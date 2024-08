Novo estudo revela que Pedra do Altar de Stonehenge veio de um lugar inesperadamente distante

Durante os solstícios, milhares de pessoas se reúnem em Stonehenge, na planície de Salisbury, Inglaterra, para celebrar o alinhamento astronômico do monumento. O ponto focal dessas festividades é a Pedra do Altar - a laje de arenito de seis toneladas deitada no centro de Stonehenge.

A antiga sociedade que construiu esse monumento, de entre 3.100 a 1.600 AEC, não deixou nenhum registro escrito. Mas os próprios blocos de construção de Stonehenge podem nos ajudar a entendê-lo melhor. Esses blocos, ou megálitos, são divididos em duas categorias principais: pedras de sarsen e pedras azuis. A Pedra do Altar é a maior pedra azul.

Algumas pedras azuis provavelmente foram extraídas de Mynydd Preseli, no País de Gales, a mais de 220 km de Stonehenge, enquanto as pedras sarsen foram extraídas localmente da planície de Salisbury.

A origem da Pedra do Altar, no entanto, permaneceu enigmática. Trabalhos recentes levantaram dúvidas sobre a crença de longa data de que ela também veio do País de Gales.

Então, de onde vem a Pedra do Altar? E como ela foi transportada para o sul da Inglaterra? Para responder a essa pergunta, analisamos os grãos minerais que compõem a Pedra do Altar. Nossos resultados estão agora publicados na revista Nature - e parece que a Pedra do Altar veio de um lugar inesperadamente distante: a Escócia.

O DNA das rochas

No amanhecer do verão no Hemisfério Norte, a Pedra do Altar é iluminada diretamente pela luz do Sol. Já no dia mais curto do ano, o Sol poente de inverno lança seus últimos raios sobre ela. Podemos imaginar uma cena semelhante em Stonehenge nos tempos antigos, quando os britânicos pré-históricos a usavam para dar as boas-vindas à promessa de dias mais longos de primavera e colheitas futuras.

Entretanto, além desse calendário celestial embutido, como ou por que o monumento foi construído permanece um mistério.

Os seres humanos são feitos de DNA, que revela nossa herança, nossos ancestrais, onde nossa família viveu, o que podemos ter comido e os eventos pelos quais passamos.

Assim como o DNA, a Pedra do Altar contém uma vasta gama de grãos minerais que contêm informações sobre seu nascimento (cristalização) e história subsequente (transporte e metamorfismo).

Em nosso estudo, datamos os grãos minerais chamados zircão, rutilo e apatita na Pedra do Altar. Como nenhuma retirada de amostras da Pedra do Altar é permitida atualmente, usamos fatias finas da pedra coletadas durante escavações arqueológicas no passado.

Assim como um teste de DNA pode nos dizer de onde são nossos ancestrais, os grãos da Pedra do Altar têm idades específicas e características químicas que nos permitem identificar sua rocha de origem. Fazemos isso comparando esses detalhes com rochas de outros lugares.

As características de comparação nos dizem que encontramos a fonte dos grãos da Pedra do Altar: as rochas sedimentares da Bacia de Orcadian, no nordeste da Escócia, foram as que apresentaram a correspondência mais próxima.

As Montanhas Grampian e as Terras Altas do Norte lançaram pequenos pedaços de rocha, ou grãos detríticos, em direção à Bacia de Orcadian desde cerca de 400 milhões de anos atrás. Essas rochas em erosão transmitiram seu “DNA” único e rastreável ao arenito que acabou sendo selecionado como a Pedra do Altar.

O coração escocês de Stonehenge

Atualmente, o nordeste da Escócia e as Ilhas Orkney são escassamente povoados, mas isso era diferente no passado. Sítios arqueológicos como Skara Brae, Maeshowe e o Ring of Brodgar, no topo de uma paisagem ritual em Orkney, sugerem que o nordeste da Escócia era um centro de população, cultura e comércio neolíticos.

Uma origem escocesa para a Pedra do Altar levanta questões fascinantes sobre a conectividade e a capacidade tecnológica da Grã-Bretanha pré-histórica.

Uma rede de comércio de ferramentas de pedra extraída é encontrada em toda a Grã-Bretanha, Irlanda e Europa continental. Por exemplo, um saddle quern, uma grande ferramenta pré-histórica de moagem de pedra, foi descoberto em Dorset e determinado como sendo da Normandia, na França.

Como a Pedra do Altar chegou a Stonehenge?

Embora alguns acreditem que as pedras azuis galesas possam ter sido carregadas por geleiras em direção a Stonehenge, esse transporte parece improvável para a Pedra do Altar.

Durante as eras glaciais passadas, vastas paredes de gelo se deslocaram para o norte, das montanhas da Escócia em direção à Bacia de Orcadian, transportando rochas para ainda mais longe da Planície de Salisbury.

Mas os britânicos do Neolítico eram hábeis marinheiros. Tinham de ser, pois a Grã-Bretanha pré-histórica era densamente arborizada e montanhas, vales e estuários formidáveis teriam representado grandes barreiras para o transporte de cargas para o sul.

Devido a esses obstáculos, o transporte terrestre teria se mostrado praticamente impossível para levar a Pedra do Altar da Escócia para a planície de Salisbury. Acreditamos que é provável que os construtores de Stonehenge tenham transportado a Pedra do Altar por barco.

Isso não seria sem precedentes. Os restos do Hanson Log Boat fornecem evidências do transporte fluvial de blocos de arenito moldados já em 1500 AEC.

A pergunta que não pode ser respondida é: por que as pessoas escolheram a Pedra do Altar? Por que transportar um bloco de arenito cinza-esverdeado e monótono de seis toneladas por mais de 650 km desde a Escócia?

Há muito tempo os seres humanos buscam a pedra perfeita para a construção. Esse desejo continua até hoje.

A socialite americana Kim Kardashian gastou milhares de dólares em um luxuoso mármore dourado Calacatta da Itália para sua mansão em Los Angeles. Para nós, essa escolha é, sem dúvida, extravagante, talvez incompreensível, já que havia pedras locais disponíveis.

Talvez o britânico neolítico médio tivesse a mesma opinião sobre a Pedra do Altar. Ou talvez haja um motivo mais mundano. Talvez a rocha estivesse adequadamente fraturada, permitindo fácil extração e transporte por meio de rotas marítimas próximas.