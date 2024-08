O que é mpox? Microbiologista explica o que se sabe sobre esse primo da varíola

Em 14 de agosto de 2024, a Organização Mundial da Saúde declarou a mpox uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Foram registrados mais de 15.600 casos e mais de 530 mortes na República Democrática do Congo e em países vizinhos na África. A doença já havia causado um surto global de 2022 a 2023.

A varíola - anteriormente chamada de varíola do macaco - não é uma doença nova. O primeiro caso humano confirmado foi em 1970, quando o vírus foi isolado de uma criança com suspeita de varíola na República Democrática do Congo (RDC). Embora geralmente leve, a varíola ainda pode causar doenças graves. As autoridades de saúde estão preocupadas com a possibilidade de surgirem mais casos com o aumento das viagens.

Sou um pesquisador que trabalha em laboratórios médicos e de saúde pública por mais de três décadas, especialmente na área de doenças de origem animal. O que exatamente está acontecendo no surto atual e o que a história nos diz sobre a mpox?

Um primo da varíola

A varíola é causada pelo vírus monkeypox, que pertence a um subconjunto de vírus da família Poxviridae chamado Orthopoxvirus. Esse subconjunto inclui os vírus da varíola, vacina e ‘cowpox’ (varíola bovina). Embora não se conheça um reservatório animal para o vírus da varíola do macaco, suspeita-se que os roedores africanos desempenhem um papel na transmissão. O vírus monkeypox foi isolado apenas duas vezes de um animal na natureza. Atualmente, os testes de diagnóstico para o mpox estão disponíveis apenas nos laboratórios da Response Network nos EUA e em todo o mundo.

O nome “varíola do macaco” vem dos primeiros casos documentados da doença em animais em 1958, quando dois surtos ocorreram em macacos mantidos para pesquisa. Entretanto, o vírus não passou dos macacos para os seres humanos, nem os macacos são os principais transmissores da doença.

Epidemiologia

Desde o primeiro caso humano relatado, o mpox foi encontrado em vários outros países da África central e ocidente, com a maioria das infecções na RDC. Casos fora da África foram associados a viagens internacionais ou a animais importados, inclusive nos EUA e em outros lugares.

Os primeiros casos relatados de mpox nos Estados Unidos foram em 2003, em um surto no Texas ligado a um carregamento de animais de Gana (país da África Ocidental). Também houve casos associados a viagens em julho e novembro de 2021, em Maryland (EUA). O surto de mpox que começou em maio de 2022 está em andamento.

Como a mpox está intimamente relacionada à varíola (humana), a mesma vacina pode oferecer proteção contra a infecção por ambos os vírus. Entretanto, como a varíola foi oficialmente erradicada, as vacinações de rotina contra ela, para a população geral dos EUA, foram interrompidas em 1972. Por esse motivo, a varíola tem aparecido cada vez mais em pessoas não vacinadas.

Transmissão

O vírus pode ser transmitido por meio do contato com uma pessoa ou animal infectado ou com superfícies contaminadas. Normalmente, o vírus entra no corpo por meio de lesões na pele, inalação ou membranas mucosas dos olhos, nariz ou boca. Os pesquisadores acreditam que a transmissão entre humanos ocorre principalmente através da inalação de grandes gotículas respiratórias, em vez de contato direto com fluidos corporais ou contato indireto por meio de roupas.

As autoridades de saúde estão preocupadas que o vírus possa estar se espalhando sem ser detectado por meio da transmissão comunitária, possivelmente através de um novo mecanismo ou rota. Onde e como as infecções estão ocorrendo ainda são questões em investigação.

Sinais e sintomas

Depois que o vírus entra no corpo, ele começa a se replicar e a se espalhar via corrente sanguínea. Os sintomas, geralmente, não aparecem até uma ou duas semanas após a infecção.

A mpox produz lesões cutâneas semelhantes às da varíola, mas os sintomas costumam ser mais brandos, e semelhantes aos da gripe, no início, variando de febre e dor de cabeça a falta de ar. Um a dez dias depois, pode aparecer uma erupção cutânea nas extremidades, na cabeça ou no tronco, que acaba se transformando em bolhas cheias de pus. De modo geral, os sintomas duram de duas a quatro semanas, enquanto as lesões cutâneas costumam cicatrizar entre 14 e 21 dias.

Embora a varíola seja rara e geralmente não fatal, uma versão da doença mata cerca de 10% de pessoas infectadas. Acredita-se que a forma do vírus que está circulando atualmente seja mais branda, com uma taxa de mortalidade de menos de 1%.

Vacinas e tratamentos

O tratamento para o mpox tem como foco principal o alívio dos sintomas. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla americana), não há tratamentos disponíveis para curar a infecção por varíola.

As evidências sugerem que a vacina contra a varíola pode ajudar a prevenir infecções por varíola e diminuir a gravidade dos sintomas. Uma vacina conhecida como Imvamune or Imvanex é licenciada nos EUA para prevenir a mpox e a varíola.

A vacinação após a exposição ao vírus também pode ajudar a diminuir as chances de doença grave. Atualmente, o CDC recomenda a vacinação contra a varíola somente para pessoas que foram, ou provavelmente serão, expostas à varíola. Pessoas imunocomprometidas correm alto risco.

Esta é uma versão atualizada de um artigo publicado originalmente em 20 de maio de 2022.