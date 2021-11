Molnupiravir, obat oral untuk COVID sedang diuji pada manusia, seberapa efektif kerjanya?

Disclosure statement

Peter Barlow menerima dana dari Dewan Riset Medis untuk beberapa proyek, tulisan ini tidak terkait oleh hal itu. Ia sebelumnya juga menerima dana dari Chief Scientist Office (Skotlandia) pada sebuah proyek untuk menyelidiki peptida pertahanan inang sebagai terapi untuk infeksi rhinovirus (ETM/389). Ia kini menjabat sebagai ketua British Society for Immunology Inflammation Affinity Group.

Filipa Henderson Sousa does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.