Napoleão disparou mesmo contra as pirâmides? Um historiador explica a verdade por detrás das lendas do filme biográfico de Ridley Scott

Os realizadores de longas-metragens históricas enfrentam uma tarefa difícil. Como é que podem tornar as personagens familiares ao público sem as reduzir a caricaturas? Como podem garantir que o conhecimento do resultado - batalhas ganhas ou perdidas, impérios construídos e depois arruinados - não faz com que a história pareça estar a escrever-se a si própria?

O realizador Ridley Scott não é um historiador e, presumivelmente, quer entreter mais do que esclarecer. Mas o problema da verdade histórica é interessante.

Não é fácil conhecer o “verdadeiro” Napoleão. Há uma versão reconhecível dele - o general confiante e adorado pelas suas tropas, o instintivo tático militar que podia funcionar em vazio durante dias seguidos, o seu olhar severo e algo petulante. Mas muito disto é o produto de camadas de narrativas históricas, acumuladas pelo trabalho de gerações de artistas, jornalistas e memorialistas - e, claro, do próprio Napoleão.

O espetacular filme mudo de Abel Gance, “Napoleão” (1927), por exemplo, traçou a vida e a carreira de Napoleão até à sua partida como general militar para a campanha italiana em 1796. Numa cena, um forte nevão de inverno interrompe as aulas no colégio militar de Napoleão. Os rapazes correm para o exterior para brincar e, inevitavelmente, começam a atirar bolas de neve uns aos outros. A cena mostra um Napoleão muito jovem a emergir como um comandante natural, dirigindo o combate como se estivesse no campo de batalha.

No entanto, a veracidade deste momento assenta sobretudo num único relato - as memórias de um dos amigos de infância de Napoleão, Louis de Bourrienne, que frequentou a mesma escola. O autor foi mais tarde empregado de Napoleão, que o despediu por desvio de fundos em 1802.

Muitos anos mais tarde, em 1829, Louis de Bourrienne escreveu um livro de memórias, na esperança de tirar partido do apetite popular por histórias autênticas do grande general. O que pensamos saber sobre o “verdadeiro” Napoleão é muitas vezes filtrado através de relatos parciais e egoístas como este.

Aqui estão os factos e as lendas por detrás de algumas das principais cenas do novo filme biográfico de Napoleão de Ridley Scott.

Napoleão coroou-se a si próprio?

Napoleão esforçou-se muito para criar a sua imagem de governante benigno e homem do povo, recorrendo frequentemente ao talento de artistas para o fazer.

Mais notoriamente, Jacques-Louis David foi encarregado de produzir uma série de grandes pinturas que retratam a coroação de Napoleão na Catedral de Notre Dame, em Paris, em dezembro de 1804. Na mais famosa, vemos Napoleão colocar uma coroa na cabeça da nova Imperatriz Josefina, enquanto um relutante Papa Pio VII observa.

Num espantoso ato de arrogância, Napoleão já tinha, de facto, colocado uma coroa na sua própria cabeça, embora a pintura a óleo o mostre apenas com folhas de louro para significar os seus triunfos marciais. O que o filme de Scott retrata é a magnificência das pinturas a óleo, que mostravam Napoleão e a sua imperatriz sob uma luz muito lisonjeira, e não a cerimônia de coroação propriamente dita.

A sua relação com Josefina

Não há dúvida de que Napoleão sentia uma profunda paixão por Marie Joséphe Rose de la Pagerie - conhecida por ele como Joséphine - com quem casou em 1796, numa altura em que a sua carreira militar estava em ascensão. No entanto, a sua representação no filme de Ridley Scott como uma jovem sedutora é provavelmente mais um cliché sexista do que a indubitável segurança de Joséphine.

Ela era seis anos mais velha do que Napoleão, viúva e mãe de dois filhos pequenos quando se conheceram, e os sentimentos românticos do jovem general eram aparentemente mais fortes do que os dela. Durante a campanha, escreveu-lhe praticamente todos os dias, com a caneta por vezes a furar o pergaminho, tal era a força das suas emoções. No entanto, algumas dessas cartas ficaram por abrir.

A sua relação era tão tumultuosa como apaixonada e ambos os cônjuges tiveram vários casos. No entanto, quando Napoleão instigou o divórcio em 1809, por falta de um herdeiro, este foi surpreendentemente amigável. A Imperatriz conservou o seu título imperial até à sua morte em 1814 e foi-lhe permitido continuar a viver no Château de Malmaison.

Napoleão esteve presente na execução de Maria Antonieta?

O outono de 1793 foi especialmente atarefado para Napoleão, dado o seu papel cada vez mais importante no Cerco de Toulon. Os rebeldes federalistas tinham entregue a frota francesa ao almirante britânico Samuel Hood e o jovem oficial de artilharia comandou a operação que acabou por a reconquistar.

Por conseguinte, é altamente improvável que se tenha aventurado a ir a Paris em outubro para estar entre a multidão que assistiu à execução da rainha Maria Antonieta.

No entanto, numa carta ao seu irmão mais velho, José, Napoleão afirma ter testemunhado o assalto ao Palácio das Tulherias por uma multidão furiosa de manifestantes republicanos, em junho de 1792. Isso revoltou-o.

Napoleão disparou mesmo contra as pirâmides?

Napoleão iniciou a sua campanha no Egito em 1798. O legado cultural da campanha pode ser visto na secção de Egiptologia do Louvre. Mas também foi palco de atrocidades.

A certa altura, vários milhares de soldados otomanos foram fuzilados ou lançados ao mar por ordem de Napoleão, em vez de serem feitos prisioneiros. Não é preciso inventar armadilhas de gelo ou que Napoleão ordene aos seus homens que disparem contra as pirâmides, como faz o filme biográfico de Ridley Scott, para transmitir o seu desprezo insensível pela vida.

Foi o rumor de que teria mandado envenenar as suas próprias tropas atingidas pela peste na cidade de Jafa que acabou por manchar a reputação de Napoleão no início do século XIX. A história manteve-se, por mais brilhante que tenha sido a resposta do artista Antoine-Jean Gros, a quem Napoleão encomendou, em 1804, uma pintura diferente.

O filme de Ridley Scott não representa o passado, mas sim versões dos contos e imagens que retratam Napoleão e que o tornaram conhecido desde a sua própria vida - muitos dos quais foram criados pela sua própria mão.