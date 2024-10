Os líderes do Irã têm tudo a perder em uma guerra direta com Israel. Por que correr um risco tão grande?

Com o disparo feito pelo Irã de cerca de 180 mísseis balísticos contra Israel na noite de ontem, o Oriente Médio está novamente à beira do que seria uma guerra regional caríssima e extremamente danosa à potência muçulmana. Isso já ficou claro com o saldo desta manhã: Israel e seu aliado, os Estados Unidos, abateram a maioria dos mísseis iranianos.

Além disso, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu imediatamente retaliar o ataque. Que ele chamou de “grande erro”, pelo qual “o Irã pagará”.

O ataque marcou uma mudança drástica nos cálculos do Irã após semanas de ataques israelenses cada vez maiores contra os líderes de seus grupos de apoio, Hamas e Hezbollah, e suas forças em Gaza e no Líbano.

Tradicionalmente, o Irã tem terceirizado seus combates para o Hezbollah e o Hamas. O Irã tem se preocupado muito em ser arrastado para um confronto direto com Israel devido às ramificações para o regime governante, ou seja, a possível dissidência interna e o caos que qualquer guerra com Israel poderia gerar.

Quando o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto em Teerã no final de julho, os líderes do Irã disseram que responderiam adequadamente. Basicamente, eles deixaram isso a cargo do Hezbollah.

E enquanto Israel intensificava sua campanha militar contra o Hezbollah no Líbano nas últimas semanas, outro grupo de representantes iranianos, os rebeldes Houthi no Iêmen, alegaram ter retaliado lançando mísseis e drones contra cidades israelenses e destróieres americanos no Mar Vermelho. Israel respondeu com ataques aéreos no Iêmen.

Nesse contexto, do ponto de vista iraniano, parecia que o Irã estava apenas sentado em cima do muro e não desempenhava seu papel de liderança ao desafiar Israel. Portanto, em grande parte, o Irã teve de exercer seu papel de líder do chamado “eixo de resistência” e entrar na luta. Lutar contra Israel é um pilar da identidade do Estado no Irã.

O establishment político iraniano foi criado com base no princípio de desafiar os Estados Unidos e libertar as terras palestinas ocupadas por Israel. Essas coisas estão arraigadas na identidade do Estado iraniano. Portanto, se o Irã não agir de acordo com esse princípio, há um sério risco de minar sua própria identidade.

Abedin Taherkenareh/EPA

Um ato de equilíbrio delicado

No entanto, há claramente sérios riscos para esse tipo de ataque direto do Irã.

Internamente, o regime político iraniano está sofrendo uma grave crise de legitimidade. Houve várias revoltas populares no Irã nos últimos anos. Entre elas, o movimento massivo “Women, Life, Freedom” que eclodiu após a morte de Mahsa Amini sob custódia policial por supostamente não usar adequadamente seu hijab.

Há também uma importante visão dissidente no Irã que desafia a identidade de estado anti-EUA e anti-Israel do regime e seu compromisso com o conflito perpétuo com ambos os países.

Portanto, as autoridades do Irã têm se preocupado com o fato de que o confronto direto com Israel e os EUA desencadearia essas vozes dissidentes internas e ameaçaria seriamente a sobrevivência do regime. É essa ameaça existencial que tem impedido o Irã de agir de acordo com seus princípios.

AP

Além disso, o Irã tem um novo presidente, Masoud Pezeshkian, que pertence ao campo reformista e tem uma agenda para melhorar as relações do Irã com o Ocidente. Ele tem falado sobre reviver o acordo nuclear com o Irã com a comunidade internacional, enviando sinais de que o Irã está preparado para conversar com os americanos.

Mas o problema é que a dinâmica regional mudou completamente desde que o acordo foi negociado com o governo Obama em 2015. O Irã tem sido um Estado pária nos últimos anos - e ainda mais desde que o conflito entre Israel e o Hamas começou há um ano.

Desde então, nenhum país ocidental consideraria apropriado ou politicamente conveniente entrar em negociações nucleares com o Irã, com o objetivo de aliviar as sanções internacionais sobre o regime. Não em um momento em que o Irã está pedindo abertamente a destruição de Israel, apoiando o Hezbollah e o Hamas em seus ataques a Israel e agora se envolvendo em confrontos com o próprio Israel.

Portanto, o momento é péssimo para a agenda de Pezeshkian de reparar os danos à posição global do Irã.

Pamela Smith/AP

No entanto, em última análise, não é o presidente que dá as ordens no Irã - é o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, e o Conselho Supremo de Segurança Nacional que analisam as questões de guerra e paz e decidem o curso da ação. O líder supremo também é o chefe de estado e nomeia o chefe do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

Os generais do IRGC têm defendido uma ação mais séria e resoluta contra Israel desde o início da guerra em Gaza. E parece que o líder supremo finalmente deu ouvidos a esse conselho.

Portanto, o regime vem mantendo um equilíbrio delicado entre esses fatores: preservar a identidade estatal do Irã e o que ele representa na região, e a necessidade de administrar a dissidência interna e garantir sua sobrevivência.

Em circunstâncias normais, era fácil para o Irã manter esse equilíbrio. Ele poderia administrar seus oponentes internos por meio de força brutal ou apaziguamento e defender uma política externa agressiva na região.

Agora, a balança pendeu para o lado oposto. Do ponto de vista iraniano, Israel tem sido tão descarado em suas ações contra seus representantes, que não parece certo para o Irã continuar sentado em cima do muro, sem agir.

Dessa forma, tornou-se mais importante para o Irã enfatizar sua identidade de Estado antiamericano e anti-Israel e, talvez, lidar com um nível aceitável de risco decorrente de um aumento da dissidência interna.

Abedin Taherkenareh/EPA

Para onde as coisas vão a partir daqui

Com seu ataque a Israel, o Irã também está preparado para outro risco: retaliação direta de Israel e o início de uma guerra total.

O conflito na região está realmente acontecendo de acordo com o manual de Netanyahu. Ele vem defendendo que o Irã seja atingido e que os Estados Unidos atinjam o Irã. Agora, Israel tem a justificativa para retaliar o Irã e também arrastar os Estados Unidos para o conflito.

Infelizmente, o Irã também está preparado para ver todo o Golfo Pérsico envolvido no conflito, pois qualquer retaliação de Israel e talvez dos Estados Unidos tornaria os ativos dos EUA no Golfo Pérsico, como navios da marinha e embarcações comerciais, vulneráveis a ataques do Irã ou de seus aliados. E isso poderia ter implicações importantes para o comércio e a segurança na região.

É assim que as coisas estão caminhando. O Irã saberia que atacar Israel provocaria uma retaliação israelense e que essa retaliação provavelmente aconteceria com o apoio dos EUA. Parece que o Irã está preparado para arcar com os custos disso.