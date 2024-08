Mycoses, ampoules… En été, prenez soin de vos pieds !

En été nos pieds sont mis à rude épreuve, entre la chaleur qui favorise la transpiration, la fréquentation de piscines bondées ou de douches publiques, ou le port de sandales ou de chaussures pas toujours adaptées… Autant de facteurs qui peuvent favoriser la survenue d’ampoules ou de mycoses. Voici quelques petits conseils pour prendre soin de ces organes indispensables…

Deux types d’infections fongiques.

Les champignons peuvent causer des infections qui, si elles ne sont pas correctement soignées, sont susceptibles de dégénérer en maladies graves. Or, l’été est la saison idéale pour que ces microscopiques opportunistes s’installent sur nos pieds, car ils prospèrent tout particulièrement dans les environnements chauds et humides. Avant tout, il faut savoir que les infections fongiques qui touchent nos pieds se classent en deux catégories, selon qu’elles affectent la peau ou les ongles.

Lorsqu’un champignon s’attaque à la peau, on parle de dermatophytose, une maladie également connue sous le nom de pied d’athlète (tinea pedis). Il s’agit de la pathologie fongique la plus courante affectant les pieds. Elle est due à des dermatophytes, des champignons filamenteux faiblement virulents, qui décomposent et utilisent la kératine, une protéine qui constitue la couche externe de la peau (la couche cornée de l’épiderme), ainsi que les ongles et les cheveux. Généralement localisée entre les orteils, cette infection se traduit par des démangeaisons intenses, des rougeurs, des desquamations, des douleurs et, parfois, des ampoules et l’émission de mauvaises odeurs.

Le second type d’infection qui peut s’en prendre à nos pieds est l’onychomycose. Elle déforme les ongles, qui deviennent épais, fragiles et cassants, et prennent une couleur vert-jaunâtre. Elle provoque également de mauvaises odeurs et parfois des douleurs, dues à l’épaississement des ongles. Le principal responsable de cette affection est également un dermatophyte, le champignon Trichophyton rubrum. Toutefois, d’autres genres de dermatophytes, ainsi que des levures et moisissures non-dermatophytes, peuvent aussi provoquer des onychomycoses.

Quelles précautions prendre pour tenir les champignons à distance ?

Il est important de veiller à l’hygiène de ses pieds, et de porter, lorsque l’on remet ses chaussures, des chaussettes en fibres naturelles ou techniques (fabriquées avec des tissus qui gardent les pieds secs, frais et bien ventilés). Il faut veiller à les changer quotidiennement, voire plusieurs fois par jour si nos pieds transpirent beaucoup, afin d’éviter l’accumulation d’humidité, car les champignons se propagent plus facilement lorsque leur environnement est chaud et humide. En cas d’excès de transpiration, il est conseillé d’utiliser des antitranspirants.

Parmi les autres recommandations pour prendre soin de ses pieds en été, il faut :

éviter de marcher pieds nus dans des lieux publics comme les piscines, les douches et les gymnases, car dans ces endroits très fréquentés le risque de contamination est plus élevé ;

utiliser des chaussures appropriées à chaque activité – de préférence dans des matériaux qui permettent d’évacuer la transpiration ;

éviter l’usage prolongé de chaussures fermées lorsqu’il fait chaud et humide, et plutôt préférer des sandales ou des tongs.

Si un traitement est nécessaire, consultez un spécialiste

Si malgré toutes vos précautions, vous avez contracté une infection fongique, il faut éviter de la transmettre à d’autres, et limiter également l’autocontamination. La première chose à faire est de consulter un médecin, afin qu’il vous prescrive un traitement approprié.

Il peut s’agir dans un premier temps de crèmes ou de gels antifongiques pour traiter la peau, ou de vernis si vos ongles sont touchés. Parmi les principes actifs employés, citons le ciclopirox à 8 %, le clotrimazole, la terbinafine et le miconazole, entre autres.

Lorsque l’infection est plus grave ou persiste dans le temps, des antifongiques oraux peuvent être prescrits (fluconazole, itraconazole ou terbinafine, par exemple). Ceux-ci nécessitent un suivi médical, en raison de leurs effets secondaires.

Chaussures d’été, hygiène et protection solaire

Les champignons ne sont pas les seuls à causer des dommages à nos pieds en été. Cette saison est synonyme d’activités de plein air, qui mettent souvent à l’épreuve nos membres inférieurs. Paddle-tennis, la randonnée… Quel que soit le sport que vous pratiquez, il est important de porter des chaussures adaptées, ainsi que des chaussettes qui absorberont l’humidité et réduiront les frottements, afin de limiter le risque d’ampoules et la probabilité que se développe une infection.

Pour finir, quelques conseils supplémentaires :

Examinez et lavez vos pieds quotidiennement à l’eau et au savon, puis séchez-les minutieusement, en portant une attention particulière aux espaces situés entre les orteils, qui sont des zones idéales pour les champignons ;

Hydratez vos pieds, grâce à une crème hydratante dédiée, contenant 10 % d’urée (si le pourcentage est plus important, l’hydratation en pâtira et la crème n’aura plus les effets escomptés) ;

Protéger vos pieds du soleil : lorsque vous appliquez de la crème solaire sur votre corps, pensez à en mettre aussi sur le coup de pied et le dessus des orteils, pour éviter les coups de soleil.

Veiller à maintenir ses pieds en bon état n’est pas qu’une question d’esthétique ou de confort : tout problème qui les affecte peut rapidement finir par affecter sérieusement la qualité de vie…