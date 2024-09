Mpox : les pays africains ont déjà vaincu des épidémies : voici ce qu'il faut faire

À peine plus d'un an après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la variole n'était plus un problème de santé publique de portée internationale, celle-ci refait parler d'elle. Cette fois-ci avec une diversité de variantes, de nouveaux modes de transmission et de nouvelles populations infectées.

Dans cet entretien, Oyewale Tomori, professeur de virologie, explique pourquoi la déclaration du mpox comme urgence de santé publique est liée à l'incapacité des gouvernements africains à financer correctement les activités de surveillance de la maladie et à créer un environnement propice au travail de leurs agents de santé expérimentés. Il nous éclaire également sur ce qu'il faut faire pour stopper une épidémie, comme cela a déjà été réussi par le passé.

Quels sont les conseils de l'OMS sur la gestion du mpox ?

Le Cadre stratégique 2024-2027 de l'OMS pour l'amélioration de la prévention et de la lutte contre le mpox souligne la nécessité pour les pays de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que les mesures de surveillance, de dépistage, de traitement et de vaccination soient mises en place et intégrées à d'autres programmes de santé.

Il s'agit notamment de la surveillance des maladies, des services de santé sexuelle, de la communication sur les risques et de l'engagement communautaire, des soins de santé primaires, de la vaccination et d'autres services cliniques.

Le contrôle et l'endiguement de la flambée épidémique multi-pays de 2022-2023 en l'espace d'un an dans les pays non endémiques en dehors de l'Afrique ont été réalisés grâce à une combinaison de mesures :

la surveillance (détection et confirmation en laboratoire des cas, recherche des contacts);

l'isolement des cas;

la protection et le contrôle de l'infection;

la vaccination ciblée des personnes à haut risque.

Depuis plus d'un demi-siècle, les professionnels de la santé africains luttent contre diverses épidémies. Quelles leçons en ont-ils tiré ?

Les professionnels de la santé africains ont effectivement plus de 50 ans d'expérience dans la lutte contre les différentes épidémies de fièvre jaune, d'Ebola, de variole et de COVID-19. Ils ont acquis l'expertise et les compétences nécessaires pour prévenir la propagation des épidémies.

Il existe au moins quatre cas dans des pays africains où des épidémies ont été endiguées avant qu'elles ne deviennent des situations d'urgence préoccupantes. Ces succès ont été obtenus grâce à une surveillance renforcée, à la confirmation rapide des cas en laboratoire, à la recherche des contacts, à l'isolement des cas, ainsi qu'à des campagnes de sensibilisation visant à éviter les contacts avec les cas. Des mesures de protection et de contrôle des infections ont été prises.

À la mi-2014, l'Afrique de l'Ouest était en proie à la plus grande épidémie d'Ebola que le monde ait jamais connue. Le 20 juillet 2014, un homme infecté par le virus Ebola a atterri à Lagos, au Nigeria, une ville de 21 millions d'habitants. Les infections ont commencé à se propager immédiatement.

À la fin du mois, le premier patient était décédé, une personne infectée s'était envolée vers une autre ville et un millier de contacts avaient été exposés au virus. Et pourtant, au Nigeria, l'épidémie a pris fin en moins de trois mois. Le Nigeria a en effet empêché Ebola de se propager au niveau national, et potentiellement au niveau régional, grâce à une communication efficace, à des activités de réponse coordonnées et à un leadership dévoué.

En 2018, Ebola a traversé l'Ouganda via la frontière très fréquentée avec la République démocratique du Congo. L'Ouganda a rapidement mobilisé ses équipes d'intervention et activé son système d'intervention sanitaire d'urgence, ce qui a empêché Ebola de se propager dans le pays.

Toujours en 2018, dans une zone rurale du Kenya, une épidémie d'anthrax mortelle a été identifiée et maîtrisée grâce à un système de surveillance communautaire et à un volontaire formé qui a agi rapidement.

Par ailleurs, en 2021, les autorités sanitaires d'Akwa Ibom, au Nigeria, ont rapidement contenu, en l'espace d'un mois, une épidémie de variole . Ils y sont parvenus grâce à une collaboration étroite avec les équipes nationales d'intervention rapide, en identifiant et en corrigeant les faiblesses de l'intervention et en fournissant une formation et des recommandations pour améliorer les interventions futures.

Dans tous ces cas, aucun vaccin n'a été utilisé pour endiguer ces épidémies. Le succès de l'endiguement est dû à la mise en place rapide d'une surveillance de la maladie pour détecter, diagnostiquer, isoler et traiter les cas, ainsi qu'à la recherche des contacts au sein de communautés engagées, impliquées et sensibilisées.

Pourquoi ces leçons ne sont-elles pas appliquées ?

Il y a deux raisons principales pour lesquelles les gouvernements africains n'ont pas tiré parti de leurs ressources humaines qualifiées et expérimentées en matière de lutte contre les maladies.

Premièrement, ils n'ont pas fourni un financement adéquat et durable pour un système efficace de surveillance des maladies. Un tel système doit être soutenu par un service de laboratoire de diagnostic fiable pour la détection et la confirmation en temps utile de la fièvre jaune, d'Ebola, de la fièvre de Lassa, du choléra et d'autres maladies. Ces maladies commencent souvent par des cas sporadiques, puis se propagent et deviennent des épidémies de grande ampleur.

Deuxièmement, ils n'ont pas créé un environnement propice à la réalisation d'activités de surveillance des maladies, telles que la recherche des contacts et l'isolement des cas. La surveillance des maladies est nécessaire pour contenir les cas sporadiques.

Par exemple, lors de l'épidémie d'Ebola 2014-2016, qui a principalement touché la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone, il a fallu des mois pour identifier la maladie après l'apparition d'un premier groupe de cas en décembre 2013. Il a fallu près de trois ans pour l'endiguer et elle a fait des milliers de victimes.

L'épidémie a mis en évidence les conséquences désastreuses de la faiblesse des systèmes de santé, d'une mauvaise surveillance des maladies, d'une réponse initialement léthargique et d'un engagement communautaire inadéquat.

Il serait bien moins coûteux et plus rentable de financer un tel système que de répondre à une épidémie aux conséquences fatales.

Quel est le rôle des vaccins dans la prévention des maladies ?

Les vaccins agissent en stimulant le système immunitaire pour qu'il reconnaisse des agents pathogènes spécifiques, tels que des virus ou des bactéries, et qu'il y réagisse.

Ils sont conçus pour imiter l'infection sans provoquer la maladie elle-même, ce qui permet à l'organisme de développer une immunité contre l'agent pathogène ciblé. Les vaccins jouent un rôle essentiel dans le contrôle et la prévention des maladies épidémiques en renforçant l'immunité et en réduisant la propagation des agents infectieux.

Mais aussi importants soient-ils, les vaccins ne peuvent remplacer la mise en place rapide d'une surveillance des maladies pour détecter, diagnostiquer, isoler et traiter les cas. Il a toujours été préférable de prévenir que de guérir.

Les différentes variantes du virus mpox nécessitent-elles des réponses différentes ?

Pas vraiment. Cependant, le mode de transmission - animal-homme ou humain-homme (sexuel ou non sexuel) - déterminera le processus de prévention ou d'arrêt de la transmission et de la propagation de la maladie.

Voici deux clades (souches) avec des variantes.

Clade Ia: Ce clade est endémique en République démocratique du Congo. Elle touche principalement les enfants, avec un taux de létalité de 3,6 % en 2024. La République centrafricaine et la République du Congo figurent parmi les autres pays africains qui signaleront des flambées de Clade Ia en 2024. Le clade Ia a toujours été caractérisé par une maladie plus grave que celle associée au clade II.

Clade Ib: Elle est apparue après septembre 2023. Elle se propage par transmission interhumaine. Elle s'est rapidement propagée dans l'est de la RDC. L'épidémie a principalement touché les adultes. Elle est soutenue, mais pas exclusivement, par la transmission liée aux contacts sexuels et amplifiée dans les réseaux associés au commerce du sexe et aux travailleurs du sexe.

Depuis juillet 2024, des cas de clade Ib, liés (par leur mode d'apparition et de propagation) à la flambée dans les provinces orientales de la RDC, ont été détectés dans quatre pays voisins de la RDC qui n'avaient pas signalé de cas de variole auparavant : Burundi, Kenya, Rwanda et Ouganda.

Clade IIa : Les cas signalés au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Liberia, au Nigeria et en Afrique du Sud sont liés à la clade IIa.

Clade IIb : Ce virus est à l'origine de la flambée épidémique multi-pays qui s'est déroulée de juillet 2022 à mai 2023. En 2022, le mpox est entré dans une nouvelle phase lorsque le premier cas de la maladie non associé à un voyage en Afrique a été signalé au Royaume-Uni.

Cela a déclenché une flambée épidémique dans plusieurs pays, que l'OMS a déclarée urgence de santé publique de portée internationale en juillet 2022. Lorsqu'elle a été déclarée terminée en mai 2023, 118 pays (7 pays endémiques et 111 pays non endémiques) avaient signalé un total de 87 377 cas (1 587 dans les pays endémiques et 87 377 dans les pays non endémiques).