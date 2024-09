Neandertais: um corpo encontrado na França revela que não havia uma, mas ao menos duas linhagens na época de sua extinção

O cenário parecia simples e bem estabelecido. Os últimos neandertais estavam se retirando após a chegada dos humanos modernos (Homo sapiens) à Europa entre 40 mil a 45 mil anos atrás. Esses últimos neandertais eram representados por uma população singular e altamente homogênea que a genética havia reconhecido em toda a Europa, na Espanha, França, Croácia, Bélgica e Alemanha. Os estudos genéticos eram inequívocos: uma única população com uma biologia altamente homogênea abriria caminho para os recém-chegados sapiens. Em alguns milênios, em algum lugar entre 45 mil e 42 mil anos atrás, a coabitação das duas espécies humanas levaria à substituição dessa população neandertal europeia.

Na quarta-feira, 11 de setembro, nossa equipe na Caverna Mandrin anunciou na revista Cell Genomics uma descoberta que reformula radicalmente nosso conhecimento sobre os últimos neandertais. Desta vez, estamos falando da descoberta de um corpo de neandertal. O primeiro na França desde 1978. Foi nessa mesma caverna que, em 2022, foi descoberta a mais antiga migração de sapiens na Europa.

E, entre 2022 e 2023, três publicações científicas internacionais de nossa equipe de pesquisa desafiariam nossas concepções desse momento singular da história humana, redefinindo não apenas o tempo de chegada dessas populações sapiens, mas também redesenhando seu conhecimento técnico, estabelecendo suas origens no Levante Mediterrâneo e propondo uma profunda redefinição desse momento único da história europeia.

E se a história das populações sapiens na Europa tivesse que ser completamente repensada?

Uma linhagem totalmente desconhecida

Nosso estudo vai além de simplesmente anunciar a notável descoberta de um corpo neandertal. Ele apresenta os resultados de quase dez anos de pesquisa sobre esse corpo, revelando a existência de uma linhagem neandertal totalmente desconhecida dentro das últimas populações neandertais da Europa, mudando profundamente nossa compreensão dessa população humana na época de sua extinção.

Os primeiros dentes foram descobertos em 2015. Eles estavam no chão, na entrada da caverna, mal cobertos por algumas folhas. É um pouco como encontrar um Neandertal em uma caminhada por uma colina… O corpo pertence à ocupação arqueológica mais recente da Caverna Mandrin, datada entre 42 mil e 45 mil anos atrás. Esses níveis arqueológicos estão diretamente alinhados com o solo atual na entrada da caverna. Entretanto, esses primeiros dentes aparecem em uma areia frágil. A menor pincelada corre o risco de mover os preciosos restos, tornando impossível identificar sua posição precisa no solo.

Na época, decidi remover o corpo com uma pinça. Grão de areia após grão de areia. A operação durou nove anos. E ainda não foi concluída. A enorme quantidade de trabalho realizado no campo permitirá que os menores restos mortais sejam recuperados em sua posição original. Um número crescente de pesquisas tridimensionais permitiu que nossa equipe reconstruísse gradualmente a posição muito precisa de cada um dos restos mortais no solo.

Até o momento, foram encontrados 31 dentes, ossos da mandíbula, fragmentos de crânio, falanges e milhares de ossos minúsculos pertencentes ao nosso neandertal apelidado de Thorin, em homenagem aos escritos e ao pensamento de J.R.R. Tolkien, sendo Thorin um dos últimos reis anões sob a montanha e o último de sua linhagem. Quanto ao Thorin de Mandrin, um dos últimos neandertais, por que o corpo de Thorin estava deitado na entrada da caverna? Como ele pode ter sido preservado por dezenas de milênios? Como o corpo chegou até nós? Ele foi enterrado?

Perguntas estonteantes

O que fazer quando você se depara com um corpo de neandertal? Especialmente quando já se passou quase meio século desde que tal descoberta foi feita na França? Muito mais profundamente, “The last neanderthal” (“O último neandertal”) expôs as inúmeras questões que surgem em torno da própria noção da extinção da Humanidade, uma noção que nos deixa tontos e que não sabemos realmente como questionar. Como poderíamos? Será que o neandertal se extinguiu como os dinossauros após uma convulsão natural que varreu todo o seu Universo?

Teorias sobre os neandertais ligadas a mudanças climáticas, explosões vulcânicas, radiação cósmica ou epidemias devastadoras floresceram nos últimos anos. Mas, em minha opinião, não é assim que os seres humanos morrem. Para entender essa equação surpreendente do sapiens substituindo os neandertais, precisamos, antes de mais nada, entender o que eram os neandertais. E o que é o sapiens. E a natureza das duas criaturas - em muitos aspectos, o sapiens também é um enigma notável - nos foge profundamente.

Voltemos a Thorin e aos últimos neandertais. O estudo publicado na Cell Genomics, do qual sou codiretor com Tharsika Vimala e Martin Sikora, geneticistas populacionais da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, e Andaine Seguin-Orlando, paleogenomista da Universidade de Toulouse, revela o impensável: a população de Thorin pertence a uma linhagem neandertal até então desconhecida entre os neandertais que supostamente povoaram a Europa nos últimos milênios de sua existência.

Embora essas populações neandertais na Europa apresentem um alto grau de homogeneidade genética, a população Thorin teria sido separada dos neandertais clássicos por mais de 50 milênios. Não houve intercâmbio genético direto entre a população Thorin e os neandertais clássicos europeus desde o 105º milênio AEC até a extinção dessas populações! Uma divergência profunda. Inesperada. A pesquisa genética tornou possível reposicionar essa história singular precisamente no tempo, mostrando o incrível isolamento dessas populações e o momento distante de sua divergência.

Além disso, a equação sapiens/neandertal na Europa precisa ser radicalmente repensada. Nesse momento surpreendente em que uma população humana substitui a outra, não há mais dois protagonistas, mas pelo menos três. E talvez mais, com as análises genéticas de Thorin revelando a existência de uma linhagem fantasma, outra população neandertal, ainda desconhecida, que parece ter vagado pela Europa na mesma época.

Mas como podemos imaginar processos de isolamento entre populações humanas ao longo de 50 milênios, quando essas populações estão localizadas a menos de duas semanas de caminhada uma da outra? E, no entanto, é com isso que Thorin está nos confrontando. Os processos evolutivos, culturais e sociais que seriam impensáveis se os transpuséssemos para as populações sapiens como as conhecemos pela antropologia cultural, história e arqueologia. Parece haver algo que distingue profundamente as formas de estar no mundo dos neandertais e dos sapiens. Algo muito mais profundo do que simples questões culturais ou territoriais, que nos coloca frente a frente com o enigma do neandertal e, provavelmente, com nossa incapacidade de chegar a um acordo com formas de ser humano que estão tão distantes de nós.

Ao mesmo tempo, nosso estudo revela que Thorin tem ligações com outro neandertal localizado a 1.700 km de distância, no Rochedo de Gibraltar. Esse crânio, descoberto em meados do século XIX, teve parte de sua genética revelada em 2019. Ele foi considerado um neandertal antigo que viveu de 80 a 100 milênios atrás, mas revelamos que esse neandertal de Gibraltar, apelidado de Nana, datava exatamente do mesmo período que Thorin, nos últimos milênios de existência dessas populações.

E agora tudo tem que ser reescrito. Repensar o primeiro sapiens, sua relação não com os neandertais, mas com populações biologicamente altamente diferenciadas e que, embora culturalmente particularmente diversas, poderiam se extinguir sem mudar nada em suas formas milenares de conceber o mundo.

A criatura morreria, permanecendo o que sempre foi. Como um experimento humano sem futuro. Então, como estes humanos morrem? A busca continua, e a história se torna cada vez mais fascinante…

Leitura adicional: em maio de 2023, Ludovic Slimak publicou “O último neandertal” com Odile Jacob. O livro acompanha passo a passo a investigação sobre a descoberta desse corpo.