyberespace russe. L’arrestation de Durov permettra (et permet déjà) à la Russie, mais aussi à des représentants des courants radicaux européens et américains, notamment de droite, de s’offusquer et d’invoquer la liberté d’expression bafouée par les Occidentaux et par la France en particulier. Cet argumentaire omettra de prendre en considération que les raisons de l’arrestation sont directement liées à la non-coopération de Telegram dans le cadre d’enquêtes portant sur des activités criminelles, et passera sous silence les nombreuses lois visant à maîtriser la sphère informationnelle russe, particulièrement renforcées depuis l’invasion de l’Ukraine.

Il n’en reste pas moins que la mise en garde à vue de Durov, même brève – le 28 août, il a été mis en examen pour douze infractions dont « complicité d’administration d’une plate-forme en ligne pour permettre une transaction illicite, en bande organisée », « blanchiment de crimes ou délits en bande organisée » ou encore « fourniture et importation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sans déclaration préalable » et libéré, mais il n’est pas autorisé à quitter le territoire français –, n’est pas celle d’un simple patron d’entreprise, mais bien celle d’un homme se trouvant au cœur d’enjeux géopolitiques importants, particulièrement dans le contexte actuel.