Muito além de Asterix: Quem eram realmente os gauleses, e por que eles foram um problema tão grande para Roma?

O ano é 50 a.C. A Gália está totalmente ocupada pelos romanos. Bem, não inteiramente. Uma pequena aldeia de gauleses indomáveis ainda resiste aos invasores.

Assim começa a série de quadrinhos Asterix, que apresenta Júlio César como o ditador do poderoso Império Romano, responsável por conquistar toda a Gália. Exceto, é claro, por um vilarejo heroico, onde Asterix, Obelix e Ideiafix estão entre os gauleses (ou cães gauleses) que frustram as infelizes legiões de Roma.

Essa é a versão dos quadrinhos.

Mas quem eram os gauleses de fato? E por que eles representavam um problema tão grande para Roma?

Os gauleses são o grupo mais famoso de povos celtas que ocuparam a maior parte das terras a oeste do rio Reno, fazendo com que essa área fosse conhecida na antiguidade como Gália.

Eles usavam longos dreadlocks loiros ou avermelhados (muitas vezes lavando o cabelo em água de cal e puxando-o para trás até a nuca), bigodes em forma de guidão nos homens, camisas coloridas e casacos listrados. Acredita-se que o etnônimo Galli derive de uma raiz celta gal-, que significa “poder” ou “habilidade”, e tem sido associado à palavra irlandesa gal, que significa “bravura” ou “coragem”.

Guerreiros temíveis

Do século V ao III a.C., as tribos celtas da Europa Central estavam entre os guerreiros mais temíveis do continente.

De seu coração, em torno do que hoje é a República Tcheca (o nome Boêmia deriva da poderosa tribo gaulesa Boii), eles conquistaram as Ilhas Britânicas, toda a França e a Bélgica (Gália propriamente dita) e partes da Espanha. Eles também conquistaram as planícies aluviais férteis do que ficou conhecido pelos romanos como Gália Cisalpina, que significa “Gália deste lado dos Alpes”.

Os gauleses chegaram a conquistar terras tão distantes quanto a atual Turquia. Os descendentes desses povos outrora poderosos ainda vivem na Irlanda (o gaélico vem da palavra gaulês), no País de Gales e na Bretanha.

Os gauleses tinham uma reputação muito guerreira. Eram altos e musculosos, de acordo com o historiador grego Diodoro Siculo, e frequentemente usavam capacetes que, às vezes, tinham chifres acoplados ou “imagens das partes dianteiras de pássaros ou animais de quatro patas”. Ele também escreveu que:

As mulheres dos gauleses não se parecem apenas com os homens em sua grande estatura, mas também são iguais a eles em coragem.

Os gauleses lutavam com longas espadas largas, lanças farpadas e carruagens puxadas por dois cavalos. Eles prendiam as cabeças decepadas de seus inimigos no pescoço de seus cavalos.

Possuidores de enormes quantidades de ouro aluvial, os nobres gauleses usavam pesados colares (conhecidos como “torcs”) de ouro maciço e consumiam quantidades incontáveis de vinho importado, enriquecendo fabulosamente os comerciantes italianos.

Seus atos de bravura eram imortalizados por poetas líricos chamados bardos, e eles davam grande importância a seus xamãs, chamados druidas, que também presidiam sacrifícios humanos regulares.

Em 387 a.C., os invasores gálicos da Gália Cisalpina saquearam Roma. Eles só não conseguiram tomar o Capitólio por causa de uma incursão hostil em suas próprias terras, o que os forçou a levantar acampamento e retornar, não sem antes cobrar um preço exorbitante em ouro dos romanos, que ficaram profundamente humilhados.

Os romanos ficaram tão impressionados com o kit militar gaulês que recorreram ao plágio em massa. A armadura icônica dos legionários republicanos romanos tinha origem celta.

Roma se reúne contra os gauleses

Em 295 a.C., os Sênones (uma tribo gaulesa) que habitavam a costa do Adriático ao sul da Gália Cisalpina faziam parte de uma aliança derrotada pela República Romana na batalha de Sentino.

Esse evento representou um momento decisivo no caminho para a hegemonia romana na península italiana.

Em 232, em meio a novas hostilidades com os gauleses cisalpinos, o político romano Caio Flamínio aprovou uma legislação que redistribuía as terras conquistadas dos sênones (após sua derrota final em 283) entre os romanos das classes mais baixas.

Para facilitar a colonização romana, Flamínio encomendou em 220 a construção da Via Flamínia, uma estrada rápida pavimentada de Roma até Rimini, às portas da Gália Cisalpina.

Temendo o mesmo destino dos sênones, os gauleses cisalpinos se uniram contra Roma, com a ajuda de alguns gauleses transalpinos.

Em 225, essa aliança se tornou forte o suficiente para invadir a Itália peninsular, devastar a Toscana e ameaçar a própria Roma.

Esse fato levou os romanos a reunir toda a mão de obra romana e italiana à sua disposição (cerca de 800 mil homens, de acordo com o antigo historiador Plínio).

Agora superiores em todos os aspectos, os romanos e seus aliados italianos derrotaram os gauleses cisalpinos em 223 e 222 a.C. O general romano Marco Cláudio Marcelo conseguiu até mesmo matar um rei gaulês em um único combate.

Os gauleses cisalpinos derrotados se juntaram ao temido general cartaginês Aníbal, que, na época, representava um grande risco para Roma e derrotou suas forças em muitas batalhas. Eles se juntaram a Aníbal em massa depois que ele cruzou os Alpes para invadir a Itália em 218 a.C.

No entanto, Aníbal não conseguiu vencer Roma e foi derrotado mais tarde. A conquista romana da Gália Cisalpina continuou após a derrota de Asdrúbal, irmão de Aníbal, no rio Metauro, em 207.

Para garantir suas ricas propriedades na Gália Cisalpina e o corredor de terra para suas províncias espanholas, os romanos primeiro conquistaram a Ligúria e, em seguida, o sul da Gália, que foi incorporada como a província da Gália Transalpina. A área foi tão completamente colonizada que ainda hoje é conhecida como La Provence (a “província”).

A guerra de interesse próprio de César contra os gauleses

Júlio César, ansioso por acumular glória e riqueza, subjugou toda a Gália em menos de uma década (de 58 a 50 a.C.).

Ele justificou essa agressão direta ao Senado e ao povo de Roma como uma guerra travada em defesa das tribos aliadas a Roma, uma espécie de ataque preventivo necessário.

Além de escravizar talvez até um milhão de gauleses, César orgulhosamente alegou ter matado bem mais de outro milhão, uma taxa de baixas impressionante considerada por Plínio, o Velho, um “erro prodigioso, mesmo que inevitável, infligido à raça humana”.

César escapou impune de um assassinato em massa porque soube explorar os sentimentos persistentes do metus gallicus, ou “medo gaulês”.

O medo romano dos gauleses foi intensificado pela Guerra Cimbria, ocorrida em anos anteriores, quando uma formidável confederação de tribos germânicas e gaulesas infligiu uma série de derrotas dispendiosas a Roma, ameaçando a própria Itália.

No entanto, Roma triunfaria no final. Sob a liderança de Gaius Marius, os romanos destruíram essas tribos na Gália Transalpina e Cisalpina em 102/101 a.C.

Transformada em uma província romana nos estágios finais dessa guerra, a Gália Cisalpina acabou se tornando tão fortemente romanizada que foi incorporada à Itália romana propriamente dita em 42 a.C.