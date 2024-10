O que o fenômeno Pablo Marçal ensina sobre o novo cenário político brasileiro

Mesmo fora da votação do segundo turno para a Prefeitura de São Paulo, marcada para o próximo domingo 27 de outubro, o candidato Pablo Marçal (PRTB) será reconhecido como o grande fenômeno político destas eleições. Que merece ser observado para além dos resultados eleitorais imediatos que obteve, e dos desvios éticos antigos e recentes.

Em consequência da divulgação, pouco antes do primeiro turno no final de setembro, de um laudo forjado acusando seu adversário, Guilherme Boulos (PSOL), de ser usuário de drogas, o candidato poderá se tornar inelegível em futuros pleitos. Ainda assim, uma parcela considerável da população se sentiu representada pela figura do ex-coach e seu discurso que alinha aspectos religiosos, disciplina militar e métodos de desenvolvimento pessoal.

A emergência de Marçal evidencia que há mais espaços, anseios e públicos em disputa no eleitorado brasileiro a serem identificados. É necessário analisar essa nova dinâmica no cenário político neste momento em que identidades e narrativas estão em transformação.

A presença e atuação de Marçal no campo chamado de nova direita, extrema direita ou direita populista no Brasil revela, por exemplo, que parte desse segmento evoluiu para um posicionamento mais autônomo em relação ao ex-capitão Jair Bolsonaro (PL). Vê-se que há oportunidades para novas lideranças que possam, inclusive, contrariar o ex-presidente.

Diferente de outros atores políticos que se distanciaram de Bolsonaro, moderando seu discurso e se deslocando para o centro (como o ex-juiz Sérgio Moro, os ex-deputados Alexandre Frota e Joice Hasselmann e o ex-governador de São Paulo João Doria), Marçal radicalizou. Ele dobrou a aposta no radicalismo antissistema, muitas vezes indo além do próprio bolsonarismo no que diz respeito à rejeição das instituições estabelecidas. E, obviamente, divulgou suas posições por meio de uma muito bem montada estrutura de redes sociais. Esses elementos fizeram toda a diferença para que Marçal pudesse sobreviver e ter vida própria além de Bolsonaro.

O ex-coach se distingue das outras figuras da direita brasileira por fundamentar seu discurso na fusão de três pilares: a religiosidade evangélica calçada na teologia da prosperidade, o desenvolvimento pessoal orientado para o empreendedorismo (que, no universo coach, mistura elementos de pseudociências como a PNL e exercícios práticos de tradições da psicologia) e a ética militar. Esse trio de influências cria uma narrativa onde a fé, a disciplina rígida e o desenvolvimento pessoal constituem a fórmula para a prosperidade.

O candidato escancarou também que o eleitor evangélico não segue cegamente a indicação política de seus pastores. Mesmo com todo o esforço de lideranças religiosas de grandes igrejas, as pesquisas identificaram que boa parte dos evangélicos se recusou a apoiar Ricardo Nunes (MDB) e preferiu Marçal.

Neste aspecto, novamente, Marçal se apresentou como o mais genuíno representante do segmento religioso cristão. O atual prefeito e candidato Nunes é católico, enquanto Marçal é evangélico. Para se afirmar, o ex-coach utilizou vários elementos da linguagem e da visão de mundo evangélica em sua campanha. Ele anunciou que estava fazendo jejum, citou muitos versículos bíblicos, comparou-se a personagens da Bíblia e alinhou-se a bandeiras evangélicas, como a oposição à “ideologia de gênero” e o aborto.

Prosperidade, disciplina militar e religião

O movimento religioso criado por Marçal, denominado Quartel-General do Reino (QGR), não é definido como uma igreja, mas sim como uma espécie de comunidade que se reúne em células, gerando uma estrutura menos hierárquica e mais descentralizada. Essa configuração permite uma conexão mais íntima com seus seguidores.

As reuniões ocorrem em salões, casas, associações e espaços improvisados. Esse formato também dispensa a necessidade de um grande público para que os encontros sejam viáveis. Ao contrário do que acontece com os templos gigantescos, que possuem alto custo e, se vazios, geram imagens desastrosas em termos de marketing.

A partir dos seus Quartéis-Generais do Reino, Marçal afirma e propaga uma forma inovadora de religiosidade e prática política, em que a ligação direta com Deus e a responsabilidade pessoal são enfatizadas, sem a necessidade de intermediários tradicionais, como pastores. Essa visão desafia o status das lideranças evangélicas estabelecidas, criando tensões no campo religioso brasileiro.

O posicionamento agressivo do pastor-empresário e político Silas Malafaia, que durante a campanha e principalmente após o primeiro turno das eleições atacou todo o campo bolsonarista que não condenou veementemente Marçal, é um forte sinal de que as lideranças religiosas institucionalizadas se sentem ameaçadas pelo surgimento de um tipo de religiosidade que disputa com as velhas lideranças o próprio mercado religioso.

O caráter militar de Marçal está presente na disciplina e na forma como ele organiza seus seguidores. Sua mensagem enfatiza rigor, compromisso e determinação como elementos essenciais para alcançar o sucesso – seja ele financeiro ou espiritual.

A promessa vai além da vida eterna ou da salvação: o ex-coach sustenta a ideia de que seus seguidores podem transformar suas vidas aqui e agora, através de uma combinação de fé, esforço pessoal e treinamento psicológico.

A combinação de promessas religiosas com o discurso de prosperidade, frequentemente associado ao sucesso pessoal e financeiro, ressoa fortemente os setores mais vulneráveis da população.

Especialmente entre os evangélicos de baixa renda, a narrativa de prosperidade é uma abordagem muito acolhedora e envolvente. Marçal repete incansavelmente que, com fé e disciplina, o sucesso é possível na vida terrena. Isso ressoa com as aspirações de jovens periféricos que, muitas vezes, não veem no mercado de trabalho tradicional uma via de ascensão.

A possibilidade de ascensão social pelas vias tradicionais (educação ou carreira) se mostra, afinal, a cada dia mais inacessível. O “sonho do trabalhador”, que envolvia a ascensão pelo trabalho em postos da indústria ao longo do tempo, já não é uma possibilidade há décadas. A precarização do trabalho e as perda de força do ensino superior como motor de mobilidade social ajudaram a destruir os horizontes. Nesse cenário, são as redes sociais que vendem sonhos. Nelas, jovens são expostos a apostas, plataformas e estratégias que prometem enriquecimento. Muitos, nesse contexto, sonham com a carreira de influenciadores.

O apelo a uma revolta contra o sistema político tradicional também ecoa nessas camadas sociais, que são diretamente atingidas pela ineficácia do Estado para solucionar desde questões relacionadas à sobrevivência como relativas à mobilidade social. Pois em vez de uma mudança sistêmica, Marçal acena com a ideia de uma mudança pessoal radical como solução.

O futuro político a Deus pertence?

A ascensão de Marçal e o possível aparecimento de novas figuras com abordagens similares pode marcar o início de uma nova fase na política brasileira. Embora ele tenha saído da corrida à prefeitura por pouco, por um erro de campanha (na verdade, um crime eleitoral), o fenômeno que representa está longe de ser encerrado.

O crescimento de movimentos como o QGR sugere que existe um público, principalmente entre os mais pobres e jovens, que busca alternativas fora do espectro tradicional. Com a institucionalização do bolsonarismo em partidos como o PL e os Republicanos, o espaço para uma nova direita, mais radical, pode estar sendo preparado.

O avanço de Marçal e dessa proposta depende da capacidade do ex-coach de manter o vínculo emocional e espiritual com seus seguidores, ao mesmo tempo em se afirma como uma liderança que contesta as estruturas políticas e religiosas tradicionais.

A questão agora é se veremos novos “Marçais” emergirem no cenário político brasileiro. Seu modelo de liderança – antissistema, disciplinado e messiânico – parece ser apenas o começo de uma nova dinâmica na política brasileira, especialmente em um país que enfrenta tanta desigualdade.