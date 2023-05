Disclosure statement

Jean-Michel Oppert a reçu des financements de l'ANR, de l'INca et de la Commission Européenne pour la conduite de ses travaux de recherche..

Mathilde Touvier a reçu des financements publics et associatifs à but non lucratif de l'Institut National du Cancer, l'European Research Council, le Ministère de la Santé, la Fondation Bettencourt, l'Agence Nationale pour la Recherche.

Alice Bellicha and Chantal Julia do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.