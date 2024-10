Muitos membros do Congresso dos EUA são descendentes de proprietários de escravos: estudo demonstra o legado duradouro da escravidão

O legado da escravidão nos Estados Unidos continua sendo uma questão polêmica, com fortes divisões políticas.

Alguns argumentam que a escravidão ainda contribui para as desigualdades econômicas modernas. Outros acreditam que seus efeitos desapareceram em grande parte.

Uma maneira de medir o legado da escravidão é determinar se as riquezas desproporcionais dos escravagistas foram transmitidas aos seus descendentes atuais.

Não é fácil relacionar a riqueza de um proprietário de escravos na década de 1860 às condições econômicas atuais. Para isso, é necessário descobrir dados de um grande número de pessoas sobre a ascendência do escravocrata, a riqueza atual e outros fatores, como idade e educação.

Mas em um novo estudo, enfrentamos esse desafio concentrando-nos em um dos poucos grupos de americanos sobre os quais existem essas informações: os membros do Congresso. Descobrimos que legisladores que são descendentes de escravagistas são significativamente mais ricos do que os membros do Congresso sem ascendência de escravagistas.

Como a escravidão tornou o Sul rico

Em 1860, um ano antes da Guerra Civil, o valor de mercado dos escravos dos EUA era maior do que o de todas as ferrovias e fábricas americanas.

Na época da emancipação em 1863, o valor estimado de todas as pessoas escravizadas era de aproximadamente US$ 13 trilhões em dólares de hoje. O vale do baixo Mississippi tinha mais milionários, todos eles proprietários de escravos, do que qualquer outro lugar do país.

Alguns historiadores pós-Guerra Civil argumentaram que a emancipação devastou permanentemente as famílias proprietárias de escravos.

No entanto, mais recentemente, os historiadores descobriram que, embora o Sul tenha ficado atrás do Norte em termos econômicos imediatamente após a emancipação, muitos proprietários de escravos de elite se recuperaram financeiramente em uma ou duas gerações.

Eles conseguiram isso substituindo a escravidão por sharecropping - um tipo de servidão contratada que prendia os trabalhadores agrícolas negros em dívidas com os proprietários brancos - e promulgando leis discriminatórias Jim Crow que impunham a segregação racial.

100 descendentes de proprietários de escravos

Usando dados históricos verificados por genealogistas e dados financeiros de divulgações anuais do Congresso, examinamos os membros do 117º Congresso, que esteve em sessão de janeiro de 2021 a janeiro de 2023.

De seus 535 membros, 100 eram descendentes de proprietários de escravos, incluindo a senadora democrata Elizabeth Warren e o senador republicano Mitch McConnell.

Os legisladores cujos ancestrais eram grandes proprietários de escravos - definidos em nosso estudo como possuidores de 16 ou mais escravos - têm um patrimônio líquido médio atual cinco vezes maior do que seus pares cujos ancestrais não eram proprietários de escravos: US$ 5,6 milhões contra US$ 1,1 milhão. Esses resultados permaneceram praticamente os mesmos após a contabilização de idade, raça e educação.

A riqueza cria muitos privilégios - os meios para iniciar um negócio ou cursar o ensino superior. E transferências intergeracionais de riqueza podem permitir que essas vantagens persistam entre as gerações.

Como os membros do Congresso são um grupo altamente seleto, nossos resultados podem não se aplicar a todos os americanos. Entretanto, os resultados estão alinhados com outros estudos sobre transferências de riqueza e privilégios entre gerações nos EUA e na Europa.

A riqueza, segundo esses estudos, geralmente permanece nas famílias ricas por várias gerações. Os mecanismos para manter a riqueza incluem baixos impostos sobre o patrimônio e acesso a redes sociais e escolas de elite. A entrada fácil em empregos poderosos e a influência política também desempenham um papel importante.

Privilégio com poder

Mas os membros do Congresso não herdam apenas riqueza e vantagens. Eles moldam a vida de todos os americanos. Eles decidem como alocar fundos federais, definir taxas de impostos e criar regulamentações.

Esse poder é significativo. E para aqueles cujas famílias se beneficiaram da escravidão, ele pode perpetuar políticas econômicas que mantêm a desigualdade de riqueza.

Além da riqueza herdada, o legado da escravidão perdura nas políticas promulgadas por aqueles que estão no poder - por legisladores que podem ser menos propensos a priorizar reformas que desafiem o status quo.

A legislação de alívio da COVID-19, por exemplo, ajudou a reduzir a pobreza infantil em mais de 70% e, ao mesmo tempo, levou as desigualdades raciais na pobreza infantil a níveis historicamente baixos. O Congresso não conseguiu renovar o programa em 2022, mergulhando mais 5 milhões de crianças na pobreza, a maioria delas negras e latinas.

A privação econômica ainda vivenciada pelos negros americanos é o outro lado do privilégio desfrutado pelos descendentes dos proprietários de escravos. A riqueza familiar média dos americanos brancos hoje é seis vezes maior do que a dos americanos negros - US$ 285.000 contra US$ 45.000.

Enquanto isso, os órgãos federais que aplicam as leis antidiscriminação continuam subfinanciados. Isso limita sua capacidade de lidar com as disparidades raciais.

O caminho a seguir

À medida que as disparidades econômicas duradouras enraizadas na escravidão se tornam mais claras, um número crescente de estados e municípios está avaliando alguma forma de compensação prática e financeira para os descendentes de pessoas escravizadas.

No entanto, pesquisas mostram que a maioria dos americanos se opõe a essas reparações pela escravidão. Da mesma forma, o Congresso debateu muitas vezes as reparações pela escravidão mas nunca aprovou um projeto de lei.

No entanto, há outras maneiras de melhorar as oportunidades para populações historicamente desfavorecidas que poderiam obter apoio bipartidário.

A maioria dos americanos, tanto conservadores quanto liberais, apoia o aumento do financiamento para a triagem de riscos ambientais, que avalia o impacto potencial de um projeto proposto. Eles também são a favor de limites para aumentos de aluguel, melhor financiamento de escolas públicas e aumento de impostos sobre os ricos.

Essas medidas ajudariam a desmantelar as barreiras estruturais que perpetuam as disparidades econômicas. E o papel do Congresso aqui é fundamental.

Os membros do Congresso não têm responsabilidade pessoal pelas ações de seus antepassados. Mas eles têm a oportunidade de lidar tanto com os legados de injustiças passadas quanto com as desigualdades atuais.

Ao fazer isso, eles podem ajudar a criar um futuro em que a história ancestral não determine o destino econômico.