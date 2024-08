Mode masculine : une courte histoire du short

Les shorts courts et sexy pour hommes sont à la mode cet été – c’est le rédacteur en chef du magazine GQ qui le dit, pas moi. L’un des grands partisans de ce look qui affine les cuisses est Paul Mescal, star de Gladiator II, qui a provoqué une frénésie médiatique en apparaissant vêtu d’un minuscule short rayé en coton Gucci pour le défilé masculin de la marque lors de la Semaine de la mode de Milan, en juin dernier.

Ce récent intérêt pour les shorts contraste avec les conseils du créateur de mode Hardy Amies qui écrivait dans son ouvrage de 1964, L’ABC de la mode masculine, que les hommes ne devraient être vus en short que sur la plage ou lors d’une promenade à pied. En fait, jusque dans les années 1950, aux États-Unis, le port du short par les hommes a été entièrement interdit dans certains États, pour des raisons de décence.

Alors, comment le short est-il passé d’un vêtement réputé indécent et fonctionnel à un vêtement simplement court et sexy ?

Les récits historiques tendent à faire remonter l’origine du short aux vêtements des écoliers du XVIIIᵉ siècle. Ces shorts étaient généralement amples et froncés au genou, à l’instar des culottes, portées par les jeunes garçons et les membres de l’aristocratie pendant la période de la Régence. Selon l’historienne américaine Ann Lombard, les culottes permettaient aux garçons de courir et de grimper en toute liberté.

La culotte a évolué vers un style très similaire appelé knickerbockers, défini comme un pantalon large et court serré au-dessous du genou. Les knickerbockers sont devenus populaires au XIXe siècle et ont finalement été adoptés par les femmes.

Cependant, en Grande-Bretagne, les écoliers recherchaient une plus grande liberté vestimentaire et ont commencé à préférer les shorts plus courts que les knickerbockers. Apparemment, parce qu’ils étaient beaucoup plus faciles pour aller aux toilettes.

Alors que les shorts devenaient plus courts, ils étaient toujours relégués à l’enfance et, pour les hommes, aux événements sportifs ou décontractés, jusqu’aux première et deuxième guerres mondiales.

En 1914, l’armée britannique était stationnée aux Bermudes et s’est retrouvée dans des conditions beaucoup plus tropicales qu’à l’accoutumée. Heureusement pour eux, Nathaniel Coxon, le propriétaire d’un salon de thé local, avait inventé un short d’apparence plus formelle qui s’arrêtait juste au-dessus du genou pour garder son personnel au frais. C’est ainsi qu’est né le bermuda.

Le défunt premier ministre britannique Winston Churchill aurait déclaré, à la suite d’une visite sur l’île en 1916, que le bermuda était un mauvais choix en matière de mode, sauf s’il venait des Bermudes.

Le bermuda est devenu à la mode aux États-Unis dans les années 1920 et 1930, car il était associé aux voyages et aux loisirs et devenait un signe de richesse. Le bermuda a été mentionné pour la première fois dans American Vogue en 1948 et, dans les années 1950, il est devenu un article de base dans la banlieue américaine.

Le bermuda, même s’il révèle une approche plus conservatrice que le short, reste un essentiel de la mode masculine contemporaine. Cette année, il s’agit d’une tendance dominante dans la mode féminine, Vogue déclarant l’été 2024 comme l’été du « bermuda nu-métal » – un bermuda ample taillé sur mesure qui tombe juste en dessous du genou et qui rappelle la mode grunge des années 90.

Toutefois, c’est au cours des années 1970 et 1980 que les hommes ont commencé à porter des shorts très courts et très serrés, sous l’influence d’une mode des vêtements « sport » dans la mode masculine et de l’engouement pour le fitness des années 1980. Cette tendance est parfaitement résumée par le look de John Travolta dans le film Perfect (1985).

A cette époque, le short était partout. En répertoriant les porteurs de shorts les plus célèbres de tous les temps, magazine GQ, distingue Elton John, photographié alors qu’il quittait l’emblématique Studio 54 de New York dans les années 1970. Mais aussi l’acteur hollywoodien Tom Selleck qui, dans son rôle de Magnum dans les années 1980, était un grand partisan des shorts moulants, bien cela lui ait valu des critiques.

Du podium à la rue, de la plage à la salle de sport, l’ourlet de plus en plus haut des shorts pour hommes fait incontestablement son retour dans la mode masculine contemporaine. Les guides de style regorgent d’articles sur la meilleure façon de porter un short, évoquant le look Mescal avec une chemise boutonnée et des mocassins.

Le raccourcissement des shorts a-t-il créé une objectivation de la cuisse masculine ? Quelle est la « bonne » longueur pour un short ? Selon la marque mondiale de mode et de médias High Snobeity, c’est une question éternelle. Apparemment, les hommes choisissent la longueur de leurs shorts selon deux facteurs en particulier : leur taille et leur confiance en eux.

Pourtant, le fait de se sentir sexy dans ce que l’on porte concerne la mode masculine autant que de la mode féminine.

La redéfinition de la masculinité dans la mode a commencé dans les années 90 avec la gamme de sous-vêtements pour hommes et les campagnes publicitaires de Calvin Klein, qui ont connu un énorme succès. L’universitaire Shaun Cole a noté que ce passage d’une mode masculine fonctionnelle à une mode plus branchée et plus sexy, incarnée par Calvin Klein, correspond à un changement culturel dans la représentation des corps masculins.

Alors pourquoi ne pas être un peu plus audacieux et combattre la chaleur grâce au port d’un short vraiment court ? Lancez-vous : cette saison, c’est à la mode !