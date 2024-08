Os homens também têm um relógio biológico

Muito se fala sobre o relógio biológico da mulher e como a idade afeta suas chances de engravidar. Mas e quanto aos homens?

Novas pesquisas mostram que a fertilidade masculina também é afetada pela idade. Quando os pais têm mais de 50 anos, o risco de complicações na gravidez aumenta bastante.

O estudo se baseia em dados de mais de 46 milhões de nascimentos nos Estados Unidos entre 2011 e 2022, dos quais os autores compararam pais na faixa dos 30 anos com outros na faixa dos 50 anos.

Apesar de levar em conta a idade materna e outros fatores que afetam a gestação, os pesquisadores descobriram que cada aumento de dez anos na idade paterna estava associado a um aumento nas complicações da gravidez.

Eles também descobriram que, em comparação com os casais em que o parceiro tinha entre 30 e 39 anos, aqueles em que ele tinha mais de 50 anos apresentavam um risco 16% maior de parto prematuro, 14% maior de baixo peso ao nascer e 13% maior de diabetes gestacional.

Os pais mais velhos também tinham duas vezes mais probabilidade do que os mais jovens de usar tecnologia de reprodução assistida, incluindo fertilização in vitro (FIV), para conceber.

Os pais envelhecem

O estudo dos Estados Unidos estimou que a idade média dos pais aumentou de 30,8 anos em 2011 para 32,1 em 2022. No mesmo período, a proporção de homens com 50 anos ou mais que tiveram filhos aumentou de 1,1% para 1,3%.

A tendência se repete em toda a Europa. Na Alemanha, por exemplo, os pais atingiram uma idade média de 34,6 anos quando o primeiro filho nasceu. Na Holanda, a média atual é de 32,8 anos e, na França, supera os 33 anos.

Como a idade do pai afeta a probabilidade de engravidar

Como sabemos pelas histórias da mídia sobre pais famosos, os homens produzem esperma desde a puberdade e durante toda a vida, e podem ser pais até a velhice. Entretanto, essas histórias não fazem referência ao fato de que a qualidade do esperma diminui acentuadamente após os 40 anos. As parceiras de homens mais velhos levam mais tempo para engravidar do que aquelas com parceiros mais jovens.

Um estudo sobre o efeito da idade masculina no tempo transcorrido até a gravidez mostrou que as mulheres com parceiros do sexo masculino com 45 anos ou acima tinham quase cinco vezes mais chances de levar um ano para engravidar do que aquelas com parceiros com 25 anos ou menos. Mais de três quartos (76,8%) dos homens com menos de 25 anos engravidaram sua parceira em seis meses, em comparação com pouco mais da metade (52,9%) dos homens com idade superior a 45 anos.

Dados agrupados de dez estudos mostraram que casais de homens mais velhos também têm maior probabilidade de abortar. Em comparação com os casais em que o parceiro masculino tinha entre 25 e 29 anos, a idade paterna acima de 45 anos aumentou o risco de aborto em 43%.

Homens mais velhos têm maior probabilidade de precisar de fertilização in vitro

Os resultados da tecnologia de reprodução assistida, como a FIV, também são influenciados pela idade do parceiro masculino.

Uma revisão de estudos de casais que utilizam tecnologias de reprodução assistida constatou que a idade paterna abaixo de 40 anos reduziu o risco de aborto espontâneo em cerca de 25% em comparação com casais cujos homens estavam na faixa dos 40 anos.

Se o homem tivesse menos de 40 anos, a probabilidade de um nascimento vivo por ciclo de tratamento também quase dobrava (28,4%). Com um pai acima de 40 anos, somente 17,6% dos ciclos de tratamento resultaram em um nascido vivo.

Como a idade masculina afeta a saúde das crianças?

Como resultado das alterações relacionadas à idade no DNA do esperma, os filhos de pais mais velhos têm um risco maior de várias doenças: autismo, esquizofrenia, transtornos bipolares e leucemia.

Além disso, uma recente revisão científica concluiu que esses filhos têm taxas mais altas de doenças psiquiátricas e distúrbios comportamentais.

No entanto, embora o aumento do risco de resultados adversos à saúde associados à idade paterna mais avançada seja real, a magnitude do efeito é modesta. É importante lembrar que um risco aumentado muito pequeno ainda é um risco pequeno, e que a maioria dos filhos de pais mais velhos nasce saudável e se desenvolve bem.

Melhorar a saúde pode aumentar a fertilidade

Algumas doenças crônicas também afetam a fertilidade e os resultados reprodutivos tornam-se mais prevalentes à medida que os homens envelhecem. Entre elas estão a obesidade e o diabetes, que interferem na qualidade do esperma ao reduzir os níveis de testosterona.

Embora não possamos mudar nossa idade, podemos abordar alguns fatores de estilo de vida que aumentam o risco de complicações na gravidez e diminuem a fertilidade. Em particular, deve-se evitar o fumo e o uso de drogas recreativas, de esteróides anabolizantes e o abuso de álcool.

A ignorância é um flagelo

Os dados indicam que os homens desejam ter filhos tanto quanto as mulheres. E a maioria dos homens quer ter pelo menos dois filhos.

Entretanto, desconhecem as limitações da fertilidade feminina e masculina e superestimam a possibilidade de “engravidar”, com e sem tecnologias de reprodução assistida.

Precisamos de melhor educação pública, começando nas escolas, para aumentar a conscientização sobre o impacto da idade masculina e feminina nos resultados reprodutivos. Dessa forma, ajudaremos as novas gerações a ter bebês saudáveis.